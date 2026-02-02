Fernando de Andreis: “Vamos a trabajar para que Pro tenga un candidato en 2027”

En las oficinas que Pro tiene en Olivos, Fernando de Andreis recibió a LA NACION con una definición directa: “Aspiramos a volver a gobernar la Argentina”. Diputado nacional y secretario general del partido no descarta una apuesta por un outsider ni cierra la puerta a una eventual candidatura presidencial de Mauricio Macri. Tras el avance libertario sobre su electorado histórico, plantea una reconstrucción del Pro para volver a ser competitivo en 2027.

Ese objetivo choca con una tensión central: acompañar al gobierno de Javier Milei en las coincidencias de fondo sin diluir identidad ni convalidar atropellos institucionales. De Andreis marca un quiebre en la relación legislativa por lo que define como una “falta de palabra” del oficialismo.

Asegura que Pro aún no fijó posición sobre el DNU que reformuló la SIDE, pero anticipa que habrá límites. Incluso así, defiende el argumento del Gobierno en la disputa con Techint y ensaya un equilibrio incómodo: sostener el cambio sin perder perfil propio.

De Andreis eligió posar junto al libro de Agustina Macri, hija de Mauricio Macri, dedicado a reconstruir la historia de su padre adoptivo, Juan Manuel Bordeu, una figura emblemática del automovilismo argentino Soledad Aznarez

- Cuando asumió como secretario general del partido habló de una “reinvención” del Pro. ¿En qué se traduce concretamente esa idea?

- Te diría que es muy amplio. El Pro es un partido muy exitoso. Mauricio Macri creo que es, sin duda alguna, uno de los dirigentes más importantes de este siglo. Que hizo algo que pocos, que es crear un partido. Y ese partido viene gobernando la ciudad de Buenos Aires desde 2007. Hoy además gobierna otras dos provincias. En su momento gobernó la provincia de Buenos Aires. Y fue el primer presidente no peronista en terminar el mandato en casi 100 años. Y de repente irrumpió Milei, que evidentemente fue más efectivo a la hora de hablarle a nuestro histórico electorado. Y hoy nuestro desafío es cómo reinventarnos con cierta nitidez. Y volviendo a proponer futuro, una alternativa competitiva electoralmente hablando. Después de la interna de 2023 que fue muy dañina, hoy hay un trabajo muy profundo de suturar algunas heridas, recomponer vínculos, regenerar el partido en los distritos. Entonces yo me imagino un doble trabajo: de reconstrucción política y de reinvención de la marca en términos más comunicacionales. Del qué proponemos, a quién principalmente le queremos hablar.

- ¿A quién le quieren hablar?

- El norte histórico es ese 41% que Mauricio sacó en 2019. Que obviamente va mutando, ¿no? Obviamente. Pero al electorado no kirchnerista, básicamente.

- ¿Cómo se diferencian de La Libertad Avanza (LLA)?

- Bueno, es que yo creo que el desafío para nosotros es que Pro vuelva a ser una propuesta que esté en el balotaje en 2027. Voy a trabajar para que el Pro tenga un candidato. Y para eso tenemos que reconectar con el electorado. Tenemos que volver a proponer futuro, hablar de futuro. Hay algo que logramos que es la ratificación del rumbo político que nosotros proponemos para la Argentina que hoy encabeza Milei y eso lo reconocemos. Me parece que sin descuidarse y sin dar por muerto nada, entendiendo que el kirchnerismo está en franca caída, me parece que el desafío ahora es encontrar una discusión donde la alternancia sea razonable. Entonces, el Pro tiene que colaborar para que no haya un retroceso y una vuelta al pasado. Pero nosotros aspiramos a volver a gobernar la Argentina.

Si bien dijo que aún no fijaron posición sobre el DNU de la SIDE, advirtió que el organismo de inteligencia "no tendría que abocarse a cuestiones que normalmente realizan las fuerzas de seguridad" Soledad Aznarez

- ¿Macri está buscando un outsider?

- Sí, podría aparecer algún outsider, sí.

- ¿Algún ejemplo?

- No, estamos a años luz de la elección. Pero Pro siempre fue un vehículo para muchos que no venían de la política. Y eso también es algo que queremos recuperar. Que Pro sea una puerta de entrada para los que no necesariamente están en el mundo de la política.

