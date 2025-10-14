Elecciones 2025, en vivo: así quedaron las boletas en Buenos Aires y todo sobre las campañas hoy
A menos de dos semanas de los comicios, la Cámara Electoral dijo que es “imposible” reimprimir las papeletas por falta de tiempo; el pedido lo había hecho la LLA; con esta decisión, la foto del diputado liberal estará en el cuarto oscuro pese a su renuncia
Cuál era el pedido de LLA
Espert renunció a su candidatura en medio del escándalo por sus vínculos con Federico “Fred” Machado, acusado de narcotraficante en Estados Unidos. En ese contexto y para evitarlo, LLA había pedido reimprimir 15 millones de boletas a menos de dos semanas de las elecciones, con un costo que, según el Ministerio del Interior, hubiera sido de 12.169 millones de pesos.
Rechazaron reimprimir las boletas sin Espert
La Cámara Electoral rechazó el lunes el pedido de la Libertad Avanza para que se reimpriman todas las boletas de la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional.
El tribunal dijo que es “imposible” porque ya no hay tiempo. Con esta decisión, se confirma que en el cuarto oscuro, el 26 de este mes, aparecerá José Luis Espert (con su nombre y su cara) como cabeza de lista del oficialismo.
Las provincias que desdoblaron
Algunas provincias decidieron desdoblar los comicios y celebrar las elecciones locales en una fecha diferente a las nacionales. Ese fue el caso de Buenos Aires, que el domingo 7 de septiembre convocó a la ciudadanía para renovar la Legislatura local y los concejos de cada municipio. En este caso, Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre la Libertad Avanza.
Además de la PBA, también desdoblaron sus elecciones la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Formosa y San Luis, donde el electorado definió a sus legisladores provinciales y autoridades locales. En tanto, también Corrientes se diferenció de los comicios nacionales y votó a su próximo gobernador.
Qué se vota el domingo 26 de octubre
Los ciudadanos de todo el país que estén habilitados para votar deberán asistir a las urnas el domingo 26 de octubre para participar de las elecciones legislativas nacionales.
El cuarto domingo de octubre convocará a los electores de todo el país para renovar las bancas en el Congreso de la Nación. Además, ese mismo día, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero también votan autoridades y legisladores locales
