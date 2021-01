En el lugar no estaba la caja con 450 dosis de Sputnik V enviada por provincia, ya que se habían guardado en otro sitio por precaución ante posibles hechos vandálicos como los registrados esta semana en Olavarría Fuente: Archivo

LA PLATA.- El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires denunció hoy un intento para ingresar por la fuerza a un vacunatorio de la ciudad de San Miguel del Monte. En el lugar no estaba la caja con 450 dosis de Sputnik V enviada por provincia, ya que se habían guardado en otro lugar por precaución ante posibles hechos vandálicos como los registrados esta semana en Olavarría.

"No creo que haya un complot. Sí creo que hay consecuencias o efectos secundarios de esta movida antivacuna, de poner en la grieta y hacer oposición a las vacunas, también motiva a gente que se envalentona, que piensa que las vacunas sirven para dominar mentes. Pero no creo que haya algo coordinado entre el suceso de Olavarría y esto. Simplemente es el nivel de tensión con el que estamos trabajando", dijo el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

El director del Hospital Zenón Videla Dorna detalló que tras el episodio se pidió la custodia de las vacunas hasta que se puedan retirar del lugar donde se almacenan para trasladarlas al hospital.

"Las vacunas Sputnik V no estaban en el lugar pero nadie sabía que nosotros las teníamos guardadas en otro sitio porque justamente por precaución tomamos esa decisión a principio de semana", expresó Nicolás Jurao, director del Hospital Zenón Videla Dorna.

Una de las puertas forzadas en el Hospital Zenon Videla Dorna

El hecho fue descubierto ayer, a las 19.15, por una empleada del vacunatorio ubicado en Zenon Videla 790, donde se aplican todas las vacunas de calendario. Al llegar al lugar, que se encuentra dentro del Club de día El Pehuén, donde se guardan las vacunas de calendario, descubrió que la puerta de emergencia de salida estaba abierta y observó que fue como si la hubieran barreteado para ingresar.

Ante ese suceso, el Ministerio de Salud realizó una denuncia policial correspondiente. "Resultó sospechoso que se haya forzado el ingreso ya que en el lugar no hay elementos de valor a excepción de la vacunas", se informó desde esa cartera.

El Ministerio de Salud, ya envió una caja de Sputnik V con 450 dosis a cada uno de los municipios donde comenzó la campaña de vacunación. La campaña comienza con los trabajadores de salud, empezando por los de terapia intensiva, luego los que presentan comorbilidades y luego el resto del equipo de cada hospital o sanatorio.

Olavarría

El episodio de Monte se registró un día después de la radicación de la denuncia por la interrupción en la cadena de frío de las 400 vacunas en Olavarría. La fiscalía de esa ciudad trabaja para determinar si la temperatura del freezer se manipuló para atentar contra la vacunación del personal de salud municipal o si hubo un problema eléctrico.

"La conexión del freezer al grupo electrógeno y las imágenes de las cámaras de seguridad son las dos pericias clave en la causa", dijo el fiscal general del departamento judicial de Azul, Marcelo Sobrino, en diálogo con LA NACION.

El análisis técnico del freezer y de las cámaras de seguridad está a cargo de los peritos e ingenieros electrónicos que dispuso el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Spina.

En cuanto a las medidas de seguridad tomadas para el operativo de vacunación en el Hospital de Oncología, Sobrino señaló: "Sé que hubo una capacitación de los vigiladores para esto. Ahora hay que ver si se cumplió el protocolo". Si bien hay 17 cámaras en la institución, el fiscal sostuvo que "la directora del hospital hace mención a que ve con una calidad distinta la cámara del sector donde se encontraba el freezer".

Para examinar si efectivamente hay anomalías en las grabaciones de seguridad, se le tomó declaración testimonial al encargado del sistema de vigilancia, quien resguardó y descargó la información a un disco externo, para enviar las imágenes digitales a peritar y que se determine si son continuas o si hay algún tipo de irregularidad.

Como las dosis de Olavarría fueron encontradas a 26ºC, cuando la temperatura necesaria para la preservación es de -18ºC, la fiscalía solicitó un informe de la temperatura al Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, Sobrino agregó: "Se pidieron pruebas a Coopelectric, la cooperativa de electricidad del municipio, para analizar si hubo o no un corte. Nosotros creemos que no lo hubo".

Esta mañana también se le tomó declaración testimonial al director de la Zona Sanitaria IX, Ramiro Borzi. Fuentes con acceso a la causa le indicaron a LA NACION que sospechan que podría haber fallado el propio freezer, ya que el equipo de al lado que no contenía vacunas no tuvo alteraciones. La otra hipótesis que aún no se descarta es la manipulación intencional de la temperatura.