- Macri dijo en su momento que Awada no lo dejaba ser candidato. Después de su separación, ¿podría buscar la presidencia en 2027?

- Yo creo que eso se lo tenés que preguntar a Mauricio. Yo lo veo muy activo. Y lo dijo siempre. A mí me queda el día de la plaza, la despedida, el 7 de mayo de 2019, donde dijo que él siempre iba a estar. Hoy está liderando el partido, presidiendo el partido. No descarto nada, falta mucho.

- ¿Se puede frenar el éxodo de dirigentes hacia LLA?

- Sí. Creo que, de vuelta, recuperando la nitidez. Revitalizando, reinventando el partido. Eso puede frenar el éxodo. De hecho, creo que se fueron todos los que se tenían que ir. Básicamente, en el bloque de diputados. Lo que perdimos en el Senado resultó un beneficio muy grande para Pro.

- ¿Luis Juez?

- Juez nunca fue de Pro.

- Pero era el jefe del bloque...

- Sí, eso fue raro. Yo creo que mucho de lo que pasó en 2025 se explicó o se explicaba por la interna del 2023. Y si querés, la inercia del 2023. Ahora sí es cierto que, para no perder, tenemos que construir una propuesta, un candidato y revitalizar o reinventar el partido como estoy proponiendo.

Fernando De Andreis y Mauricio Macri Archivo

- En ese marco, ¿cómo va a ser su desenvolvimiento en el Congreso? Hasta ahora vienen votando muy en sintonía con el oficialismo. ¿Cómo se van a diferenciar?

- Si sigue como hasta ahora el rumbo general del gobierno, sobre todo lo que hablamos en campaña, de una reforma laboral, una reforma tributaria, también la de penal juvenil, yo veo mucha sintonía, mucha coincidencia, donde claramente el problema que vamos a seguir arrastrando es cómo hacemos una oferta política distinta. Pero bueno, para el 2027 todavía falta mucho. Vamos a acompañar en líneas generales todas las coincidencias que tenemos con el gobierno. Y eventualmente, donde tengamos alguna diferencia, como lo hemos hecho en el pasado con los jueces de la Corte o con el DNU que aumentaba los gastos reservados de la SIDE, vamos a votar distinto.

- ¿Qué posición tomarán respecto del nuevo DNU 941 que reformula la SIDE?

- Sinceramente, no lo vi en profundidad, no es materia de mi especialidad. Es un tema que lleva más Cristian [Ritondo] y además la bicameral todavía no se conformó.

- En febrero se cumplen los plazos reglamentarios para someterlo a discusión en el recinto. ¿Si eso ocurriera, lo apoyarían?

- Cristian está llevando adelante el tema. Él lo que nos adelanta es que en líneas generales está bien, ahora detalles sinceramente no tengo, y no hemos tenido todavía una discusión interna de cómo vamos a votar.

- Uno de los puntos más complejos del decreto tiene que ver con la facultad de aprehensión que se le da a los agentes de inteligencia. ¿Considera que eso está dentro de los límites constitucionales?

- Yo lo que creo es que puede ser necesario actualizar la estructura de la SIDE. Algunas cuestiones del funcionamiento, todo lo que tenga que ver con modernización siempre lo vamos a acompañar, pero nunca vamos a dejar de exigir límites claros, controles, transparencia institucional, apego a la Constitución. Y la SIDE tendría, en términos generales, que abocarse a cuestiones de inteligencia estratégica y no ir por sobre lo que normalmente realizan las fuerzas de seguridad, tanto la Policía como la Gendarmería, etc.

Mauricio Macri saluda a Javier Milei en su asunción presidencial, con Axel Kicillof a su derecha Anibal Greco - LA NACION

- ¿La relación de Milei y Macri se quebró después de su último encuentro en noviembre?

