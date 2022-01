Habló Federico Nacarado, el ganador del sorteo del sueldo de Javier Milei y dijo que gran parte de su premio “seguramente vaya a los bancos”

Federico Nacarado, quien ganó ayer el sorteo del sueldo de diputado nacional Javier Milei, en una convocatoria de más de un millón de personas, se refirió a su suerte y dijo que “seguramente gran parte (del premio) vaya a los bancos” y agregó: “Así que seguimos nutriendo al sistema financiero”. Si bien evitó emitir opinión sobre el diputado nacional, aclaró: “Si prometió algo y lo cumple, ya eso es algo importante”. Sin embargo, sostuvo que no comparte la mayoría de las ideas del legislado libertario porque “yo creo que el Estado tiene que estar presente y no dejar que las empresas hagan lo que quieran”.

En diálogo con el canal TN, al ser consultado sobre las razones por las que se inscribió y si tenían que ver con la situación económica del país, el ganador de la paga respondió: “Cada uno tendrá sus motivos, a mi me anotó mi mujer, porque sí, ¿Si es un concurso, por qué no anotarse?”.

Asimismo, cuando fue consultado por su opinión respecto de Milei, diputado por La Libertad Avanza (quien además se encontraba en videollamada), el ganador prefirió no emitir su punto de vista: “No, ahí me mataste, no tengo una opinión formada, pero bueno, si prometió algo y lo cumple ya eso es algo importante”.

Eso sí, sobre la posibilidad de volver a formar parte del sorteo en la próxima oportunidad, no mostró dudas: “Me anoto nuevamente seguro. Capaz es una buena racha, hay que aprovecharla, está complicado obviamente, así que viene bien la plata”.

Este jueves por la mañana, Nacarado fue entrevistado por Ernesto Tenembaum y le pregúntó si él kirchnerista y crítico de Milei. Ante la primera pregunta, el ganador del sueldo del diputado liberal respondió de manera lacónica: “Si”. Luego, explicó que, si bien no se define como crítico de Milei, “la mayoría no comparto” porque “yo creo que el Estado tiene que estar presente y no dejar que las empresas hagan lo que quieran”.

El perfil de Nacarado

Federico Nacarado tiene 40 años, según indica su perfil de Instagram. Allí cuenta que realiza “Trabajos de plomería, gas, cerámicos, Durlock y Steel Frame”, en la entrevista en TN, explicó que durante el último tiempo ha tenido problemas económicos.

Usuarios en la redes sociales no tardaron en revisar el perfil de este hombre, donde distintas personas lo relacionaron con el gobierno actual. Por ejemplo, Juan Doe que tuiteó: “Kirchnerista enojado con su propio gobierno por las cuarentenas va a comer gracias a Javier Milei. El mejor final”. O Barby Fleming, que posteó: “Con ustedes: el ganador del sueldo de Milei. Solo sigue kirchneristas”.

