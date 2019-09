Fernández toma distancia de Grabois pero evita criticarlo en público

Alberto Fernández en Tucumán Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

Lucrecia Bullrich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2019 • 15:19

El malestar existe, pero no va a hacerse público. Por segunda vez en una semana, Juan Grabois fue centro de la polémica en el escenario preelectoral. Esta vez, a partir de una serie de protestas en shoppings porteños protagonizadas por un sector de la Ctep para reclamar la puesta en marcha de la emergencia alimentaria.

Tal como ocurrió hace siete días con la propuesta del dirigente de avanzar con una reforma agraria, en el Frente de Todos admiten que acciones como la del martes no caen bien y no convienen, menos en plena campaña, pero hacen foco en que son producto de que el espacio que promueve la candidatura de Alberto Fernández es "amplio y diverso" y que en esa heterogeneidad conviven expresiones como las de Grabois con otras más cercanas al pensamiento del exjefe de Gabinete.

"Alberto no coincide con la mayoría de las cosas que Grabois dice y hace. No las comparte ni las acompaña. Lo que Grabois dice y hace es decisión de él y corre por su cuenta", evaluó ante LA NACION un dirigente con oficina en la calle México, donde funciona el búnker de Fernández. Sin embargo, enseguida completó: "Eso no quiere decir que Alberto vaya a decirle algo. No va a criticarlo en público, no va a decir nada. Somos un espacio amplio compuesto por gente que piensa distinto".

El colaborador de Fernández sumó una segunda reflexión vinculada al pasado y a los "fantasmas" que el candidato del Frente de Todos pretende aventar que circula, y mucho, entre quienes comparten la campaña con él. "Ya vivimos tiempos de pensamiento único y así nos fue", sintetizó.

Aunque el propio Grabois se despegó hoy de las manifestaciones en los shoppings, sí se hizo cargo de la movida Rafael Klejzer, que es secretario general de la seccional Capital de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) a la que Grabois pertenece y de la que es la cara más conocida. El líder de la organización es Esteban Castro.

"Le pido a la prensa canalla y al gobierno que dejen de atribuirme acciones en las que no participé ni organicé. De todo lo que yo impulso o propongo, con errores y aciertos, me hago cargo, pongo la cara y el cuerpo", escribió Grabois en su cuenta de Twitter.