LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno Captura

Ricardo Lorenzetti acusó persecución durante el macrismo y dijo que recibió un “ataque terrible” de parte de Elisa Carrió

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti habló sobre el rol del Poder Judicial frente al Ejecutivo y aseguró que su relación con Mauricio Macri fue mala porque hubo “persecución”. Asimismo apuntó contra Elisa Carrió, a quien acusó de atacarlo hasta “voltear” la presidencia del máximo tribunal.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El PJ en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof
    1

    El peronismo bonaerense en la montaña rusa: la advertencia de Massa, la definición de Máximo y la incredulidad de Kicillof

  2. Scioli “presentó” su marca de yerba mate con guiños a su pasión por el fútbol y un curioso slogan
    2

    Daniel Scioli presentó su marca de yerba mate “Pichichi” con guiños a su pasión por el fútbol y un curioso slogan

  3. Piden un bloqueo urgente en Nueva York ante el intento de “evaporar” US$94,5 millones del fraude
    3

    Caso $LIBRA: piden un bloqueo urgente en Nueva York ante el intento de “evaporar” US$94,5 millones del fraude

  4. Para batallar ante la Corte, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei
    4

    Para batallar por su octava reelección ante la Corte Suprema, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei

Cargando banners ...