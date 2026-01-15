Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El problema de las vacantes en la Justicia se agravará con la salida de una funcionaria en un área clave. El Gobierno resolvió no enviar al Senado el pliego de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para que continúe en el cargo por cinco años más. El 1° de febrero, Martínez, jefa de todos los defensores oficiales, cumplirá 75 años y deberá dejar su puesto, ya que, como ocurre con los jueces, a partir de esa edad solo puede continuar con un nuevo nombramiento.

Martínez será reemplazada de manera interina por el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años.