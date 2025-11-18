Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Después de su tenso cruce con Mirtha Legrand en su programa de televisión, la exprimera dama Fabiola Yañez se refirió nuevamente a la foto en la Quinta de Olivos en plena cuarentena y reveló que el gobierno de Alberto Fernández decidió que no se vacunara durante la pandemia. Dijo que desde la presidencia justificaron que se iba a “armar un escándalo” y sostuvo que ella no se contagió en ningún momento, aunque el entonces titular del Poder Ejecutivo sí.

“A mí no me vacunaron. Yo dormía con el presidente y todos los ministros estaban vacunados. Toda la comitiva lo estaba, pero a mí no me dejaron porque decían que se haría un escándalo si la gente se enteraba que yo estaba vacunada”, expresó Yañez en una entrevista con Ángel de Brito para su programa LAM.