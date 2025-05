Elecciones en la Ciudad|El tramo final de la campaña porteña: actos austeros, caravanas y la disputa anticipada por los fiscales

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se prepara para una elección local de medio término de gran impacto, en la que las 30 bancas que se renuevan en la Legislatura porteña serán disputadas por un total de 17 boletas. En una votación que alcanzó relevancia nacional, la incertidumbre sobre el desenlace promete extenderse desde los actos de cierres de campaña antes de la veda hasta este domingo 18, donde más de dos millones y medio de electores podrán asistir a las urnas.

Con la eliminación de las PASO, el número de postulantes refleja un proceso signado por la reducción de las coaliciones, la atomización de las fuerzas tradicionales y la aparición de más caras jóvenes y outsiders. Con expectativas diversas, pero a diferencia de la inercia que signaron los últimos comicios domésticos, los discursos finales y los búnkeres elegidos para la llegada de los resultados contarán con escenarios tan contrapuestos como la cantidad de opciones en juego disponibles.

Silvia Lospennato

La diputada nacional Silvia Lospennato será la cabeza de la boleta de legisladores porteños de Pro, que como casi nunca en sus 17 años de oficialismo no partirá con el mote de “favorito” en la Ciudad. El cierre de campaña tendrá lugar el juves, a las 19, en el Club 17 de Agosto, ubicado en Villa Pueyrredón. Con lugar para unas 3000 personas, se trata de un punto histórico en estas instancias para la fuerza amarrilla, que pretende retener su hegemonía en el distrito.

“Ha sido un lugar emblemático de muchos cierres de campaña. No quieren muchos funcionarios, por lo que la orden fue que no haya espacios reservados para segundas, terceras y cuartas líneas del gobierno porque no queremos que ningún militante se quede afuera”, confió a LA NACION una fuente del Pro. Según trascendió, habría cuatro oradores: María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Mauricio Macri y el cierre de Lospennato, cuyos últimos discursos buscaron profundizar la polarización con el kirchnerismo más allá de las chispas con los libertarios y apariciones en compañía del ex presidente.

Vidal y Lospennato encabezaron la presentación de la propuesta para una "campaña limpia"

La tarea de movilizar recaerá en los referentes de las comunas. En cuanto al ambiente, se anticipa un clima donde impere la cautela. “Para el acto que brindó Jorge Macri en enero hubo un pedido anticipado de que haya mucho cotillón y euforia. “En este caso, hasta el momento, no hubo ese tipo de bajada de línea”, agregó un dirigente macrista, y completó que habrá un despliegue de “casi 10 mil fiscales de mesa”.

El búnker del domingo no estará en el tradicional Costa Salguero, acostumbrado a resultados favorables para el Pro. El reemplazo sería “un lugar más reservado”, por lo que todo apunta a la sede central del partido, en Balcarce 412, en el barrio de San Telmo.

Leandro Santoro

En la mayoría de las encuestas, la lista que encabeza el aún diputado nacional Leandro Santoro figura como principal aspirante a acumular la mayor cantidad de votos rumbo a la Legislatura. El radical K y último candidato a jefe de gobierno porteño por Unión por la Patria, que logró retener la mayor parte de la estructura del armado del PJ porteño de la mano del operador Juan Manuel Olmos, hará un acto de cierre este jueves, a las 17, en la Facultad de Medicina de la UBA bajo las banderas de los “estudiantes” y la “defensa de la educación pública”, premisas de su campaña.

Con el estreno de un nuevo sello, que acompañó con un rebranding que incluyó hasta el cambio de colores de celeste al verde, Santoro buscará capitalizar el desgaste del Pro en la Ciudad y el desencuentro con La Libertad Avanza, principal rival de su fuerza política a nivel nacional. “Hay buena expectativa, sin triunfalismo. Confianza en ganar, estimándose una elección pareja. El mensaje principal es que la gente concurra a votar”, expresaron desde Es Ahora Buenos Aires, que dispondrá de casi mil fiscales de mesa por las 15 comunas.