- La relación personal y de afecto y de deseo de que al presidente le vaya bien, yo la veo intacta. Creo que también el tema está superado, Mauricio tenía una mirada respecto al rol de la Jefatura de Gabinete y el presidente consideró que Adorni era el más indicado. Hay que desdramatizar este tipo de diferencias. Mauricio va a apoyar a este gobierno, a este presidente, o a cualquier presidente que tenga la Argentina mientras sostenga este rumbo. Ha tenido una generosidad histórica que no ha tenido otro dirigente. Y creo que para que los argentinos se hayan animado a votar a Milei, en gran parte se explica por la existencia de Mauricio Macri como presidente y del Pro como partido político. Pro hizo mucho, y Mauricio personalmente, para que Milei gane el ballotage en 2023.

- ¿Van a proponer cambios al proyecto de reforma laboral del oficialismo?

- Sí, estamos trabajando en eso. Espero que haya un poco más de flexibilidad. Yo creo que lo más sensible es el impacto impositivo en las provincias.

- ¿Por la reducción del impuesto a las ganancias?

- Sí. Conceptualmente, nosotros estamos totalmente de acuerdo. El desafío es que salga la mejor ley posible, pero que haya ley.

- Durante el último debate del régimen penal juvenil, que fue el año pasado, Pro apoyó bajar la edad de imputabilidad a 14 años, no a 13. ¿Esa posición se mantendrá si el Ejecutivo vuelve a insistir con su proyecto original?

- Sí, nosotros vamos a asistir con reducirla a 14. Es lo que plantean casi todos los países desarrollados.

- ¿En qué quedó la impugnación de la designación de los auditores generales?

- Eso lo está tramitando la Justicia, yo no soy muy optimista. Pero sí, eso fue un quiebre en el vínculo dentro del Congreso, sí.

Mónica Almada, Pamela Calletti y Juan Forlón juraron como auditores generales de madrugada, en una jugada que Pro calificó como un complot en su contra

- ¿Con el oficialismo?

- La relación se tensó. Creemos que son cuestiones que debería revisar el oficialismo en el marco del vínculo con Pro. No es razonable tener ese tipo de actitudes. Veníamos acompañando el Presupuesto, en líneas generales, todo. Ese tipo de falta de códigos en los ámbitos legislativos o colegiados dañan mucho lo más importante que creo que tiene hoy la política, que es la palabra. Esa movida dañó mucho la confianza.

- En su momento, en 2010, Pro apoyó la aprobación de la ley actual de glaciares. Ahora, ¿acompañarían los ajustes que propone el Gobierno a esa norma?

- Yo te diría que ahí también necesitamos un poquito más de tiempo. No es lo ideal que este tipo de leyes se trate en extraordinarias: reforma laboral, penal juvenil, se necesita tiempo para discutir. Y un tema tan sensible como el de cuidar los recursos naturales, pero que no limite el desarrollo económico, también necesita tiempo. A veces la técnica legislativa que plantea el Gobierno, donde te lleva todo o nada, yo la entiendo, pero no es lo más recomendable.

- ¿Cómo evalúa el alineamiento incondicional con Trump?

- Lo que pasa es que una cosa es por ahí lo que se dice y sale en los medios o en las redes, y otra lo que se hace. En las relaciones internacionales lo más sano es la construcción de vínculos con todos, porque una de las cosas más importantes que tenés que buscar es la apertura de mercados para tus productos. Es muy importante el acuerdo Unión Europea-Mercosur, seguir sosteniendo y trabajando el vínculo con China, con la India, con los países árabes. Creo que en ese sentido nuestra presidencia es un ejemplo a seguir. Y si bien por ahí el principal alineamiento es con Estados Unidos, y lo vemos correcto, no tiene que ser el único de ninguna manera.

- ¿Cuál es su percepción sobre la economía real?

- Se logró eludir la híper, hubo un ordenamiento macroeconómico, equilibrio fiscal y a los grandes sectores de la economía, como la energía o el campo, les fue muy bien. Evidentemente la micro y todo lo que es construcción, comercio, fundamentalmente en la región metropolitana, todavía está muy golpeado. Creo que todo lo que se viene haciendo en materia de baja de riesgo país es fundamental. Eso debería revitalizar mucho el crédito, el acceso a los mercados y darle otro dinamismo a la actividad económica. Creo que eso es lo más urgente. Una reforma laboral es fundamental. Una reforma tributaria es fundamental. Una baja de riesgo país es fundamental. Que vuelva a existir crédito es fundamental. Y en el corto-mediano plazo, que baje la tasa. Si no baja la tasa, es difícil que suceda una reactivación.

