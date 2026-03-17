“Estoy injustamente detenida” y otras frases resonantes de Cristina Kirchner en Comodoro Py

En una exposición que se extendió por casi una hora en los tribunales de Comodoro Py, Cristina Fernández de Kirchner se presentó ante el tribunal en el marco de la causa conocida como los cuadernos de las coimas. La exmandataria, quien cumple actualmente una condena por el caso Vialidad, rechazó las acusaciones en su contra y apuntó directamente contra la integridad del Poder Judicial. Durante su alocución, calificó el proceso como una instancia caracterizada por “prácticas mafiosas” implementadas por magistrados y representantes del Ministerio Público Fiscal.

La expresidenta centró su defensa en denunciar lo que denominó un “manejo delictivo y criminal” en la instrucción del expediente, atribuyendo la responsabilidad primaria al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli. Según su planteo, el proceso fue diseñado entre 2016 y 2019 con el objetivo de presionar a empresarios mediante la aplicación de la ley del arrepentido. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, sostuvo la exmandataria frente al tribunal.

Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos de las coimas. Ricardo Pristupluk

Durante su discurso, Fernández de Kirchner dejó diez frases que sintetizan su visión sobre la causa judicial:

“Es una causa de persecución política”.

“Estoy injustamente detenida”.

“En el caso de los cuadernos hay un estadío superior: hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales”.

“Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina”.

“¿Saben cómo vivo, cómo viven mis hijos?”.

“Vialidad es un poroto al lado de esto”.

“Veo que la sentencia ya está escrita”.

“Hay algo podrido”.

“Más violatorio de la Constitución Nacional no hay”, en referencia a los dichos del presidente Javier Milei.

“No voy a formar parte de este circo”.

Cristina Kirchner habló en la causa de los cuadernos y fue contundente

La exjefa de Estado también se refirió a las críticas recibidas por la obra pública, defendiéndola como un motor necesario para reactivar la economía nacional. “No estoy diciendo impunidad de la obra pública: investiguen”, afirmó, aunque cuestionó la veracidad de los testimonios recopilados en el expediente. En este sentido, instó a los presentes a explicar cómo se habrían producido los supuestos pagos de sobornos que se le adjudican.

Las diez frases que marcaron la declaración de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) EMILIANO LASALVIA - AFP

Finalmente, Fernández de Kirchner ratificó su decisión de no responder preguntas del tribunal ni de los fiscales. Su negativa estuvo vinculada a una exigencia de reciprocidad: “Voy a declarar cuando alguna vez ustedes citen a Stornelli, o cuando citen a Mauricio Macri por los parques eólicos”. La exmandataria condicionó su colaboración judicial a que se avance en otras causas que, a su criterio, permanecen estancadas. La audiencia concluyó sin que la acusada aceptara someterse al interrogatorio de las partes, manteniendo su postura crítica respecto a la imparcialidad del proceso y reafirmando su inocencia ante los jueces del tribunal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA