Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Sergio “Tronco” Figliuolo, mantuvo un tenso intercambio con la exlegisladora del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, a raíz de un viejo sketch en el señal Neura donde el mismo Figliuolo pateaba un tubo de PVC con la “cara” de Nicolás del Caño.

La discusión se originó a partir de un posteo de Bregman donde recordaba lo sucedido en enero de 2024. Durante una emisión del programa Humo Industrial, y en paralelo con el debate en Diputados por la ley ómnibus, “Tronco” utilizó un tubo de PVC para ridiculizar al colega de Bregman, a quien apodó “Nicolás del PVC”.

Tras dibujarle una cara y burlarse del dirigente del FIT-U, Figliuolo terminó dándole una patada a la figura improvisada y luego la arrojó con violencia al suelo, en medio de risas en el estudio.

Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegándole "a Del Caño", pero es violento. #Memoria. pic.twitter.com/YvN2Ikqfru — Myriam Bregman (@myriambregman) August 18, 2025

A más de un año del hecho, la excandidata a presidenta escribió -a propósito de la postulación de Figliuolo- en X: “Tronco, el candidato de La Libertad Avanza cree que es gracioso pegándole ‘a Del Caño’, pero es violento”.

El comentario no pasó desapercibido para el aspirante a obtener una banca en el Congreso, que ofreció respuesta este martes. “Bregman, lo que hice fue un sketch/representación (o ‘instalación’ cómo les gusta decir a ustedes) del muteo al micrófono de Del Caño en una comisión: un simple tubo de PVC con bigote”, minimizó.

Bregman, lo que hice fue una sketch/representación (o “instalación”, como les gusta decir a ustedes) del muteo al micrófono de Del Caño en una comisión: un simple tubo de PVC con bigote.



Jamás corrí en “manada” a un pibe de 20 años, jamás prendí fuego un contenedor, di vuelta un… https://t.co/GqfexcCTG9 — 𝙏𝙧𝙤𝙣𝙘𝙤 (@tronco) August 19, 2025

Y chicaneó: “Jamás corrí en ‘manada’ a un pibe de 20 años [en referencia a Fran Fijap], jamás prendí fuego un contenedor, di vuelta un auto o escupí a un legislador. Que salgan con esto habla mucho más de ustedes…”.

La última palabra la tuvo Bregman, quien redobló la apuesta: “Bueno, veo que lo reivindicás. Qué triste, realmente. PD: no es buena defensa decir ‘pero vos hiciste tal cosa’. De fake news no se vive, fijate que te venden“.

Bueno, veo que lo reivindicás. Qué triste, realmente.

PD: no es buena defensa decir "pero vos hiciste tal cosa". De fake news no se vive, fijate que te venden. https://t.co/nBZvs7Vxza — Myriam Bregman (@myriambregman) August 19, 2025

Minutos más tarde se sumaría también al debate Luca Bonfante, excandidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda-Unidad. “Lo que habla de vos es que te la pasás tirándote contra los trabajadores estatales y ahora estás yendo atrás de un cargo para cobrar millones de pesos, caradura“, le recriminó.

A ello, Figliuolo contestó con ironía: “Disculpa, no hablo uruk hai [raza de orcos del Señor de los Anillos]. ¿Me podes detallar en un Excel donde fue la plata “para las gestiones obreras” de la colecta que hiciste?“.

Como en el caso de Bregman, fue Bonfante quien se quedó asimismo con la última palabra: “Mirá como te hacés el dolobu. ¿Vas a pasar cobrar millones de pesos del Estado? ¿Te la vas a quedar toda sinvergüenza?“.

Mirá como te haces el dolobu con lo que digo. Vas a pasar cobrar millones de pesos del Estado, te la vas a quedar toda sinvergüenza ? — Luca Bonfante (@lucabonfante_) August 19, 2025

La secuencia completa del sketch y cómo reaccionó la izquierda

Durante aquella transmisión del año pasado, Figliuolo comentaba sobre lo que ocurría en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, puntualmente en relación a los cruces entre Del Caño y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert. Fue en ese contexto que decidió burlarse del diputado.

“Acá trajimos a Nicolás”, dijo mientras sostenía un tubo hueco de color naranja que le habían alcanzado desde la producción. Después pidió un marcador y le dibujó una cara, bautizándolo “Nicolás del PVC”. “Es hueco también, eso sí es igual”, ironizó el panelista, en alusión al legislador.

El programa continuó con críticas al personaje improvisado- Luego, el tubo fue colocado sobre una silla del estudio. Fue entonces cuando Figliuolo le dio una fuerte patada y lo hizo caer, lo que provocó risas en el set.

Acto seguido, lo tomó de nuevo y, en tono burlón, afirmó: “Hay reglas que hay que respetar. Tenés cinco minutos para preguntar; si querés dar un stand up te vas al Paseo La Plaza. Cinco minutos. Hay reglas que cumplir. Finalmente, arrojó con violencia el objeto al piso y cerró: “Paren un poco, boludo, todo difícil”.

La agresión de "Tronco" a del Caño

El fragmento se viralizó en redes sociales y, como respuesta, el Frente de Izquierda difundió un comunicado titulado: “Grave incitación a la violencia de Sergio ‘Tronco’ Figliuolo contra Nicolás del Caño”.

En el escrito, la dirección nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas calificó lo sucedido como un “violento episodio” y sostuvo: “La agresión de Figliuolo constituye una clara incitación a la violencia”.

“Un comunicador como el mencionado no puede desconocer la repercusión de dichos y acciones frente a una audiencia de miles de personas. Deben hacerse responsables tanto él como Alejandro Fantino y Neura”, opinaron.

El comunicado concluyó con una advertencia: “Responsabilizamos a Figliuolo, Fantino, al sitio Neura y a sus autoridades de cualquier consecuencia de un ataque semejante, y procederemos a actuar en la Justicia y por los medios que corresponda ante una agresión de esta magnitud”.