Leandro Santoro esperará el domingo los resultados en el club Ferro y evitará meterse en la interna del PJ Valeria Rotman

En paralelo, hasta el martes a la noche no había indicios de la posibilidad de que Santoro quede atravesado por la interna que peronista, que enfrenta hoy al cristinismo y el kicillofismo. “No creo que vengan mandatarios ni dirigentes de otros distritos”, aclararon cerca de Santoro. El búnker del domingo será en el gimnasio Héctor Etchart, el micro estadio del Club Ferro, en Caballito, con capacidad para 5000 personas (incluyendo el campo).

Manuel Adorni

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el designado de ampliar la irrupción de LLA a nivel porteño, donde el partido del oficialismo nacional pretende desbancar a Pro.

El cierre de campaña tendrá lugar este miércoles en el Parque Mitre (Av. Gelly y Obes & República del Líbano), donde se espera una alta convocatoria de la militancia y el desfile de buena parte de la primera plana de la dirigencia libertaria. Entre ellos, estará el propio mandatario Javier Milei, quien volverá a darse “un baño de militancia” junto a Adorni, como ocurrió en los recientes actos en Lugano y Belgrano “para apuntalar la recta final de la carrera electoral” con la premisa “de pasar la motosierra y llevar el modelo nacional a la Ciudad”.

Manuel Adorni, cuando fue al debate en el Canal de la Ciudad, al que prometió "cerrar" Rodrigo Néspolo - LA NACION

Por su parte, el búnker elegido es el Hotel Libertador, un destino emblema de LLA. Ubicado en la esquina de Córdoba y Maipú, se trata del mismo punto en el que Milei llevó adelante la campaña que lo catapultó como presidente un año y medio atrás.

“El domingo tendremos 8000 fiscales”, anticiparon fuentes libertarias.

Horacio Rodríguez Larreta

El exjefe de gobierno porteño Horario Rodríguez Larreta intentará reinsertarse en la arena política tras el golpe que sufrió en las PASO presidenciales de 2023. Lo hará comenzado de cero y a través del distrito que lo vio ascender políticamente, pero lejos de la fuerza con la que desandó ese camino: el Pro.

“Horacio va a cerrar la campaña como la empezó, caminando la ciudad. Nada de actos tradicionales, la idea es estar activos hasta en calle durante las últimas 24 horas antes de la veda”, dicen en el entorno ex mandatario porteño.

Horacio Rodríguez Larreta y el desafío de volver a empezar políticamente Fabián Marelli

El líder del Movimiento al Desarrollo (MAD), en paralelo, mantuvo una vuelta con incesante contenido en redes, donde instaló que “la Ciudad tiene olor a pis” desde que Jorge Macri es el jefe de gobierno. En su armado, se ilusionan con superar los dos dígitos. “Este domingo aspiramos a posicionarnos como la cuarta posición frente al Pro, LLA y el kirchnerismo”, responden. El búnker funcionará en la sede del flamante partido de Larreta, en Eduardo Costa 3063.

Ramiro Marra

Tras ser expulsado de LLA, Ramiro Marra optó por presentarse igual a las legislativas porteñas. “Muchos de los primeros militantes de Milei, que fueron siendo desplazados, hoy están con nosotros”, reconocieron entre sus seguidores. El excandidato a jefe de gobierno en 2023 (salió tercero) y actual legislador local, se presentará en esta ocasión bajo el aval de la Unión del Centro Democrático (Ucedé), el sello liberal fundado por Álvaro Alsogaray.

Ramiro Marra, con el sello de la Ucedé, podría sacarle votos a Adorni Alejandro Guyot - LA NACION

“Nuestro cierre de campaña va a ser: una propuesta en cada barrio de la Ciudad. Hay 48 barrios en la Ciudad, vamos a subir un video contando una propuesta de campaña en cada uno”, comentaron desde su armado. Y ante la consulta, despejaron las dudas para evitar polémicas: “Se van a empezar a subir a partir de hoy antes de la veda electoral”. En cuanto al domingo, son reservados. “No creemos en los búnkeres tradicionales, vamos a hacer algo distinto”, indicaron sin más detalles.

