Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Ricardo Lorenzetti acusó persecución durante el macrismo y dijo que recibió un “ataque terrible” de parte de Elisa Carrió
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti habló sobre el rol del Poder Judicial frente al Ejecutivo y aseguró que su relación con Mauricio Macri fue mala porque hubo “persecución”. Asimismo apuntó contra Elisa Carrió, a quien acusó de atacarlo hasta “voltear” la presidencia del máximo tribunal.
