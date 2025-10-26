Luego de votar, el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue contundente al hacer su reclamo al Gobierno: “Las autoridades de la Rosada tienen mi teléfono, úsenlo”. Tras emitir su voto en una escuela de La Plata, el funcionario había sido consultado por si, tal como hizo el pasado domingo 7 de septiembre tras el cierre de las elecciones locales, llamaría a la gestión de Javier Milei a retomar el diálogo entre las partes.

“Es un spoiler”, bromeó Kicillof, que prosiguió en conferencia de prensa: “Sin adelantar lo que vamos a hacer, digo lo que hago. Todos los días estoy dispuesto a hablar con la máxima autoridad nacional. ¿Cómo no van a querer hablar con la provincia con 17 millones de habitantes para coordinar políticas?”.

Minutos antes, el expresidente Mauricio Macri también había usado una frase similar para hacer referencia a un posible diálogo con Milei. “Tiene mi número”, dijo el dirigente de Pro.

Elecciones 2025 | Votó Axel Kicillof y reclamó diálogo con Presidencia: “Las autoridades la Rosada tienen mi número, úsenlo” Ignacio Amiconi - LA NACION

Pese a que el gobernador provincial llegó alrededor de las 11 a la escuela donde le tocaba sufragar en la capital bonaerense, a dos cuadras de su domicilio oficial, Kicillof debió esperar más de media hora para cumplir su deber cívico. Ante los periodistas, el funcionario indicó: “Había una larga cola porque a cada persona le explicaban cómo se vota”.

El gobernador bonaerense volvió a quejarse del cambio en el sistema de votación, de boleta partidaria a boleta única: “Sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que funcionaba bien”.

“En septiembre, se votó con normalidad cono el sistema tradicional que es más barato. No hubo denuncias, no hubo problemas, hoy esperamos que salga también muy bien”, agregó. “Ni el otro sistema trae fraude, ni era un problema de costo”, enfatizó.

Al igual que Máximo Kirchner, Kicillof dejó a su paso una frase que, sin mencionarlo directamente, hizo alusión a los dichos del mandatario estadounidense, Donald Trump, respecto del sufragio. “Es un día importantísimo porque estamos votando qué va a pasar en Argentina en la Argentina; votamos acá lo que pasa acá”.

“Es un momento democráticamente importante porque se habla de una situación crítica en medio de la provincia de Buenos Aires. Se decide qué sentido queremos que tenga la Provincia. También hay una agenda importante a nivel nacional”, dijo Kicillof.