El Gobierno dijo que solo tiene “vínculos fortuitos y contingentes” con la pasajera del avión investigado y su jefe

El Gobierno se refirió hoy al avión privado que llegó a Aeroparque el 25 de febrero último proveniente de Miami y que trasladaba a la pasajera Laura Belén Arrieta, que habría descendido de la aeronave con valijas que no habrían sido controladas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó en conferencia que tanto la Aduana como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizaron los controles correspondientes a la aeronave, que estuvo en tránsito hasta el 5 de marzo y luego siguió vuelo hacia Francia.

“Vimos a otro periodista que acusó infundadamente a la Aduana de dejar pasar a una persona con valijas llenas de dinero supuestamente con algún tipo de conexión con el Gobierno. Cabe hacer aclaraciones. Esta persona [por Arrieta] se sometió a todos los controles de la Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos y cumpliendo con la normativa”, introdujo el vocero en su tradicional conferencia en la Casa Rosada. Es esa línea, siguió: “El avión provenía de Estados Unidos, desde donde salió cumpliendo con todos los chequeos y procedimientos y luego siguiendo su ruta hacia España y Francia”.

El jefe de Arrieta es el empresario Leonardo Scatturice, el fundador de OCP Tech y de COC Global Enterprise.

Tras ello, Adorni aseveró: “Llaman la atención varias cosas. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de cómo funciona Estados Unidos, pensar que uno puede salir de ahí con un montón de valijas sin que nadie pregunte nada infiere dos alternativas, o que sos un imbécil o que efectivamente estás operando o que tenés malicia. Y entiendo que quienes hicieron estas operaciones, imbéciles no son. Es extraño que alguien que no pertenece al Gobierno y no tiene relación con el Gobierno y solo tiene vida privada, la involucren en un hecho que no sólo no existió sino que además no tiene por que pasar por esta situación una ciudadana que nada tiene que ver con el Gobierno”.

Al ser consultado por LA NACION sobre la relación entre Arrieta y Milei, el vocero presidencial insistió: “No tenemos ninguna relación con las personas estás excepto en situaciones fortuitas y contingentes como puede ser la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), pero no tenemos ninguna relación con absolutamente de nada de lo ocurrido con ese vuelo. El avión que refiere aterrizó en Aeroparque, recibió los controles de rutina, quedó en situación de tránsito y partió a su próximo destino”.

Además, indicó que la pasajera descendió del avión con una valija y un carry on, que se sometieron a los chequeos. “Cuando hay periodistas que transmiten esta especie de primicias, son periodistas que se dedican a investigar por ejemplo la corrupción, entendemos que en este gobierno es bastante complejo hacer su trabajo porque no somos la vieja política”, aseguró. “Nos preocupa y nos ocupa y nos entristece que se persiga a una ciudadana de a pie. Roza lo desagradable porque la mentira tan descarada es algo desagradable”, apuntó luego.

El vocero presidencial luego respondió con respuestas monosilábicas y sin demasiada predisposición cuando se lo consultó si el presidente Javier Milei consultó con el procurador del Tesoro por su involucramiento en el caso de la criptomoneda $LIBRA.

A pesar de estas aclaraciones de Adorni, la Coalición Cívica (CC) anunció que hará un pedido de acceso a la información pública sobre el ingreso al país del avión privado Bombardier Global 5000, con matrícula de los Estados Unidos N18RU.

