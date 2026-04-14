Qué dijo Milei sobre la suba de la inflación tras conocerse el dato de marzo

Luego de que asegurara a través de X que brindaría explicaciones por la suba de la inflación, el presidente Javier Milei dedicó su exposición de este martes en el summit de AmCham a desglosar parte por parte del nuevo índice de precios.

“Los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas muy buenas para hablar del día de hoy, pero como yo soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, comenzó su discurso en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Cuando uno entiende lo que está pasando y tiene un diagnóstico, ese es el primer paso para encontrar una solución”, sumó. Luego, se preguntó por qué el valor mensual de marzo fue de 3,4%, representando ya diez meses sin bajar. “Para nosotros es muy claro lo que está pasando”, afirmó.

El presidente Javier Milei en el cierre de la jornada del Amcham Summit Rodrigo Nespolo

Milei sostuvo que la Argentina enfrentó “dos shocks de características descomunales” desde fines del año pasado. Apuntó contra la oposición y, en particular, los legisladores del Congreso tras las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, donde destacó el trabajo de Adorni.

“A partir de ese momento comenzó un ataque feroz, destituyente y al corazón del modelo por parte de la política. El Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron”, señaló. Sostuvo que, en “esa situación híper turbulenta”, el país experimentó “una corrida por el equivalente al 50% de M2”.

Señaló que en la segunda mitad de 2025 ocurrió una “monstruosa caída de la demanda de dinero”, por “el equivalente de 41.000 millones de dólares”. “En cualquier momento de la historia que hubiera pasado algo así, la Argentina habría volado por los aires”, expresó.

Milei: "No me gustó el dato de inflación"

Milei brindó distintas explicaciones económicas, pero la culpa fue depositada otra vez en la oposición: “No fue gratis el ataque especulativo y el intento de la política de generar un golpe de Estado. Lo que hay que pensar es a qué estuvimos sujetos en el segundo semestre del año pasado y muy en especial desde la elección en la provincia de Buenos Aires de septiembre”.

Según Milei, la caída brutal de la demanda de dinero tuvo como consecuencia que salte el nivel de precios, y eso se manifestó como una aceleración en la tasa de inflación porque representa una situación de menor demanda de dinero. Aseguró que tanto él como Caputo habría advertido de estos resultados: “Si escuchan los reportajes que hemos dado con ‘Toto’, estábamos señalando que la caída en la demanda de dinero iba a pegar en la inflación”.

Luis Caputo, ministro de economía de la Nación, durante AmChamSummit 2026 Fabián Marelli

Unas tres semanas atrás, el mandatario había admitido que experimentó “contratiempos” para bajar la inflación. Fue luego de que un usuario de X le consultara por los valores a esperar los próximos meses. “Presiii, la inflación 0 para agosto y la proyección anual 2026 sigue siendo 15-17%?”, cuestionó.

El titular del Ejecutivo no tardó en contestar. “Han habido contratiempos pero eso no hará que abandonemos la lucha con las herramientas del manual de la libertad...”, expresó.

Milei: "Impactó inflación, la guerra, el transporte y la carne"

Este martes, Milei pidió que la gente “tenga paciencia” para que reacomode la economía. “Lo único que hay que hacer es tener paciencia. No hay que desesperarse. Cuando uno se desespera, toma malas decisiones y nosotros no vamos a ir en contra de la teoría económica, la evidencia empírica ni vulnerar o violentar nuestros valores al diseñar nuestra política económica”, dijo.

Además, replicó algunos de los argumentos que Caputo brindó esta tarde a través de X. Según el titular del Ejecutivo y su ministro, los principales efectos que impactaron sobre la inflación de marzo fueron la educación, la guerra en Medio Oriente y la suba de la carne. “Superados esos efectos, la tasa de inflación va a caer”, argumentó, y agregó: “Tenemos que terminar de reacomodar los precios relativos y va a converger hacia ahí”.

Sobre la hipótesis de que habría que relajar la política monetaria para que haya menos inflación y para que “puedan crecer y ganar una elección” sostuvo que es “una basura”. “Me parece inmunda, repugnante”, arremetió.