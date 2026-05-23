El momento en el que una periodista estaba grabando en la Casa Blanca y fue interrumpida por los disparos

Una periodista acreditada en la Casa Blanca estaba transmitiendo en vivo en la tarde de este sábado en el momento en que se escucharon disparos en las inmediaciones, motivo por el que todos los cronistas fueron evacuados.

La corresponsal de la cadena ABC News Selina Wang se encontraba transmitiendo desde la Casa Blanca cuando fue interrumpida por las detonaciones y debió ponerse a resguardo.

La corresponsal de ABC News que registró el sonido de disparos cerca de la Casa Blanca

Wang compartió un video en sus redes sociales del momento de los disparos.

“Estaba en medio de la grabación de un video para mis redes con mi iPhone desde el césped norte de la Casa Blanca cuando escuchamos los disparos. Sonaba como docenas de disparos de arma. Nos dijeron que corriéramos a la sala de conferencias de prensa donde nos encontramos ahora”, escribió en la red social X.

En el video se ve a la periodista hablando a cámara cuando, de repente, se escucha lo que parecen ser tiros en las inmediaciones. Con sorpresa, Wang gritó y se tiró al suelo junto la persona que estaba detrás de cámara.

Un reportero afirmó que los sonidos parecían provenir del lado del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower del complejo de la Casa Blanca.

Un agente armado del Servicio Secreto reacciona en la Casa Blanca en Washington, DC, después de que aparentemente se escucharan disparos Brendan SMIALOWSKI / AFP - AFP

Tras el incidente, pudieron verse agentes del Servicio Secreto con rifles moviéndose en la zona del jardín norte de la Casa Blanca, bloqueando el acceso a la sala de prensa.

Se registraba una amplia presencia policial alrededor del complejo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en la Casa Blanca en ese momento, mientras negociaba un acuerdo con Irán para el fin de la guerra en Medio Oriente, confimó la agencia AFP.

Qué pasó

Una serie de detonaciones, entre lo que parecían ser una treintena de disparos, se registraron este sábado cerca de la Casa Blanca y, según CNN, había al menos dos heridos.

Un funcionario detalló a CNN que estaba investigando informes de disparos en la esquina de la calle 17 y la avenida Pennsylvania Northwest, que está justo afuera del complejo de la Casa Blanca.

Los efectivos acordonaron los accesos, junto con personal de la Guardia Nacional.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que agentes del servicio de seguridad están en el lugar y trabajan junto al Servicio Secreto “en respuesta a los disparos efectuados cerca de los terrenos de la Casa Blanca”. “Actualizaremos al público en cuanto podamos”, sumó.

En tanto, el Servicio Secreto dijo estar al tanto de los informes de disparos en la intersección de calles. “Estamos trabajando para corroborar la información con el personal en el terreno. Se proporcionará información adicional a medida que esté disponible”, indicó.