El momento en que varios ministros entraron a la conferencia de prensa para apoyar a Adorni

Alrededor de las 11 de este miércoles varios funcionarios asistieron a la conferencia de prensa que brindó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en un intento de dejar atrás las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio.

En un video difundido en redes se observa el ingreso a la sala de conferencia de prensa de la Casa Rosada de los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). Todos se ubicaron en primera fila.

Funcionarios asisten a la conferencia de Adorni

En el fondo de la sala estaban Aime Ayelén Vázquez, jefa de Gabinete de Adorni, y dos colaboradoras de Caputo: Macarena Alifraco y la exfuncionaria de Medios Belén Stettler. Poco después se sumó el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, que quedó parado al lado de la puerta.

Por su parte, el asesor presidencial, Santiago Caputo, quedó parado a un costado del salón junto a Javier Lanari, secretario de Comunicación y de confianza de Adorni.

Santiago Caputo junto a Javier Lanari

La conferencia de prensa de Adorni

Durante la conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, evitó dar precisiones sobre sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. Además, que no iba a dar explicaciones porque hay una “investigación judicial en curso”.

El jefe de Gabinete —cuya continuidad en el cargo se puso en duda durante los últimos días, una versión que él mismo se encargó de desmentir— quedó en el centro de la polémica desde que se conoció que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, integró la comitiva presidencial que viajó a Nueva York el marco de la Argentina Week, que adquirió una casa en un country que no forma parte de su declaración jurada y que durante los feriados de carnaval viajó junto con su familia en un avión privado a Punta del Este.

Adorni, antes de hacer su descargo, recibió el apoyo de otros funcionarios del Gobierno

A su vez, la semana pasada, LA NACION había revelado que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito. Las sucesivas revelaciones dejaron al jefe de Gabinete en el centro de la escena pública y bajo la lupa judicial, en dos expedientes que están en manos de los jueces Ariel Lijo y María Servini.

“Mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, manifestó en la conferencia. Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y que vive en el barrio porteño de Caballito: “El resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”.

El respaldo de Javier y Karina Milei

Tras la conferencia de prensa, el presidente Javier Milei se alineó con el discurso del jefe de Gabinete y apuntó contra el “conjunto de ignorantes” que ve “fantasmas donde no hay”.

“Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, es alimentado por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...“, deslizó en X.

Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026

Horas más tarde, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei también se sumó al respaldo. Compartió una foto de ambos en la misma red social y sumó la siguiente descripción: “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”.