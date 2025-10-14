Elecciones en Nueva York: la dura acusación de Mamdani contra Cuomo por su postura frente a Trump

El clima político en Nueva York se volvió más tenso luego de que Zohran Mamdani lanzara una crítica directa contra Andrew Cuomo. La acusación del candidato demócrata apuntó a un comentario que el exgobernador dijo sobre Donald Trump en una entrevista televisiva.

La entrevista que desató la controversia: qué dijo Cuomo sobre Trump

Todo comenzó durante una aparición de Andrew Cuomo en el canal Pix 11. En el programa, el exmandatario fue consultado sobre el conflicto entre Trump y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien impulsó una investigación judicial en su contra. El periodista le preguntó directamente si el presidente de Estados Unidos había actuado de manera apropiada y la respuesta del candidato independiente se convirtió en el eje de la polémica.

En lugar de pronunciarse con claridad, Cuomo lanzó una serie de reflexiones evasivas sobre la relación entre política y Justicia. “El punto es, y creo que esto es casi uniforme, que ambos lados, demócratas y republicanos, creen que hay demasiada política en el sistema judicial”, consideró, sin emitir un juicio concreto sobre el accionar de Trump.

Cuando se le insistió si el presidente “tenía razón al ir contra la fiscal general”, el exgobernador eludió nuevamente la pregunta: “Él dirá que no fue contra ella, el fiscal dirá que solo buscaba justicia, que es lo mismo que dijo Tish James sobre ir contra Trump. Por eso es político”.

Durante la entrevista, el periodista recordó que Mamdani lo había acusado esa misma mañana de no condenar a Trump porque “tienen los mismos donantes”. Ante eso, Cuomo se defendió: “El presidente era de Nueva York. Yo soy un neoyorquino de toda la vida. Hay personas que lo conocen a él y hay personas que me conocen a mí. Hay quienes le donaron a él y quienes me donaron a mí”. En ese sentido, insistió: “¿Cómo condenas a alguien por ser neoyorquino?”.

La crítica de Mamdani a Cuomo por sus dichos sobre Trump

Horas después de la emisión, el asambleísta Zohran Mamdani publicó el fragmento de la entrevista en su cuenta oficial de X (antes Twitter) junto a una frase contundente: “Andrew Cuomo es incapaz de hablar con claridad y firmeza sobre el autoritarismo de Trump”.

Mamdani consideró que Cuomo evita hablar sobre "el autoritarismo de Trump" x.com/ZohranKMamdani

Qué dicen las encuestas sobre el rol de Trump en las elecciones de Nueva York

En el último sondeo de Quinnipiac, se hizo una pregunta puntual sobre el papel que tiene Trump en Nueva York: ¿Quién puede representar mejor los intereses de la Gran Manzana ante las políticas de la Casa Blanca?

De acuerdo a los resultados, el 35% consideró a Mamdani como el más adecuado, mientras que el 34% se inclinó por Cuomo, En tanto, el 22% eligió al republicano Curtis Sliwa y un 9% no ofreció una opinión.

Una encuesta mostró cuál de los candidatos es considerado con mayor capacidad para enfrentar los intereses de Trump Archivo

“Se ha hablado mucho sobre un tema que no está en la boleta electoral, pero que se cierne sobre la contienda: el presidente Trump. Tanto Mamdani como Cuomo afirman que serán la mejor protección para los intereses de la ciudad de Nueva York bajo el mandato de Trump. Pero los votantes no ven mucha diferencia entre ellos”, dijo la directora adjunta de encuestas de la Universidad de Quinnipiac, Mary Snow.