De Andreis objetó que Milei llamara "Don Chatarrín" a Paolo Rocca, del grupo Techint, pero validó el argumento de fondo del Presidente

-¿Cómo evalúa que Milei tilde de “Don Chatarrín” al presidente de Techint, Paolo Rocca?

- Mirá, nosotros en una suerte de ñoñismo republicano nunca vamos a estar cómodos con ese tipo de calificaciones o adjetivaciones para con nadie. Mucho menos una empresa o un empresario importante que genera mucho empleo. Ahora, me parece perfecto que haya competencia y que le hayan dado, como corresponde, por precio al consorcio que ganó. O sea, el argumento de fondo lo comparto. Y entiendo que Techint tendrá que hacer una revisión de su estructura de costos por la cual terminó haciendo esa oferta.

- Mauricio, ¿apoya la reelección de Jorge Macri en la Ciudad para 2027?

-Sí. En los últimos años existe un desafío muy grande con todo lo que es limpieza, higiene, gente en situación de calle. Y creo que ese es un punto que se está mejorando y todavía hay un recorrido muy grande. Pero en términos de ordenamiento del espacio público, piquete, desalojo, todo lo que es el disfrute y la utilización del espacio público en general ha habido una gran mejora. Quizás, por la cantidad de años que llevamos, la vara también está un poco más alta. En general, nosotros creemos que los procesos de gestión son de ocho años. Y Jorge todavía tiene mucho para aportar y, en ese sentido, Mauricio lo va a apoyar.

- ¿Le temen a Patricia Bullrich como posible rival?

- Mirá, Patricia es una dirigente muy importante que ha hecho una gran gestión en materia de seguridad tanto en el gobierno de Mauricio como en estos dos años que pasaron de Milei. Es indiscutible. Y el año pasado hizo una gran elección. Pero creo que es mucho más competitivo Jorge como jefe de Gobierno para resolver la problemática de la ciudad de gestión que Patricia.

- Daniel Angelici fortaleció mucho su poder en la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Jorge Macri, tanto como asesor, en el Poder Judicial, en la Procuración, en el Consejo de la Magistratura. Pro le cuestiona a LLA la institucionalidad y el respeto por la división de poderes y la transparencia. ¿No es una contradicción?

- El Tano es una persona de confianza tanto de Mauricio como de Jorge, pero el jefe de Gobierno claramente es Jorge. Y a veces le cargan al Tano muchas decisiones que no tomó, como le cargaron a Mauricio decisiones respecto al gobierno de Jorge. No termino de entender por qué a veces se subestima o se minimiza la real decisión del que está ejerciendo el cargo. Y acá me parece que se está sobredimensionando el rol del Tano como una persona de consulta. Lo veo ayudando en el diálogo con la Legislatura.

Genoveva Ferrero junto a Daniel Angelici y Agustina Olivero Majdalani en un evento de la Fundación de la Familia Policial Instagram

- Una persona de su confianza, Christian Gribaudo, maneja la administración de la Legislatura.

-Sí, pero es una persona de confianza mía, es una persona de confianza de Jorge, es una persona de confianza de Mauricio, fue candidato a presidente de Boca. Mirá, Christian entró al Pro conmigo, allá por 2003. Venía, si no me equivoco, de Franja Morada en Ciencias Políticas. Hay personas que son de confianza mías, pero eso no quiere decir que respondan a mí, sino que vos creás un gobierno con esa gente. A ver, cuando [Luis] Toto Caputo asumió como ministro de Economía de Milei era una persona de confianza y muy cercana a Mauricio. Y a nadie se le ocurrió decir que Mauricio puso a Toto Caputo.

- ¿El principal acierto y el principal error de Milei?

- Creo que el principal acierto es el reordenamiento microeconómico y dar una discusión cultural. No me gusta llamarlo batalla, pero ponele la batalla cultural. Con la que no necesariamente estoy de acuerdo en todo lo que plantean, pero creo, o estoy seguro, de que a la Argentina le vino muy bien salir del relato kirchnerista. Después, creo que todavía le falta una construcción política más sólida para que las reformas que se están llevando a cabo se sostengan en el tiempo.