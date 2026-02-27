El polémico discurso del senador libertario Enzo Fullone sobre los glaciares

El senador de La Libertad Avanza por Río Negro Enzo Fullone pronunció unos polémicos dichos sobre los glaciares durante su discurso en la Cámara de Senadores en pleno debate por la reforma de la ley de glaciares, impulsada por el oficialismo, que finalmente logró la media sanción. En un tramo de su alocución, aseguró, sin mostrar evidencia, que los cuerpos de hielo que hay en la Argentina son “rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada”.

Fullone, en un principio, le restó importancia a los glaciares como recurso hídrico y elogió al gobierno de Javier Milei. “Es muy importante y quiero recalcar esto. Escuchaba hoy a otros senadores que hablaban del agua como la supervivencia. Y supervivencia es lo que tuvimos que hacer estos dos años del país que heredamos: un país con un montón de pobreza, con poco desarrollo”.

Polémico discurso de Enzo Fullone en el Senado sobre los glaciares

“Lo que estamos buscando con esta modificación de ley es que se siga protegiendo el agua, que se sigan protegiendo los glaciares, pero que en pocos años podamos tener un segundo campo, un segundo ingreso, como las exportaciones que hoy requiere la Argentina con el campo, con la minería, porque no podemos seguir esperando en el mundo que vivimos, no podemos dejar de producir los recursos naturales que nuestro país tiene, como el cobre, el oro, el litio, y que hacen el cambio energético mundial en este momento”, indicó el legislador rionegrino de 37 años, el reemplazo de Lorena Villaverde, quien decidió no asumir su banca tras ser denunciada por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Fue tras ello que lanzó sobre los glaciares: “Son rocas a 4000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.

El objetivo principal de la reforma de la ley de glaciares -que fue girada a Diputados- es reducir las zonas protegidas y habilitar inversiones mineras, sobre todo de cobre y litio, en áreas que están bajo el amparo de la norma vigente. El oficialismo aprobó la iniciativa en general con 40 votos a favor, 31 rechazos y la abstención de la neuquina Julieta Corroza.

La reforma genera polémica en sectores ambientalistas, que rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. El debate enfrentó dos posturas contrapuestas. En líneas generales, los defensores de la norma argumentaron que el texto protege las geoformas del área periglaciar que cumplen una función hídrica relevante y defendieron la potestad de las provincias para intervenir en el inventario de glaciares. Los detractores, en cambio, advirtieron sobre las consecuencias ambientales, sobre todo en la afectación de las cuencas hídricas.

El proyecto busca diferenciar el área periglaciar de las “geoformas periglaciales” que cumplan funciones de reserva estratégica de recursos. En la práctica, esto implica que no todo el territorio periglaciar quedará bajo protección, sino solo aquellas formaciones con una función hídrica comprobable.

¿Nexos con Fred Machado?

Fullone, nacido en General Roca, fue desde abril de 2024 jefe del distrito de Vialidad Nacional en esa provincia y dejó en agosto pasado su cargo en ese organismo para dedicarse a la campaña electoral.

Ya se había mostrado con Villaverde hace más de un año, cuando la diputada recorrió el campamento central de Vialidad Nacional en Viedma. Ella actuó como una suerte de “madrina política” y Fullone escaló rápido en el entramado libertario rionegrino. Sobre el tramo final de la campaña legislativa cosechó fotos por doquier con referentes como Karina Milei, Martín Menem, Luis “Toto” Caputo y Bertie Benegas Lynch.

Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA, junto a Enzo Fullone

Cuando el 26 de octubre Fuerza Patria se quedó con dos de las tres bancas en el Senado, los supuestos vínculos de Villaverde con Claudio “Lechuga” Ciccarelli y con Federico “Fred” Machado (el empresario argentino procesado por narcotráfico en los Estados Unidos que sostuvo una relación con José Luis Espert) salpicaron también a Fullone.

Enzo Fullone Con Karina Milei y Martín Menem

Tal como publicó LA NACION, según versiones periodísticas, Machado financió una granja de criptomonedas de Fullone. También trascendió que la madre de Enzo fue pareja del empresario extraditado a los Estados Unidos. “Es todo falso. A Machado lo vi por primera vez en streamings. No lo conozco, nunca lo vi. Que digan que soy el hijastro de este señor es complejo, es un tema sensible. Es absurda la mentira. Hablé con mi mamá, que es una persona grande, quizás lo había conocido. Pero no lo conoce. La falsedad de la información es muy grave”, afirmó Fullone hace algunos meses.