Fuertes críticas al permiso para que los bitrenes circulen en todas las rutas

Diversas críticas aparecieron este martes en relación a la nueva resolución del Ministerio de Economía que permite la libre circulación de los camiones bitrenes en toda la Argentina. Previamente, los vehículos tenían restricciones zonales.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la medida “baja los costos de la logística para la producción”. “La resolución, con firma de Luis Caputo, habilita la circulación de bitrenes por casi la totalidad de la red vial nacional. El cambio permite un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país“, detalló.

Un bitren es un vehículo de carga compuesto por un camión tractor y dos remolques vinculados por un acople de tipo “B”, o plato de enganche, que se inserta en la categoría de vehículos combinados de alto rendimiento (High Capacity Vehicles o HCVs en inglés). Según el Foro Internacional del Transporte, estos contribuyen a la descarbonización del transporte porque reducen la cantidad de emisiones de carbono necesarias por viaje en un rango del 15% al 40%.

LIBERAMOS LA CIRCULACIÓN DE BITRENES EN TODO EL PAÍS BAJANDO LOS COSTOS DE LA LOGÍSTICA PARA LA PRODUCCIÓN. La Resolución 1196/2025, con firma de @LuisCaputoAR, habilita la circulación de bitrenes (camiones con dos semirremolques articulados con mayor capacidad de carga) por casi… pic.twitter.com/qsIHL28hkn — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 19, 2025

Sturzenegger había señalado que, previamente, los bitrenes de mayor porte solo podían circular por tramos muy específicos, “inconexos y que cubrían apenas un tercio del total de las rutas nacionales”. “Con la normativa anterior, un bitren de más de 25,5 metros que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias, ¡ni haciendo todos los desvíos posibles!“, explicó.

Sin embargo, distintas figuras de la política se manifestaron en contra de la decisión de la gestión libertaria. La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli apuntó fuertemente contra la medida.

Esto es una locura!! En rutas de dos carriles y llenas de pozos !!! Que pretenden? Que nos matemos todos tratando de sobrepasarlos? No entiendo porque hacen esto sin pensar las consecuencias en vidas de personas ⁦@fedesturze⁩, Tanto les pide Moyano? ⁦@ccari_ok⁩ pic.twitter.com/A5OrLoskhS — Marcela Campagnoli (@M_Campagnoli) August 19, 2025

“¡¡¡Esto es una locura!! En rutas de dos carriles y llenas de pozos... ¿Qué pretenden? Que nos matemos todos tratando de sobrepasarlos? No entiendo por qué hacen esto sin pensar las consecuencias en vidas de personas ⁦@fedesturze⁩. ¿Tanto les pide Moyano?“, arremetió.

Otro diputado, Eduardo Toniolli de Unión por la Patria, trató de “criminal” a la medida. “Habilitar camiones bitrenes para circular por rutas detonadas, al mismo tiempo que degradan el transporte ferroviario. Otra decisión criminal del régimen de Milei”, apuntó.

Habilitar camiones bitrenes para circular por rutas detonadas, al mismo tiempo que degradan el transporte ferroviario. Otra decisión criminal del régimen de Milei. https://t.co/LQDk04JClV pic.twitter.com/56SfS9IrTZ — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) August 19, 2025

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, también se manifestó en contra. y criticó específicamente a Sturzenegger. Marinucci advirtió que la decisión “pone en riesgo a quienes circulan por las rutas del país”, ya que “el exceso de peso deteriora la cinta asfáltica, los bitrenes no doblan de la misma manera que un camión convencional y necesitan mayor distancia de frenado. Solo con estos elementos alcanza para dimensionar el peligro que implica esta resolución”.

Además, cuestionó la falta de mantenimiento de la infraestructura vial del Gobierno, que “lleva casi dos años sin realizar obras de mantenimiento de gran parte de la red nacional”. “Es una bomba a punto de estallar”, sumó.

Para concluir, envió un mensaje directo al ministro de Desregulación: “Si de verdad quieren hablar de impulsar la industria y la producción, lo primero que deberían hacer es dejar de destruir la matriz productiva nacional. Porque crecer no es poner más toneladas sobre rutas destruidas, sino garantizar condiciones seguras para quienes producen y para quienes transitan”.