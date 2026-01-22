En medio de la tensión con la AFA y “Chiqui” Tapia, Milei se reunió en Davos con Infantino

Tras participar este miércoles del Foro de Davos, en donde dio un discurso moderado con referencias a economistas internacionales y críticas al socialismo, el presidente Javier Milei se reunió con el titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA), Gianni Infantino.

En una imagen que se conoció horas después se puede ver al jefe de Estado y a su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, junto al dirigente deportivo. Esto se da en medio del escándalo por presunta corrupción que envuelve a la AFA en la Argentina y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia.

Noticia en desarrollo