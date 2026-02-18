Fuerte cruce entre Nicolás del Caño y Lilia Lemoine por la reforma laboral: “Andate a Cuba”

Los diputados Lilia Lemoine y Nicolás del Caño mantuvieron este miércoles un acalorado intercambio en el plenario de comisiones de la Cámara baja, reunión durante la cual el oficialismo obtuvo dictamen para tratar el proyecto de reforma laboral en el recinto. El integrante del bloque del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) criticó con vehemencia el proyecto. Lemoine se burló de sus palabbras y se desató un fuerte cruce.

A poco de iniciar el debate, Del Caño planteó: “Es gravísimo lo que estamos viendo acá, presidente [Lisandro Almirón]. Acá se pisotean los derechos de la clase trabajadora, conquistas históricas, en un trámite exprés que hay que impugnar bajo todo punto de vista. No solamente en su contenido, como lo vamos a hacer, sino también en esta forma totalmente atropellada de tratarlo para que la gente no se entere”.

Y denunció: “Por eso hicieron eso del Senado entre gallos y medianoche. Ni leyeron que le iban a sacar el 50% del salario a una persona que tiene cáncer. Esas brutalidades tenemos que debatir y discutir. ¿Por qué tienen miedo a debatir?“.

Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y Nicolás del Caño por la reforma laboral: “Andate a Cuba”

Es tras aquella pregunta que el legislador del FIT-U interrumpió su alocución cuando vió a su par de La Libertad Avanza (LLA) riéndose de su planteo. Aquella actitud provocó el enojo de Del Caño que, mientras señalaba a Lemoine, le reprochó: “No sé de qué te reís. Vos no tenés estos problemas. Las vacaciones vos las podés hacer con tus hijos en Miami”. Frente a esa acusación, Lemoine respondió al grito de “es falso, es falso”.

Sin inmutarse, el diputado opositor continuó con el uso de la palabra. “Mientras tanto, les vas a sacar a la gente las vacaciones para poder ir a la costa unos días y descansar con su familia. Vos se las vas a sacar... Vos, que cobrás cinco millones de pesos”. Es entonces que Lemoine redobló la apuesta y contestó con una chicana.

“Andate a Cuba, andate a Cuba”, se escuchó a lo lejos. Del Caño, cada vez más molesto, contraatacó: “No me vengas a agitar. Nosotros vamos a defender a los trabajadores. Vos te vas a ir a Miami pero el trabajador no puede tener vacaciones, no le van a pagar horas extras a una persona que va a tener que laburar 12 horas”.

Y concluyó, antes de ceder la palabra: “Vos que cobrás millones de pesos querés votar eso y que nadie lo sepa. No, de ninguna manera. Todos lo van a saber acá. ¿Cómo nada que ver? Todos ustedes se van de paseo a Miami cuatro y cinco veces al año. Se burlan de los trabajadores. ¿A usted le parece, presidente?“.