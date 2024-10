Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

05.00 | En tres días, los que blanquearon efectivo retiraron más de US$400 millones

Por Javier Blanco

A tres ruedas de abierta la puerta de salida, los inversores que adhirieron al blanqueo y depositaron dólares en las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), ya retiraron de ellas más de US$400 millones.

Aprovechando la opción de retiro, que el Gobierno mantuvo mantuvo pese a que los plazos para adherir al blanqueo se prorrogaron por un mes, extrajeron US$153 millones el martes 1º (primer día en que podían hacerlo); otros US$73 millones el miércoles 2 y otros US$191 millones el jueves 3 (último dato oficial preliminar).

Leé la nota completa acá.

04.18 | El Gobierno dispuso un aumento del 6,8% para personal universitario

A horas del tratamiento del veto a la ley de financiamiento universitario en el Congreso, el Gobierno anunció a través del Ministerio de Capital Humano un aumento del 6,8% para docentes y no docentes durante octubre. Consta de una suba del 5,8% adicional al 1% establecido.

“Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente”, expresaron.

03.41 | Análisis: Javier Milei, piloto de sus propias tormentas

Por Luciana Vázquez

Cuando parece que la gestión del Gobierno bordea el abismo, un cambio de timón salva a la administración mileísta: toda una novedad en la lógica política. En los primeros diez meses, el presidente Javier Milei no deja de crear sus propias tormentas, a veces calculadas y a veces autoinflingidas. El Gobierno pierde imagen positiva, es cierto, pero surfea crisis que dejaron malheridos a otros presidentes. Ahí está Mauricio Macri como parámetro: el veto jubilatorio de Milei fue una escalada inédita en el nivel de vacas sagradas sacrificadas en el altar mileísta.

Sin embargo, no tuvo la gravedad que alcanzó el tema previsional en diciembre de 2017, en plena presidencia de Macri, que creó una crisis política extrema, con su manifestación brutal en la calle, con arquetipo y todo: “el Gordo del mortero”.

Leé la nota completa acá.

03.04 | Patricia Bullrich trató de “corrupta” a Elisa Carrió y dirigentes de la Coalición Cívica la cruzaron: “Mejor lavate la boca”

Durante la tarde del lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arremetió en duros términos contra la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa “Lilita” Carrió, luego de que le achacara comprar dirigentes e irse “con el que tiene éxito”, tras su acercamiento a La Libertad Avanza (LLA). Como respuesta, la funcionaria trató de corrupta a la exdiputada nacional por haber apoyado al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en la interna presidencial de Juntos por el Cambio (JxC). “Se movieron por el vil metal”, sostuvo.

La ministra de Seguridad se hizo eco de una entrevista que brindó Carrió el fin de semana en CNN Radio, en donde habló hoy sobre el conflicto que mantiene el Gobierno con las universidades públicas y la postura que adoptará Pro frente al veto del Presidente, a quien acusó de “ir por la liquidación de la educación pública”. Pero además, cargó contra Bullrich. “Va comprando dirigente por dirigente”, le achacó.

Leé la nota completa aquí.

02.20 | Javier Milei siguió los “éxitos” de la cumbre Macri-Caputo para blindar el veto y dos peronistas pasaron por la Casa Rosada

Por Cecilia Devanna

Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca

En la Casa Rosada había optimismo este lunes en poder blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que la oposición buscará defender este miércoles en Diputados. Para eso, reconocen, fue central el apoyo de Pro, que esta tarde garantizó sus votos y achicó la diferencia con los que aún falta conseguir.

Días atrás, Milei había recibido un mensaje del expresidente Mauricio Macri. Ocupado en ese momento, según cuentan muy cerca suyo, le pidió a su asesor estrella, Santiago Caputo, que se encargara directamente del tema. Caputo venía siendo objeto de críticas por parte de Macri, cuyo entorno, además, había dejado trascender cierto malestar con algunas actitudes del actual mandatario.

Leé la nota completa acá.

01.37 | El Gobierno quedó cerca de blindar el veto a la ley de financiamiento a las universidades, pero sin garantías de una victoria

Por Delfina Celichini

El Gobierno y las universidades se enfrentan en una ajustada pugna en el Congreso. El apoyo de Mauricio Macri al veto presidencial que dejó sin efecto la ley de financiamiento de la educación superior fue un espaldarazo para el oficialismo, aunque insuficiente.

Las estimaciones indican que hay 80 votos a favor de la voluntad de Javier Milei, 159 en contra y 15 en duda. Es decir, el Gobierno todavía no cuenta con la garantía de una victoria, como tampoco la oposición. Ambos bandos se encaminan a una sesión incierta donde las ausencias y abstenciones serán determinantes para definir el resultado.

Leé la nota completa acá.

01.00 | Sturzenegger: “No hay que tenerle miedo a equivocarse en el exceso de desregulación”

Por Melisa Reinhold

“Soy el regulador y estoy sentado al lado del desregulador. Pero voy a intentar sobrevivir”, dijo a modo de chiste Roberto Silva, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), apenas se subió al escenario junto con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Durante la inauguración de la Semana del Inversor, ambos funcionarios se reunieron para disertar en el panel de “Desregulación y mercado de capitales” y, aunque evitaron hacer mención de cómo será la salida del cepo cambiario, adelantaron algunas medidas que saldrán en las próximas semanas e impactarán tanto en empresas como en inversores.

“Me parece que no hay que tenerle miedo a equivocarse en el exceso de desregulación, pero hay que estar atentos. Y si uno ve en algún momento algo problemático, uno siempre lo puede corregir. Esa es la manera de asegurarnos de que no nos paramos en un punto demasiado previo, donde en realidad los costos de la regulación son importantes. El caso de la Argentina es muy interesante, porque se protege mucho las libertades civiles, pero el enfoque de nuestras libertades económicas es mucho más restrictivo y cautelosos”, arrancó Sturzenegger.

Leé la nota completa acá.

