El “Gordo” Dan le respondió a Maximiliano Bondarenko: “Es la soltada de mano más rápida que vi en mi vida”

El influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, se refirió a las declaraciones del excomisario Maximiliano Bondarenko -diputado bonaerense electo por La Libertad Avanza (LLA)-, quien criticó el plan económico del Gobierno y aseguró que su madre es jubilada y no llega a fin de mes. En su programa del canal de streaming Carajo, Parisini lo calificó de “lisa y llanamente, traición”.

“Es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida. 24 horas después de que fuiste electo como diputado por LLA salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral”, cuestionó en la emisión de “La Misa” de este lunes por la noche. Y añadió: “Al equipo económico que destruyó la inflación en la Argentina, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio”.

Luego de hacer un sugestivo silencio en el que solo miró a cámara, el influencer que se hizo conocido por opinar de política en redes sociales continuó. “¿En qué quedamos, loco? ¿A qué Gobierno pertenecés? ¿Creés en el gobierno de Javier Milei? ¿Te gusta el gobierno de Milei? ¿Para qué querías ser diputado? No me queda claro, estas cosas no me quedan claras a mí...“, dijo.

Las críticas del "Gordo" Dan contra Maximiliano Bondarenko

“¿Cómo es el tema? Con el gobierno de Alberto Fernández tu vieja estaba bien y después de un año y medio de Milei y con la gestión del milagro económico que destruyeron la inflación que había sido de 1020% acumulada en cuatro años en el gobierno de Alberto y que cayó prácticamente al 1% mensual acumulada hoy...“, siguió el Gordo Dan y cerró: ”¿En ese momento estaba mejor que ahora? ¿Cómo es la cosa? Con razón no pudieron hacer campaña, boludo. ¿Qué querés que te diga? No sentís este Gobierno".

Las declaraciones de Bondarenko

De esta forma, el influencer hizo alusión a las declaraciones de quien fue una de los principales apuestas de Sebastián Pareja y Karina Milei en la competencia bonaerense. Bondarenko habló tras la derrota del oficialismo nacional en las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires por debajo del Frente Patria con el 47,28% de los votos.

“Hay que ver cuáles fueron los errores políticos que hemos cometido, no solamente en la campaña sino en el trayecto de estos dos años. Seguramente habrá cuestiones que se tienen que modificar”, sostuvo este lunes en diálogo con CNN Radio. Y ahí fue cuando dijo la frase que despertó la polémica: “No puedo hablar mucho de economía porque soy policía. Creo que todo tiene que ver [con el revés electoral]. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes”.

Bondarenko: “Mi vieja no llega a fin de mes, la economía es un desastre"

“Sabemos la problemática”, añadió y cerró: “Nuestro Presidente dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste y los argentinos lo siguen bancando. Pero evidentemente otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y reflexionar, hay un camino en el que nos estamos equivocando“.