LA NACION
en vivo

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del GobiernoSantiago Filipuzzi - LA NACION

Manuela Castañeira: “Mi mayor intención es llegar al Congreso y hacer un escándalo nacional en defensa del salario”

Javier Fuego Simondet

Manuela Castañeira encabeza una de las alternativas de izquierda que aparecerán en la oferta electoral de la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires y apalanca su campaña con la expectativa de ganar una banca en el Congreso Nacional en una propuesta de elevar el Salario Mínimo Vital y Móvil a $2 millones. En una entrevista con LA NACION, la postulante del Movimiento Avanzada Socialista explica por qué considera clave ese aumento salarial, discute que la juventud se haya volcado hacia la derecha y argumenta los motivos de la división entre su espacio y el Frente de Izquierda. “Es necesario discutir una Asamblea Constituyente”, sentencia.

Leé la nota completa acá
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Diego Luciani: “No hay sentencia ejemplar sin recuperar lo robado”
    1

    Diego Luciani, sobre la condena a Cristina Kirchner: “No hay sentencia ejemplar sin recuperar lo robado”

  2. Quién gana las Elecciones Argentina 2025 según las encuestas de opinión pública
    2

    Quién gana las Elecciones Argentina 2025: así miden las encuestas para las legislativas hoy

  3. Gerardo Werthein le presentó a Milei su renuncia como canciller
    3

    Gerardo Werthein le presentó a Milei su renuncia como canciller

  4. Quiénes ganaron y quiénes perdieron en estos casi dos años de gestión libertaria
    4

    El plebiscito de Milei. Quiénes ganaron y quiénes perdieron en estos casi dos años de gestión libertaria

Cargando banners ...