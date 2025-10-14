Elecciones 2025, en vivo: así quedaron las boletas en Buenos Aires y todo sobre las campañas hoy

La Cámara Electoral rechazó el lunes el pedido de la Libertad Avanza para que se reimpriman todas las boletas de la provincia de Buenos Aires con Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional.

El tribunal dijo que es “imposible” porque ya no hay tiempo. Con esta decisión, se confirma que en el cuarto oscuro, el 26 de este mes, aparecerá José Luis Espert (con su nombre y su cara) como cabeza de lista del oficialismo.