El Gobierno oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia

El Gobierno oficializó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y aceptó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona al frente de esa cartera. La medida se formalizó mediante el Decreto 133/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial. La normativa lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de gabinete Manuel Adorni.

La norma establece que la dimisión de Cúneo Libarona se hace efectiva desde el 4 de marzo y agradece los servicios prestados durante su gestión. En el mismo decreto, el Poder Ejecutivo dispuso la designación de Mahiques a partir del 5 de marzo como titular del Ministerio de Justicia.

Mahiques se desempeñaba hasta el momento de su designación como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Su nombramiento se conoció el miércoles, cuando la Casa Rosada confirmó el cambio en la cartera de Justicia.

De familia vinculada al ámbito judicial, Mahiques ocupó cargos en el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Mauricio Macri. También ocupó cargos de alto perfil en la AFA dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia.

A lo largo de su trayectoria, Mahiques cosechó vínculos con Mauricio Macri y con Claudio "Chiqui" Tapia Telam

“Agradezco a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”, escribió en su primer mensaje como ministro designado, una señal del alineamiento que lo lleva al cargo.

El número dos del ministerio de Justicia será Santiago Viola, un abogado de aún más estrecha confianza de Karina Milei, gran ganadora de este recambio. El perdedor es Santiago Caputo. No solo porque no se eligió a un candidato suyo sino porque sale del ministerio Sebastián Amerio, hasta hoy viceministro, un hombre que le respondía.

Karina Milei junto a Santiago Viola

Por su parte, LA NACION informó que el exministro Mariano Cúneo Libarona se refirió esta tarde a su salida y al desembarco de Mahiques en su reemplazo, junto con Viola. “Creo que hacen un buen team”, destacó sobre ambos, a quienes aseguró conocer “desde hace años”.

El ahora exfuncionario volvió a explicar que su renuncia responde a una decisión personal, a fines de “atender” su vida. “Yo le insistía al Presidente porque creía que no tenía las fuerzas y las ganas que en el 2023 que me comía la cancha, y que no tenía la chispa del principio”, destacó Cúneo Libarona en diálogo con A24.

Juan Bautista Mahiques, Mariano Cúneo Libarona y Santiago Viola Collage

En cuanto a Mahiques, el exministro indicó que “es una persona con equipo, conoce la justicia y va a ser muy importante en presencia”. También recordó que tiempo atrás fue su abogado cuando este “tuvo un problema” junto a otros magistrados, en alusión indirecta a la causa de Lago Escondido, en la que se investigó un viaje de magistrados, exfuncionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis, en la que finalmente todos los imputados fueron sobreseídos.