Eugenio Burzaco, tras las acusaciones de Sergio Berni: “Intenté hablar con él, pero me quiere insultar”

El ministro de Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, rechazó este martes las sospechas que sembró Sergio Berni sobre el accionar de la Policía de la Ciudad cuando intervino en medio de la agresión que sufrió este lunes. “ No es nuestra discusión si se quería ir o no, había una situación de peligro inminente y actuamos”, dijo en LN+.

Berni había puesto en duda las intenciones de la Policía de la Ciudad, que lo sacó del lugar en medio de los ataques. “Me llevaron detenido. Me llevaron casi como a un detenido”, dijo a C5N. Y apuntó así contra Burzaco. “Espero que no me llame, porque se va a comer una flor de puteada”. Para Berni, la Infantería intervino “justo cuando estaba por llegar a un acuerdo”.

Burzaco confirmó que intentó contactarlo después de los incidentes en la Avenida General Paz. “Intenté hablar con él” reconoció el funcionario de la Ciudad, pero admitió que recibió un “mensaje” para que no lo hiciera. “A través de un amigo, traté de hablar con él para ver como estaba, pero él le mandó a decir ‘si hablo, lo voy a insultar’ ”, dijo en el programa +Realidad, conducido por Jonatan Viale.

El funcionario porteño contradijo a Berni, quien lo había acusado de poner su vida en riesgo. “Más bien fue al revés”, afirmó. Y añadió: “Mi deber es cuidar a los habitantes de la ciudad, a los que están ahí. No solo estaba en riesgo la vida de él, sino la de otros manifestantes, e incluso había situaciones de riesgo con los periodistas”. Además, consignó que ocho efectivos policiales fueron atendidos por el Same por distintos tipos de lesiones.

El ministro de Seguridad sostuvo que Berni fue recibido a “pedreadas” y “golpes” y remarcó que no había podido llegar a un diálogo, de acuerdo a lo que se vio en TV. “¿Qué pasaba si no actuábamos y ocurría un hecho más grave?”, ¿Qué iban a decir de nosotros si le pasaba algo a un periodista?”.

Ante los hechos que se generaron, Burzaco afirmó que Berni en ningún momento avisó que se iba a dirigir a la protesta que los colectivos llevaban adelante. Aclaró, además, que la traza de la Avenida General Paz es “jurisdicción de la Ciudad”.

Al ser anoticiado de lo que ocurría, el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta señaló que se decidió enviar al lugar el grupo de orden urbano. “La decisión fue actuar, y por eso evacuamos a Berni del lugar. No es nuestra discusión si se quería quedar, había una situación de peligro inminente”, recalcó. “Actuamos y de hecho la situación se descomprimió”, añadió.

Pese a las declaraciones de Berni, Burzaco pidió “no generar el conflicto” entre los dirigentes. “Los insultos no van a resolver los problemas”, expresó.

Y ahondó: “Creo que hay un nivel de violencia en aumento, en parte por el narcotráfico y, por otra parte, por la desesperación de muchas personas que no la están pasando bien. Eso es comprensible, pero de ninguna manera justifica el hecho de violencia de que él sufrió”.