Paula Oliveto

La primera candidata de la Coalición Cívica (CC), Paula Oliveto, oriunda de Mataderos, cerrará su campaña este miércoles en la confitería El Greco, un tradicional Caballito ubicada a sobre la calle Rivadavia, a metros de la estación de subte A de Primera Junta. ““Es en un bar histórico para la CC, donde siempre hace su cierre”, cuentan.

Paula Olivetto, la candidata de Carrió en la Ciudad Aníbal Greco

El encuentro contará con la presencia de Elisa Carrió, máxima autoridad del partido, y el resto de los integrantes de la boleta del espacio. “Será algo austero, como lo que presentaremos en el búnker el domingo”, explicaron. El domingo, los resultados en este espacio los esperarán en el Instituto Hannah Arendt.

Vanina Biasi

La actual diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi, que este año ganó trascendencia tras su arribo el Congreso por su cruzada contra el mileismo y una presencia activa en las protestas, irá como primera candidata en la Ciudad desde las filas troskistas. Su campaña electoral culminará este miércoles a la tarde con una actividad en el Obelisco, donde habrá un despliegue de organizaciones militantes, movimientos sociales y agrupaciones estudiantiles.

“El resto de las fuerzas políticas trabajaron siempre para poner Buenos Aires al servicio de grandes negociados de amigos del macrismo, del peronismo y del radicalismo”, sostienen. El búnker porteño del FIT que encabeza Biasi estará en el Club Atlético Fernández Fierro, en la zona del Abasto.

Alejandro Kim

El comerciante de origen coreano Alejandro Kim, se presenta como “el candidato del peronismo” con una agenda enfocada en la educación técnica, el mercado laboral y la industria. Se trata de una carta que volverá a jugar el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno en la Ciudad de Buenos Aires.

El cierre de campaña, que tuvo como foco la vuelta los orígenes peronistas y las críticas al candidato Leandro Santoro, al que acusan de pertenecer a las filas del radicalismo y ser una continuidad del modelo de Alberto Fernández, tuvo lugar en pasado fin de semana con una caravana por el Oeste porteño encabezada por ambos. El búnker será montado en el Sindicato del Vidrio (SEIVARA). “Sobre los fiscales, tenemos todos los colegios cubiertos”, remarcan. Y desafían: “Vamos a ser la sorpresa”.

Lucille Levy

Lucille “Lula” Levy buscará encauzar una renovación para la UCR. Apadrinada por el senador nacional y titular del partido, Martín Lousteau, será la primera candidata radical tras la ruptura de Juntos por el Cambio. Tiene 29 años y es Consejera Superior de la UBA. Empleada de un estudio contable, se posicionó en la política porteña tras ser una de las impulsoras de las marchas universitarias contra el gobierno de Milei y su imagen ha crecido en las últimas semanas con fuerte presencia en las redes sociales.

“El acto de cierre es el miércoles a las 19 horas en el Teatro de Vorterix”, confirmaron desde su armado, cuya boleta está integrada casi en su totalidad por jóvenes. Será la misma locación donde hace pocos días impulsó el “Lulapalooza”, nombre del encuentro con el cual presentó su plataforma de campaña con críticas focalizadas a la gestión del Pro y al advenimiento de los libertarios. Por su parte, su búnker estará montando en el comité capital del radicalismo, en Tucumán 1600.

Juan Manuel Abal Medina

Luego de desechar el armado de Leandro Santoro, el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner, Juan Manuel Abal Medina, presentó una candidatura en disidencia a la Legislatura bajo un sello peronista con respaldo del Movimiento Evita. Su cierre de campaña tuvo lugar este martes en un centro cultural de Villa Crespo. Allí, quien es uno de los vicepresidentes del PJ porteño congregó a militantes, otras agrupaciones y dirigentes afines, donde se destacó la presencia del titular de la sección de la UOM Capital, a cargo del histórico sindicalista metalúrgico Antonio Caló.

El búnker estará en Venezuela 3264, en la sede del Movimiento Evita en la Ciudad.

