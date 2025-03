Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

02.30 | Análisis: “Fracturas y facturas para todos”

Por Claudio Jacquelin

Muchos han definido a este tiempo como la era de la transparencia. Pero la definición empieza a quedarle estrecha a la política argentina, de tan explícita que se ha vuelto. Casi nada queda librado a la imaginación. Y casi todo es tal como se ve.

Aunque las elecciones legislativas nacionales serán las más tardías de la última década y media, tras la suspensión de las PASO, el año electoral ya comenzó y no deja indemne a ningún espacio político. Todos han entrado en proceso de aceleración, reconfiguración y, en la mayoría de los casos, de atomización. Fracturas y facturas para todos.

01.56 | Martín Menem dijo que los audios que circularon entre diputados con su voz son falsos

Después de la tensa sesión en Diputados donde se trató el DNU publicado por Javier Milei para firmar un acuerdo con el FMI, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se refirió a los supuestos audios que se viralizaron en los que se lo escuchaba dando orden a los parlamentario de La Libertad Avanza de “no bajar la guardia”.

A pesar de que la diputada Marcela Pagano aseveró que Menem mandó esos audios a un grupo de Whatsapp del cual ella forma parte, el funcionario lo desmintió y señaló que son falsos. “No es verdadero. Yo tengo mil defectos pero hay virtudes que sostengo: la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. Están buscando a dónde pegar. Hasta se lo mostré a mi hijo y me dijo que esa no es mi voz”, aclaró en LN+.

01.05 | Martín Redrado, en LN+: “Nicaragua, Botsuana y la Argentina comparten la misma política de devaluación”

El expresidente del Banco Central Martín Redrado analizó en diálogo con Mesa chica la coyuntura económica de la Argentina tras la aprobación del DNU del Gobierno que habilita un nuevo acuerdo con el FMI y la tensión cambiaria que escaló en los últimos días.

En diálogo con José Del Rio, por LN+, el economista planteó que, al haber una política cambiaria de transición, el país debe clarificar “cuando antes” un horizonte. En esa línea, contó que junto con su equipo en Fundación Capital analizaron cuáles son los países que comparten con la Argentina la política de devaluación preanunciada, conocida como crawling peg. “Son tres en el mundo: Nicaragua, Botsuana y la Argentina. Tenemos una política cambiaria que no es permanente”.

Martín Redrado Estamos En Un Momento De Alta Incertidumbre

“Esta política es de transición, no permanente, con lo cual la Argentina debe ir acumulando reservas durante este año y lograr que el tipo de cambio flote con un Banco Central que haga política anticíclica”, añadió y, tal como realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, días atrás, tomó como ejemplo el caso de Perú: “Ellos profundizaron algo que ya se hizo en el país, que es el bimonetarismo”.

00.30 | La CGT confirmó que su tercer paro general contra Javier Milei será el 10 de abril

Por Nicolás Balinotti

En su primera reunión de consejo directivo a pleno en lo que va del año, la CGT definió en la tarde de ayer la fecha del tercer paro general que activará contra la gestión de Javier Milei. La protesta será el jueves 10 de abril y consistirá en un cese total de actividades por 24 horas. Un día antes, la central obrera se movilizará a la Plaza del Congreso para apoyar el reclamo que todos los miércoles realiza la Mesa Coordinadora de Jubilados, integrada por 15 agrupaciones multipartidarias. Para la central obrera, serán entonces “36 horas acción de medidas de protesta”, según destacó en un comunicado.

Tras una sesión de tres horas y media, el concejo directivo resolvió, además del paro del 10 de abril y la movilización del día anterior, la semana próxima se convocará a las ramas regionales para dar impulso a las acciones de protesta. Además, se decidió tener una participación activa en la marcha del lunes 24 marzo, junto a organizaciones de derechos humanos, por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, la central instó a acompañar, el miércoles próximo, a los jubilados que se movilicen al Congreso.

También se comunicó que la CGT impulsará su tradicional movilización del Día del Trabajador, el 1° de mayo, para manifestarse “contra las políticas del Gobierno”. Y que este viernes recibirán a Fabián Grillo, padre del fotoperiodista Pablo Grillo, herido gravemente por un proyectil de las fuerzas de seguridad durante los hechos de violencia frente al Congreso, la semana pasada.

