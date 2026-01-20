El Gobierno oficializó la inscripción de la Fuerza Quds en el registro de terrorismo

El Gobierno oficializó la inscripción de la organización Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al considerar que representa una amenaza real o potencial para la seguridad nacional. La decisión quedó establecida mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida se formalizó a través de la Resolución Conjunta 1/2026, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno Magrane. Según consta en la norma, la inscripción se dispuso tras la elaboración de informes de carácter reservado por parte de las áreas competentes de ambos ministerios, en los que se concluye que la organización presenta riesgos ciertos para la seguridad interior del Estado argentino y para la vida, los bienes y el patrimonio de sus habitantes.

En el texto, el Gobierno encuadra la decisión en los compromisos asumidos por la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, a partir de la adhesión a convenciones internacionales y resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entre ellas se mencionan la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, todos incorporados al derecho interno mediante leyes del Congreso.

La resolución señala que, de acuerdo con los informes técnicos, Fuerza Quds constituye una organización de carácter transnacional cuya doctrina, estructura y accionar han contribuido de manera directa o indirecta a la promoción del extremismo violento, la radicalización ideológica y la desestabilización institucional. También se indica que su actividad incluye el apoyo material, logístico o financiero a otras organizaciones terroristas, lo que refuerza la evaluación de amenaza para la seguridad nacional.

Iraníes pasan junto a una enorme pancarta del excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Qasem Soleimani ATTA KENARE� - AFP�

El RePET fue creado en 2012 con el objetivo de centralizar información sobre personas humanas, jurídicas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y a su financiamiento, y de facilitar el intercambio de datos y la cooperación tanto a nivel interno como internacional. La normativa vigente establece que pueden ser inscriptas aquellas personas u organizaciones respecto de las cuales existan motivos fundados para sospechar su vinculación con amenazas externas reales o potenciales a la seguridad nacional.

En ese marco, la resolución sostiene que la inclusión de Fuerza Quds en el registro constituye una herramienta necesaria, proporcional y adecuada para fortalecer los mecanismos de prevención, detección temprana y represión del terrorismo y de su financiamiento. También destaca que el abordaje de conductas criminales vinculadas al crimen organizado requiere estrategias coordinadas entre los distintos organismos del Estado y un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Militantes proiraníes de Hezbolá desfilan durante una ceremonia para conmemorar el Día Internacional de Al-Quds en un suburbio al sur de Beirut picture alliance - picture alliance

La decisión del Gobierno de inscribir a la Fuerza Quds en el RePET, anunciada antes de esta oficialización, generó una reacción por parte de Irán. Según informó LA NACION, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó la medida como “inaceptable” y sostuvo que la Argentina “sin duda recibirá una respuesta adecuada” por parte de Teherán, luego de que se declarara terrorista a esa organización.

Durante una conferencia de prensa en la capital iraní, el funcionario cuestionó la decisión adoptada por la administración de Javier Milei y la consideró contraria al derecho internacional y políticamente riesgosa. En ese marco, objetó que se catalogue como organización criminal a lo que definió como “una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país”.