Ricardo Caruso Lombardi

El candidato outsider del Movimiento para la Integración y el Desarrollo (MID), Ricardo Caruso Lombardi, tendrá un cierre de campaña a toda pompa. Según anticiparon desde el armado que apadrina el diputado nacional Oscar Zago, el entrenador de fútbol y panelista de TV encabezará “un micro descapotable” que partirá este jueves a la la tarde desde Liniers, donde emprenderá un trayecto que atravesará toda la Ciudad que tendrá su culminación en Villa Urquiza. “Creemos que va a durar casi cinco horas”, confiaron desde el armado.

“Vamos a salir desde Liniers, luego por Flores y seguimos por Boedo hasta la 9 de Julio. Ahí doblaremos por av. Córdoba hasta Chacarita y enfilaremos hasta Villa Urquiza”, comentaron sobre la hoja de ruta en el MID, que como dato anticiparon que de la recorrida de Caruso Lombardi participará el senador formoseño Francisco Paoltorni, quien hace meses rompió con LLA disgustado por el rumbo del gobierno nacional. “Llamó para sumarse y con todo gusto lo invitamos”, cerraron.

Yamil Santoro

Yamil Santoro porteño será otra de las “alternativas liberales” en la Ciudad. Bajo el eslogan coloquial “cero promesas, cero chamuyos”, el cierre de campaña tendrá un formato digital: será este miércoles a través del lanzamiento de una web personal, donde los usuarios que lean sus iniciativas podrán participar en dicha plataforma de un juego por un premio de $100.000.

El búnker comenzará el domingo en su despacho en la Legislatura y seguirá en un bar de Belgrano.

César Biondini

“Las esperanzas son buenas, entendemos que el resultado será un gran avance con respecto a 2023”, remarcan desde el armado del Frente Patriota Federal, que lleva a Cesar Biondini como primer candidato porteño. El sello nacionalista que nació de la fusión de Bandera Vecinal y Gente en Acción, establecerá su centro de campaña en el barrio de Floresta.

La figura de Biondini (h.), aseveran, contó en el trayecto final “con mucha incidencia en las redes sociales y una repercusión positiva en los barrios”, por lo que esperan mejorar sus últimas performances en las urnas. Antes, este jueves habrá una caravana de autos encabezada por el denominado “Césarmovil”, desde la sede central hasta Avenida de Mayo y Perú.

Mila Zurbriggen

Con 26 años, Mila Zurbriggen será otra de las apuestas jóvenes de los comicios porteños y otro de los desprendimientos de La Libertad Avanza, espacio con el que rompió ni bien asumió el gobierno entre graves acusaciones. En esta ocasión, apelará a la austeridad, ya que será la única que no contará con un cierre de campaña antes de la veda electoral. En cambio, esperará los resultados de los comicios el domingo en el Centro Cultural Casiopea (Zavaleta 443), en el barrio Parque Patricios.

Federico Winokur

El Nuevo Más de Manuela Castañeira volverá ir separado con una boleta liderada por el docente Federico Winokur. “Este miércoles se llevará adelante con una caminata por la Avenida Corrientes, que iniciará en el barrio de Villa Crespo, desde Ángel Gallardo y Corrientes, y que finalizará con un acto en la intersección con Medrano”, detallaron. “Más de 1000 fiscales en toda la Ciudad”, dijeron que custodiarán sus votos el domingo. El búnker tendrá lugar en un centro cultural de San Telmo.

Marcelo Peretta

Con una línea enfocada en la agenda de la salud y los medicamentos, el farmacéutico Marcelo Peretta llevará adelante su cierre de campaña este jueves en la Plaza Clemente (Dorrego y Conde), donde se montará una guardia para los vecinos. Por su parte, el búnker del domingo será en Agüero y Santa Fe, donde tiene la sede el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) que él lidera.

María Eva Koutsovitis

María Eva Koutsovitis será candidata por un desprendimiento de agrupaciones de izquieda, entre ellas, Unidad Popular, Patria de Iguales, el Partido Comunista, el Partido Izquierda Popular y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Con foco en el mercado inmobiliario de la Ciudad, este miércoles tendrá su última actividad en el Centro Cultural Tacheles. El búnker, a su vez, será en Entre Ríos 902. “Tenemos la esperanza de entrar”, dicen.