El diputado nacional Héctor "Toty" Flores participó esta noche de Mesa chica, el programa emitido por LN+, y se refirió al conflicto por la toma de tierras en todo el territorio nacional y a la creciente tensión luego del reclamo de la policía bonaerense.

"Nunca he visto una situación de conflicto tan intensa, que no terminas de analizar uno y aparece otro. No es ni parecido al 2001, ahora es más organizado. No es que la gente de pronto salió a tomar tierras, el conflicto policial también tiene algunos componentes. Mi presunción tiene que ver con que hay una interna de los sectores gobernantes que lleva a todas estas situaciones", comenzó su análisis el diputado de Juntos por el Cambio.

Luego de que el sindicalista Roberto Baradel, líder de los docentes bonaerenses agrupados en Suteba, denunciara que las protestas policiales en reclamo de una suba de salarios son un intento de "desestabilización" por parte de la oposición y en particular del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal, "Toty" Flores opinó: "Baradel tiene una sobreestimación de la oposición".

Asimismo, sostuvo que en el conflicto de las tomas existe una complicidad del poder político y consideró que "la oposición no tiene allí trabajo territorial". En esta línea, acusó que fundamentalmente se trata de "votantes de Cristina [Kirchner], personas a quienes les prometen una vivienda".

Por último, opinó sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y criticó al gobierno de tener un discurso "contradictorio". "El gobernador no gobierna, no se lo escucha tomar decisiones que tengan que ver con resolver los conflictos. Y tampoco se sabe cuál es la política que tiene el Gobierno", concluyó.

En los últimos dos meses hubo 315 intentos de usurpación en la provincia. En el gobierno bonaerense buscan repartir responsabilidades y responder a las quejas de los intendentes, que en los últimos tiempos vieron cómo se multiplicaban las tomas en sus distritos. "Es hora de que los movimientos sociales se hagan cargo", dijeron fuentes oficiales.

Desde la gobernación bonaerense acusan a las organizaciones sociales de asistir a las personas que usurpan los terrenos. En algunos casos, con logística, pero también con auxilio legal.

Por otro lado, esta noche se agudizó el conflicto dentro de la policía bonaerense. Berni rechazó la renuncia presentada por el jefe de esta fuerza, comisario Daniel García, luego que este fuese rechazado como interlocutor válido por los manifestantes. Cerca de la medianoche, un grupo de policías se acercó a la puerta de la sede de comando donde pidió, con gritos e insultos, que "aparezca" el ministro bonaerense. En casi todos los municipios del conurbano se observaron piquetes policiales que expusieron los reclamos de los agentes.