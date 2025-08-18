Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El diputado nacional de Pro Diego Santilli explicó que uno de los motivos por los que la La Libertad Avanza y Pro se unieron para las elecciones legislativas de octubre es para no dividir al electorado como ocurrió en la elección de 2023 en donde el gobernador Axel Kicillof consiguió la reelección.

“Uno tiene que ser coherente con lo que uno viene planteando”, dijo Santilli entrevistado en LN+ el domingo a la noche. “Yo vengo acompañando al Gobierno porque la sociedad nos puso en el lugar de acompañar al gobierno desde 2023, en la elección presidencial”, manifestó.