Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Diego Santilli dijo que no hay que dividir al electorado para evitar una derrota en la Provincia, como en 2023
El diputado nacional de Pro Diego Santilli explicó que uno de los motivos por los que la La Libertad Avanza y Pro se unieron para las elecciones legislativas de octubre es para no dividir al electorado como ocurrió en la elección de 2023 en donde el gobernador Axel Kicillof consiguió la reelección.
“Uno tiene que ser coherente con lo que uno viene planteando”, dijo Santilli entrevistado en LN+ el domingo a la noche. “Yo vengo acompañando al Gobierno porque la sociedad nos puso en el lugar de acompañar al gobierno desde 2023, en la elección presidencial”, manifestó.
Gerardo Zamora confirma su candidatura a senador nacional y emite señales de distensión hacia la Casa Rosada
Con más de veinte años un par de pasos por detrás de su jefe político, Elías Suárez recibió la semana pasada una noticia sorpresiva: será él, y no Claudia Ledesma Abdala, el candidato a gobernador por el Frente Cívico, manejado por el hombre fuerte de Santiago del Estero, el actual mandatario Gerardo Zamora, quien confirmó este domingo que será candidato a senador nacional.
Jefe de gabinete de Zamora, Suárez cumplió desde entonces su rol de funcionario sin proyección ni ambiciones propias, leal al gobernador de origen radical desde sus tiempos de intendente de la capital santiagueña. Algo incómodo por un protagonismo impensado, duda en ocupar desde diciembre el despacho de gobernador, en el que Zamora y su esposa se alternaron desde 2005.
Sorpresa en Córdoba | Los libertarios ponen al empresario Gonzalo Roca para competir contra Juan Schiaretti en octubre
CÓRDOBA.- Nueve bancas de diputados nacionales renueva Córdoba, distrito que representa 8,6% del padrón nacional. El actual vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba, Gonzalo Roca, encabeza la lista libertaria y competirá con el exgobernador Juan Schiaretti, líder del nuevo frente Provincias Unidas.
Roca es abogado y empresario, muy cercano al diputado Gabriel Bornoroni, quiera era hasta hace unas horas el líder seguro de la lista. Roca es uno de los apoderados de la alianza. La idea original era que Bornoroni renunciaría a su banca para ser candidato, una conducta de la que el presidente Javier Milei no está convencido. No fue candidato, pero todos los integrantes “puros” de la lista le responden.
Malestar y dudas entre los gobernadores luego de que Schiaretti impulsara Provincias Unidas en la Ciudad y otros distritos
El cierre de alianzas para las elecciones nacionales trajo un primer revés para los cinco gobernadores que fundaron Provincias Unidas. Su plan original de inscribir el frente solo en los distritos que conducen encontró un límite en el exmandatario cordobés Juan Schiaretti, quien decidió impulsar armados bajo el sello partidario en otras jurisdicciones sin su aval. Ahora, los gobernadores deberán dirimirse entre el apoyo tácito y el desentendimiento en provincias donde la presentación de listas podría derivar en derrotas no previstas y tensiones con potenciales aliados.
El 30 de julio, el gobernador de Chubut Ignacio Torres anunciaba, junto a sus pares de Jujuy (Carlos Sadir), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Martín Llaryora) y Santa Cruz (Claudio Vidal), el lanzamiento de un frente electoral común para enfrentar a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. “Tomamos la decisión de competir en esta elección y conformar un frente común”, explicó el mandatario en la entrada de la Casa de Chubut, en la ciudad de Buenos Aires.
El streamer Sergio “Tronco” Figliulo será candidato a diputado nacional por el oficialismo
El comunicador Sergio Figliuolo, más conocido con el nombre de “Tronco”, ocupará el lugar número once en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, nómina que encabeza el economista José Luis Espert.
Si bien desde hace tiempo que es conocido en el mundo de las transmisiones por streaming, la figura de “Tronco” se tornó más popular hace casi dos meses cuando entrevistó al presidente Javier Milei junto a su perro Conan, de raza mastín, durante la emisión del programa “El troncal de las mascotas” por la señal Neura.
Más notas de Javier Milei
Seguí leyendo
Cierre de listas. La Libertad Avanza presentó a Virginia Gallardo como primera candidata a diputada en Corrientes
Lo que dejó el cierre de listas. Armados provisionales y muchos heridos
Tras el cierre de listas. Milei confía en superar el 40 por ciento de los votos en octubre y hacerse fuerte en el centro del país
- 1
Schiaretti va por el PJ, suena Bornoroni y confirman a una exmodelo
- 2
A pesar de la resistencia radical, Randazzo será el primer candidato de Provincias Unidas en Buenos Aires
- 3
Espionaje ruso en la Argentina: el plan para convertir a los chicos nacidos en Buenos Aires en agentes al servicio del Kremlin
- 4
El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei