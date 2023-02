Alberto Sileoni, titular de Educación bonaerense, contradijo al Presidente: “Paga Ganancias un grupo reducido de docentes”

escuchar

En su paso por Chaco ayer para inaugurar el ciclo lectivo 2023, el presidente Alberto Fernández aseguró que los docentes durante su gestión se preocupan por no ser alcanzados por el impuesto a las ganancias, mientras que con Mauricio Macri pedían que aumentaran sus sueldos, que habían “caído al fondo del pozo”. Esta mañana, sin embargo, el titular de Educación bonaerense, Alberto Sileoni, contradijo al mandatario y aseguró que es un “grupo reducido” de maestros el que se ve afectado por esa carga tributaria, como así también que este tema no fue “un punto central” de la paritaria de este año.

“La verdad que la mayoría no está alcanzada, no podría decir un porcentaje, pero es un grupo más reducido de docentes”, sostuvo esta mañana el funcionario que responde a Axel Kicillof en AM 750. Admitió, no obstante, que este tema estuvo incluido en la negociación con los gremios tanto a nivel nacional como provincial, aunque remarcó: “En algún sentido se puede solucionar, no terminó constituyéndose en un punto central de la negociación”.

Asimismo, explicó que los maestros que ponen en agenda el reclamo por Ganancias son “algunos”, que tienen varios cargos o una carrera de mediana o larga duración con mucha antigüedad. “No aquellos que recién empiezan”, contrastó, a la vez que planteó que dentro de las reuniones paritarias hubo otros temas que sí fueron de importancia, como por ejemplo el “cuidado y resguardo” de los profesores, ya que en algunos lugares de la Provincia se registraron agresiones contra ellos. “Los gremios han manifestado su preocupación y estamos trabajando en eso también”, comentó Sileoni.

Acompañado por el gobernador Jorge Capitanich, Fernández fue ayer a Basail a inaugurar la Escuela de Educación Secundaria Nº 82 Doctor René Favaloro y durante su discurso quiso marcar una contraposición con la gestión macrista en materia educativa. “Cuando llegamos al Gobierno, la preocupación era ver cómo mejoraban un salario que se había caído al fondo del pozo y hoy la preocupación es que no tengan que pagar Ganancias porque sus sueldos han crecido de tal modo que empiezan a verse afectados”, dijo cuando se refirió a los docentes. La frase causó reacción en distintos espacios, sobre todo opositores, que acusaron al Presidente de no estar al tanto de las condiciones laborales en que se encuentran los educadores en la Argentina.

Alberto Fernández comparó el salario docente durante su gestión y la de Mauricio Macri

La gestión de Kicillof ya se había corrido de la nacional cuando otorgó una suma de 40% de aumento hasta julio a los maestros, mientras que la Casa Rosada cerró la discusión nacional en 33,5%, lo que elevó el mínimo inicial a 130.000 pesos desde marzo. En tanto, Sileoni buscó evitar roces en ese sentido y no lo entendió como una “diferenciación” entre las dos administraciones del Frente de Todos.

“Hay recursos del Estado nacional que empujan en la Provincia, nos ayudan. [Ofrecimos] un 40% a fin de julio, con una cláusula de revisión constante, con monitoreo y revisión, como lo hemos hecho en años anteriores. La gran noticia es que por cuarto año consecutivo en la Provincia empiezan las clases normalmente”, aseguró el director de Cultura y Educación, quien dijo que esto le da “tranquilidad y previsibilidad” a las familias y agradeció a los sindicatos, pese a que remarcó que la paritaria fue “difícil”.

“Una vez más hemos llegado a buen fin. En 2021 estuvimos cuatro puntos arriba de la inflación; en 2022, siete u ocho puntos arriba; tratando de hacer justicia con la gran pérdida de salario estatal y docente que hubo entre 2016 y 2019″, dijo el funcionario, que así se distanció de la política educativa de María Eugenia Vidal, que suele ser duramente cuestionada por Kicillof.

Contra Rodríguez Larreta

También fue fuerte contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y deslizó descreimiento sobre las expresiones del presidenciable de Pro en cuanto a su vocación por mejorar la educación. “Parto de la base que cualquiera dice que la educación le interesa porque es políticamente correcto, pero la única posibilidad que tiene la sociedad de enterarse cuánto le interesa a un político o una política la educación es cuánto invierte en ella. Lo otro es discursivo, todos podemos decir cualquier cosa”, comenzó Sileoni.

Después detalló que el gobernador bonaerense aumentó 11,3% el presupuesto educativo para este año en relación con el anterior y 400% más que durante la gestión de Vidal, y remarcó: “El presupuesto de la Ciudad viene decreciendo desde que son gobierno. Decir es una cosa, hacer es más arduo y hay que demostrarlo, hay que bancarlo con el cuero, con lo efectivamente invertido, que no parece ser lo que hace la Ciudad”.

Además, criticó a la gestión de Juntos por el Cambio por la falta de vacantes en los maternales. Sileoni admitió, no obstante, que en territorio porteño hay cuestiones resueltas que todavía no están listas en la Provincia, pero puso reparos. “Hemos invertido en esa Ciudad todos los argentinos desde hace años. No tiene una sola calle de tierra, tiene cordón cuneta y asfalto. Debiera haber hecho un esfuerzo mayor en poner a los de 2 y 3 años adentro, y no lo ha hecho. No hay inversión en la primera infancia, que lo podría hacer”, sostuvo.

Y siguió: “Nosotros tenemos 100 mil calles de tierra en el conurbano. La Ciudad hace 60 años tiene tres millones de habitantes; hace 60 años la Provincia tenia cinco millones y hoy 18 millones. Esa es la enorme complejidad de una provincia como la nuestra, con un sistema educativo público nueve veces más grande que el de la Ciudad. La Ciudad es como Monte Hermoso, tiene las dimensiones de Monte Hermoso. Pónganse las pilas. Tienen recursos, tienen una cantidad de ventajas comparativas; inviertan en educación”.

“No tiene sentido hacer una PASO con el gobernador”

Por otra parte, en términos políticos Sileoni consideró que Kicillof debe ir por la reelección. “No tiene sentido hacer una PASO con el gobernador, ya ha demostrado en este tiempo lo que le ha dado a la Provincia y lo que le puede dar. No sumaría”, planteó.

En tanto, sí entendió que es necesario ir a una interna a nivel nacional y aunque destacó la figura de Cristina Kirchner por sobre los demás referentes oficialistas, opinó que no deben presionar a la vicepresidenta para que se postule este año, sino que la deben resguardar: “La tenemos que cuidar, no tenemos que exigirle nada a alguien que lo dio todo: ocho años maravillosos, puso el cuero, puso el cuero de sus hijos, dejó su compañero en el camino. Con la hipótesis de ella como candidata, la derecha intentaría hacer una carnicería”.

