En medio de la tensión con la AFA y “Chiqui” Tapia, Milei se reunió en Davos con Infantino
Tras su intervención en el Foro Económico Mundial, el jefe de Estado y su hermana se mostraron con Presidente de la FIFA
LA NACION
Tras participar este miércoles del Foro de Davos, en donde dio un discurso moderado con referencias a economistas internacionales y críticas al socialismo, el presidente Javier Milei se reunió con el titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.
En una imagen que se conoció horas después se puede ver al jefe de Estado y a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, junto al dirigente deportivo. Esto se da en medio del escándalo por presunta corrupción que envuelve a la AFA en la Argentina y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.
Noticia en desarrollo
