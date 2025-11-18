Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Fabiola Yañez volvió a pedir disculpas por la foto en Olivos durante la pandemia y dijo: “A mi no me vacunaron”
Después de su tenso cruce con Mirtha Legrand en su programa de televisión, la exprimera dama Fabiola Yañez se refirió nuevamente a la foto en la Quinta de Olivos en plena cuarentena y reveló que el gobierno de Alberto Fernández decidió que no se vacunara durante la pandemia. Dijo que desde la presidencia justificaron que se iba a “armar un escándalo” y sostuvo que ella no se contagió en ningún momento, aunque el entonces titular del Poder Ejecutivo sí.
“A mí no me vacunaron. Yo dormía con el presidente y todos los ministros estaban vacunados. Toda la comitiva lo estaba, pero a mí no me dejaron porque decían que se haría un escándalo si la gente se enteraba que yo estaba vacunada”, expresó Yañez en una entrevista con Ángel de Brito para su programa LAM.
El catamarqueño Jalil estuvo en la Casa Rosada y se encamina a romper el bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados
CÓRDOBA.- La semana empezó con una noticia positiva para el oficialismo nacional. El gobernador catamarqueño Raúl Jalil estuvo en la Casa Rosada por una reunión relacionada con Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y pasó a saludar al ministro del Interior, Diego Santilli. Allí le confirmó que en las próximas horas anunciará su ruptura con el bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados. Al mandatario norteño le responden cuatro legisladores nacionales.
Cuando se confirme la ruptura, La Libertad Avanza (LLA) quedaría a solo tres diputados de ser la primera minoría en Diputados. Tal como contó LA NACION, en el bloque que lidera Germán Martínez están tratando de contener al gobernador. También ellos han hecho contactos y abierto instancias de diálogo para ver si logran evitar un nuevo drenaje.
Comisión investigadora $LIBRA: la oposición apuntará contra Javier y Karina Milei y los señalará como responsables políticos de la maniobra
Luego de casi tres meses de labor, los diputados opositores que integran la comisión investigadora del caso de la criptomoneda $LIBRA presentarán mañana su informe final en el que señalarán las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, en un hecho que, a juicio de los legisladores, encuadra en una presunta estafa.
El documento incluirá, también, un duro cuestionamiento a las actuaciones del juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, ambos responsables de investigar el caso.
En el Gobierno definen a Spagnuolo como un “cuentapropista” y dicen que no les preocupa el avance de la investigación
“Cero”. Así responden, categóricamente, en la Casa Rosada al ser consultados por el grado de preocupación alrededor de la situación judicial del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, y las posibles derivaciones del caso, que ya tiene otros 14 imputados.
Desplazado del cargo en agosto pasado luego de que se conocieran audios que lo comprometían, Spagnuolo fue citado a indagatoria y deberá presentarse este miércoles ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. La ronda de llamados a indagatorias alcanzó a Spagnuolo y otras 14 personas, entre ellos el también exfuncionario Pablo Atchabahian, que el viernes se convirtió en el primer detenido del caso.
