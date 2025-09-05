Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La oposición celebró la ratificación de la ley de emergencia en discapacidad
Figuras del arco opositor celebraron este jueves la ratificación de la ley de emergencia en discapacidad en el Senado. La insistencia fue acompañada por casi todas las bancadas no oficialistas con 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es el primer veto que el Congreso le voltea a la gestión de Javier Milei. Referentes del kirchnerismo, el radicalismo, la Coalición Cívica, entre otros, manifestaron su apoyo a la ley.
Nahuel Sotelo, el único candidato de Caputo que pasó el filtro de Karina Milei, se prepara para volver a la Legislatura
Nahuel Sotelo se dispone a dejar la oficina con vista abierta al barrio de Retiro que lo recibió cuando desembarcó en la Cancillería como Secretario de Culto y Civilización. En casi 12 meses supo apropiarse de aquel espacio que heredó con textos religiosos, como la Biblia, el Corán, y otras escrituras sagradas. Él sumó lo suyo. Un retrato de Milei durante la asunción presidencial y algunas estatuillas de la Virgen de Lujan, de Salta, el señor de los Milagros y San Expedito. En el piso, todavía sin colgar, un cuadro con la camiseta de San Lorenzo que tiene en el centro la imagen del papa Francisco, en homenaje al sumo pontífice fanático, al igual que él, del Ciclón. Una reliquia que puede que tenga que embalar después del 7 de septiembre cuando se conozcan los resultados de las elecciones legislativas en la Provincia.
