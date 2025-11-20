Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
¿Quién te presta plata?: cómo llegan los argentinos a fin de mes y un dato positivo para Milei
El “puchito” de dinero disponible para consumir que queda en los hogares argentinos luego de pagar los gastos fijos se recupera lentamente y con ciertos vaivenes. Incluso aún no alcanza los niveles previos a la inauguración del gobierno libertario de Javier Milei. Sin embargo, avanza y gradualmente gotea en algunos números que llegaron a ser preocupantes el año pasado. Por caso, la necesidad de los argentinos de usar ahorros propios para llegar a fin de mes se frenó, bajó levemente en el segundo trimestre de este año y se situó en el menor desde fines de 2023. Las razones, claro, son varias.
Sin embargo, las familias siguen requiriendo todavía diferentes fuentes de financiamiento para completar sus ingresos mensuales. Los segmentos sociales más altos son los que más acceso al crédito o a una renta (un alquiler) tienen, mientras que los más bajos usan como principal fuente de financiamiento a parientes o incluso a los amigos.
Javier Milei les pidió “participación activa” a los empresarios y anticipó más reformas: “Abróchense los cinturones”
El presidente Javier Milei visitó este miércoles por la tarde la sede de Corporación América, el nuevo edificio que inauguró a fines de agosto y desde allí destacó el triunfo electoral. Durante su discurso, el mandatario aseguró que el Gobierno es hoy “incontestable” y reclamó “la participación activa” de empresarios y exponentes del sector privado. “Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas”, auguró.
“Esto no había pasado antes. Ningún argentino experimentó nada similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, y no solo en lo económico, sino también en lo político", señaló Milei frente al empresariado. “Hoy tenemos el mismo nivel de popularidad que al empezar el Gobierno, pero con el triple de poder legislativo. Esto luego de haber hecho todo el trabajo sucio de ordenar cuentas públicas en los últimos dos años. Hoy tenemos la posibilidad de sanar 100 años de errores económicos”, resaltó en otro tramo de su discurso.
Sturzenegger aseguró que la reforma laboral no alcanza a los empleados estatales: ”Protestan por protestar"
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó algunas precisiones de la reforma laboral que presentará el Gobierno ante el Congreso en las próximas semanas y cuestionó la marcha realizada por la Asociación Argentina de Trabajadores del Estado (ATE) por desconocer los detalles del proyecto y porque, según explicó, “no alcanza a los empleados estatales” ya que “en principio es solo para el sector privado”.
“¿Marchan en contra de la reforma laboral? ¿La conocen?“, se preguntó el funcionario en diálogo con LN+ y disparó: ”Se protesta ante la nada. Protestan por protestar. No conocen los detalles ni el Gobierno presentó la reforma". “El proyecto tiene como objetivo central que la gente gane más y tenga más empleo. Hace diez años que no se crea empleo formal. Necesitamos crear más empleo”, enfatizó.
La guerra de los intereses materiales
El caso Andis | Ornella Calvete: chats comprometedores, US$700.000 en su departamento y amistades del poder libertario
Paro nacional del 19 de noviembre: ¿hay servicios afectados por la medida de ATE?
Para batallar por su octava reelección ante la Corte Suprema, Insfrán sumó la voz de un exfuncionario de Milei