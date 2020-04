Jaime Durán Barba en La trama del poder 17:18

Ante la crisis que surgió con el coronavirus, Jaime Durán Barba considera que Alberto Fernández es "el único mandatario en América que está saliendo indemne y que, en vez de caerse, ha subido". En La trama del poder, de LN+, el especialista en Comunicación Política contó que ya no asesora a ningún político argentino, pero opinó que mejorará la imagen de todo quien aparezca para ayudar y no para beneficiarse a sí mismo.

El analista resaltó que la forma en la que el Presidente está comunicando sus decisiones y las noticias sobre la pandemia "es buena". En este punto lo diferenció de otros políticos como Jair Bolsonaro, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, y explicó: "Cuando la gente está muy angustiada con un tema, se enoja mucho con que la gente empiece a hacer política. Lo que comunicó Fernandez, y lo hizo muy bien, es que dejó de lado la política y apareció con [Horacio Rodríguez] Larreta y [Axel] Kicillof, trabajando juntos, en equipo. Esto es lo que la gente demanda en momentos de crisis, que los políticos se unan".

Sobre los sobreprecios y "la pandemia de la impunidad" por el arresto domiciliario otorgado a presos como Amado Boudou, el consultor ecuatoriano dijo: "La gente es muy sensible a que haya personas que saquen provecho de las crisis". Así, explicó que se siente indignado al ver cómo mientras algunos padecen angustia, otros hacen negocios. Por eso, consideró que mejorará la imagen de aquellos políticos que ayuden a la gente en vez sumarse a "la pelea chiquita de quién es el jefe".

Su consejo a Macri y Vidal

Si bien aclaró que no tiene "ninguna relación actual con ningún político argentino", sostuvo que la misma consigna aplica a los líderes del macrismo. "No he hablado con Mauricio [Macri], con María Eugenia sí hablo con frecuencia pero si aparecen ayudando en algo a la gente, bien; si aparecen para hacer política, les va a hacer daño porque la gente no quiere eso".

Para Durán Barba, lo que se vive a partir del coronavirus "es una crisis global". Entonces, profundizó: "Creo que es equivocado juzgar que hay que solucionar primero la salud, después la economía, después la política...".

"El virus dejó ver algo que ya estaba: el mundo se había unificado y había una serie de crisis enormes detrás", señaló el exasesor de Mauricio Macri. Y criticó la reacción de los líderes mundiales a las que tildó de "desastrosas". "Me da mucha pena que Boris Johnson haya terminado incluso con cuidados intensivos después de reírse de la enfermedad, y lo mismo pasa con Trump y Bolsonaro".

Su visión de Cristina Kirchner

Consultado por su mirada sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo: "Una cosa es que yo la considere una mujer extraordinariamente inteligente y otra es que esté de acuerdo con sus ideas, no tiene nada que ver lo uno con lo otro". Y agregó: "No tiene una concepción democrática de la política". Además, Durán Barba justificó el silencio de la expresidenta acerca de la pandemia al decir que "no está garantizado que a Fernández le vaya bien con este lío".

