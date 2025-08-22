En que country de Pilar encontraron a Spagnuolo

El exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, fue localizado este viernes al mediodía en Pilar. La Justicia federal lo buscaba desde la noche anterior. El operativo se realizó mientras Spagnuolo salía de su casa en su camioneta Nivus: se allanó la vivienda y se requisaron sus autos. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, buscó elementos que sirvan como prueba en la causa abierta este miércoles por presuntos sobornos en el área que Spagnuolo dirigía.

¿En qué country de Pilar fue encontrado Diego Spagnuolo?

Diego Spagnuolo fue encontrado en su domicilio del barrio Altos de Campo Grande, en Pilar. El operativo se realizó cuando el exfuncionario se disponía a salir de su casa en su camioneta.

El barrio Altos de Campo Grande en Pilar

Durante el allanamiento a la propiedad de Spagnuolo, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares, documentos y una máquina de contar billetes. Además, se requisaron los vehículos que se encontraban en el lugar. Fuentes cercanas a la investigación informaron que también se hallaron numerosos billetes de baja denominación.

La conexión de los hermanos Kovalivker y su rol en la investigación

Los hermanos Kovalivker, Emmanuel y Jonathan, están vinculados a la investigación por presuntos sobornos. Emmanuel, directivo de la droguería Suizo Argentina, fue interceptado en Nordelta con 266.000 dólares y $7.000.000 en efectivo. En el procedimiento, se le incautó el dinero, su pasaporte y su teléfono celular, que ya está en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Emanuel Kovalivker fue interceptado por la Policía de la Ciudad en Nordelta

Jonathan, por su parte, logró eludir a la policía, aunque se presume que también se llevó dinero, ya que en su domicilio se encontró una caja de seguridad abierta con indicios de haber contenido una suma importante. En la residencia, los investigadores encontraron una caja de seguridad con la puerta abierta y banditas elásticas tiradas en el piso, lo que sugiere que se retiró dinero recientemente. Además, se hallaron otras dos cajas de seguridad: una con poco dinero en la habitación de los niños y otra con 50.000 dólares en lo que parecía ser una habitación de servicio.

La investigación

La investigación se originó a partir de una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en un audio en el que un hombre, presuntamente Spagnuolo, habla de pedidos de coimas en su área. El audio involucra también a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Dalbón, quien fue abogado de Cristina Kirchner, solicitó la detención preventiva de los hermanos Kovalivker, su padre Eduardo (presidente de la droguería Suizo Argentina) y de Spagnuolo.

Diego Spagnuolo el exfuncionario, es investigado tras la difusión de audios con supuestos sobornos

La prioridad de los investigadores es analizar la prueba reunida y abrir cuanto antes los tres teléfonos celulares secuestrados: los dos de Spagnuolo y el de Kovalivker. En las próximas horas, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) podría realizar la “extracción forense” para acceder al contenido de los aparatos y avanzar con el análisis de la información encontrada.

Allanamientos adicionales

Además de los allanamientos en los domicilios de Spagnuolo y los hermanos Kovalivker, se realizaron al menos 15 allanamientos que incluyeron la agencia que dirigía Spagnuolo y la droguería Suizo Argentina. El objetivo de estos operativos es recabar la mayor cantidad de pruebas posible, incluyendo teléfonos, computadoras y documentos que puedan esclarecer la trama de presuntos sobornos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paz Rodríguez Niell.