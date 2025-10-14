El video de Trump que provocó una reacción en los mercados

Las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la ayuda financiera a la Argentina generaron un fuerte impacto en los mercados. El mandatario norteamericano puso un condicionamiento sobre el rescate económico para la gestión de Javier Milei: el resultado electoral. “Si pierden no vamos a ser generosos con la Argentina”, dijo en conferencia de prensa.

Las palabras del mandatario norteamericano generaron una fuerte caída de acciones y bonos: el dólar oficial trepó y los bonos soberanos retrocedieron un 8%.

En medio de la controversia, desde el Gobierno argumentaron que Trump se refería a los comicios presidenciales de 2027 y no a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Al comienzo de la conferencia que se llevó a cabo en la Casa Blanca, donde participaron Milei y su comitiva, Trump señaló que era “un gran honor tener al líder de la Argentina”. “Está al borde de un gran éxito económico y Scott [Bessent] está ayudándolo”, sumó.

Luego, le pasó la palabra al secretario del Tesoro, que mencionó las elecciones legislativas nacionales. “El presidente está peleando 100 años de malas políticas económicas. Hay una elección de medio término y pensamos que le va ir muy bien y va a continuar con su agenda de reformas“, expresó. Bessen afirmó luego que durante la presidencia de Barack Obama muchos países latinoamericanos cambiaron su ideología y que ellos “no iban a ignorar a sus aliados”.

El presidente Donald Trump saluda a su par argentino Javier Milei en su llegada a la Casa Blanca Mark Schiefelbein - AP

“Estamos usando nuestra fuerza económica para crear la paz, como hicimos a lo largo del mundo, y es mejor formar un puente económico con nuestros aliados. Creemos que esto es una oportunidad para la gente de la Argentina y el presidente Milei es la persona para hacerlo”, señaló.

Sin embargo, más allá del mensaje esperanzador de Bessent, Trump tomó la palabra para remarcar que el apoyo dependía de los resultados electorales: “La elección se acerca muy pronto y es una elección muy importante que es observada por el mundo porque él [Milei] hizo un increíble trabajo, pero con ello vino algo de dolor. Tuvieron algo de dolor y ahora están saliendo de eso".

Luego, sumó: “Me parece que la victoria es muy importante. Escuché que los números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto. Y nuestras aprobaciones están, de alguna forma, sujetas a quien gane las elecciones, porque si un socialista o, en el caso de Nueva York, un comunista, gana, te sientes muy diferente al hacer una inversión“.

Donald Trump: "Si el Presidente pierde, no seremos generosos con la Argentina"

Después miró a Bessent y le dijo que si creyera que “no hay posibilidad de tener una gran economía debido a esta filosofía”, entonces “detendría que lo que están haciendo”. El secretario del Tesoro le dio su aprobación: “Sí, señor, y confiamos en que al Presidente le va a ir bien”.

“Si pierde, no seremos generosos con Argentina”

Más tarde, en otro momento de la conferencia, una periodista le consultó a Trump si el apoyo continuo de Estados Unidos a la Argentina dependía del resultado en las próximas elecciones legislativas y de la capacidad del Gobierno para aprobar reformas duraderas en el Congreso. “Bueno, creo que si no lo hacen, no estaremos cerca mucho tiempo”, respondió Trump.

La frase del mandatario norteamericano tuvo un fuerte impacto y generó cuestionamientos respecto a la ayuda financiera. Segundos después, Bessent interrumpió para intentar restablecer la confianza en la gestión libertaria. “Confiamos en que al partido del Presidente y su coalición les va a ir bien en las elecciones. Esta ayuda se basa en políticas sólidas, y volver a las fallidas políticas del peronismo provocaría un replanteamiento de la postura de Estados Unidos”, sentenció.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent Alex Brandon - AP

Tras ello, Trump realizó una comparación con Nueva York, donde afirmó que hay “un comunista de 33 años que no trabajó un día de su vida” y que, si este le manda “políticas comunistas estúpidas”, no le enviarán mucho dinero a la ciudad. “Está probada que por cientos de años no funcionaron. Entonces no vamos a probarlo devuelta, no vamos a arruinar una de nuestras grandes ciudades”, aseguró.

Comparó a la ciudad estadounidense con la Argentina. “Es un poco así si mirás a la Argentina. Si el Presidente no gana, conozco a la persona contra la que se presentará. Creo que probablemente tenemos a una persona de extrema izquierda y una filosofía que metió a la Argentina en este problema. Así que no seríamos generosos con Argentina si eso sucediera. Si pierde, no seremos generosos con Argentina“, remarcó.

La respuesta del Gobierno argentino

Tras las declaraciones, funcionarios de la gestión libertaria salieron a aclarar las palabras de Trump. Aunque muchos afirmaban que el mandatario norteamericano hablaba de una victoria necesaria en las próximas elecciones legislativas, desde la administración de Milei plantearon otra visión.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que “el apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas”.

“Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Tenemos nuestra última oportunidad. La libertad avanza o Argentina retrocede. Fin”, escribió en X.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también salió a aclarar en diálogo con LN+. “No es que si en estas elecciones de medio término el resultado no es de triunfo, el Gobierno norteamericano nos va a dejar de apoyar. Lo que dijo [Trump] es que si el Gobierno con esta idea, con esta forma de pensar, dejará de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si va a seguir apoyando o no”, señaló.

Para concluir, remarcó que las palabras de Trump “no son para esta elección de medio término”. “No es que el 26 de octubre el apoyo del Tesoro se termina. Está hablando de si esta filosofía se terminase y viniera el populismo devuelta a la Argentina”, cerró.