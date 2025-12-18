Las frases más destacadas de Javier Milei en el programa del Gordo Dan
El Presidente aseguró que para mediados de 2026 “la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo”, criticó a los economistas y habló de qué hará cuando termine su mandato
El presidente Javier Milei brindó el miércoles por la noche -mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026- una entrevista al streaming Carajo. En el programa de Daniel Parisini -conocido como El Gordo Dan- llamado La Misa, el mandatario aseguró que “para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo".
Durante la entrevista, el mandatario destacó que el Gobierno apunta a eliminar el sobrante monetario de los rezagos de la economía, los controles de precio y por el control de capitales y también se refirió a lo que denomina el “riesgo kuka”.
A continuación las frases más destacadas de Milei en el programa:
- “Fuimos corrigiendo estas cosas y, después de blanquearlo, pegó un salto, pero si nosotros no hubiésemos desactivado todas estas bombas, ¿cuánto hubiera sido la inflación? 17.000%“.
- “Nunca hubo un nivel de dolarización tan abrupto. O sea, nunca en la historia de Argentina recibió un ataque especulativo como el que nosotros recibimos. Atacaron en US$41.000 millones. Mirá lo fuerte que será el programa, que resistió semejante embate. Y lo que vos ves es que después de octubre la demanda de dólares se desplomó”.
- “Algunos no lo entienden [al riesgo kuka] y otros deshonestos intelectualmente decían que no existía y que había una inconsistencia cambiar por un mal diseño de programa. Después le evidencia empírica se le vino en contra. No entienden la naturaleza de tasa de interés”.
- “Los kukas nos dicen que devaluamos profundamente. Y claro, había una brecha de casi 300%. Había que sincerar los precios. Ahora dicen que el equilibrio fiscal es importante por lo menos. Cuando yo hacía campaña con la motosierra decían que era imposible poner las cuentas fiscales en orden en cuatro o cinco años. Nosotros decíamos que lo íbamos a hacer en un año y lo hicimos en el primer mes”.
- “El plan demostró un nivel de fortaleza… igual los deshonestos intelectualmente siguen sosteniendo que es falso, que se sostuvo por la ayuda de Estados Unidos. Primero Estados Unidos no va a ayudar a alguien en el aire. Tienen que reconocer la política internacional que tenemos".
- “Ibas a tener un primer shock porque nadie te iba a creer. Nadie iba a creer que nosotros íbamos a hacer el ajuste en un año. Luis Caputo siempre dice, ‘a este Gobierno no le creen’. Nosotros creíamos que íbamos a poder ajustar en un año. Lo logramos en un mes. Eso, no solo porque Toto es el mejor ministro de economía en la historia argentina y dos veces premiado como el mejor del mundo”.
- “Quiero algo muy simple [cuando termine el mandato presidencial]. Me refaccioné una casita que hay en la Quinta de Olivos para estar con mis hijitos de cuatro patas”.
- “A mí YPF me regaló 14 mamelucos. Son dos por día. El otro día tenía una sucesión de reuniones, y reuniones, y reuniones, no podía dejar las reuniones, cuando me quise acordar se me había hecho tarde, y por eso viajé en mameluco”.
