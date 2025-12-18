Las frases más destacadas de Javier Milei en el programa del Gordo Dan

El presidente Javier Milei brindó el miércoles por la noche -mientras en el Congreso se debatía el Presupuesto 2026- una entrevista al streaming Carajo. En el programa de Daniel Parisini -conocido como El Gordo Dan- llamado La Misa, el mandatario aseguró que “para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de 0 coma algo".

Durante la entrevista, el mandatario destacó que el Gobierno apunta a eliminar el sobrante monetario de los rezagos de la economía, los controles de precio y por el control de capitales y también se refirió a lo que denomina el “riesgo kuka”.

A continuación las frases más destacadas de Milei en el programa: