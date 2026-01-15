Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El Gobierno no pidió extender el mandato de la Defensora General y se agrava la crisis de vacantes en la Justicia
El problema de las vacantes en la Justicia se agravará con la salida de una funcionaria en un área clave. El Gobierno resolvió no enviar al Senado el pliego de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para que continúe en el cargo por cinco años más. El 1° de febrero, Martínez, jefa de todos los defensores oficiales, cumplirá 75 años y deberá dejar su puesto, ya que, como ocurre con los jueces, a partir de esa edad solo puede continuar con un nuevo nombramiento.
Martínez será reemplazada de manera interina por el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años.
Milei retoma su agenda con una apretada sucesión de viajes y reuniones
Luego de transcurrir las primeras dos semanas de 2026 en la quinta de Olivos, el presidente Javier Milei llegó minutos antes de las 9, por segunda vez en el año, a una semivacía Casa Rosada.
Con varios ministros sin actividad visible en la primera quincena de enero, el Presidente recibió junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a una delegación de la empresa MidOcean Energy. Luego recibió, en un clima distendido, las cartas credenciales de manos del nuevo embajador de Italia en el país, Fabrizio Nicoletti, y más tarde tuvo un encuentro con los hermanos David y Ariel Cunio, jóvenes israelíes de origen argentino secuestrados por el grupo terrorista Hamas, que estuvieron cautivos en la franja de Gaza durante más de dos años y fueron liberados en octubre pasado.
