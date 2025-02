Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.00 | El Gobierno justifica el nombramiento de los jueces de la Corte por decreto, aunque espera una judicialización

Por Cecilia Devanna

Apenas minutos después de anunciar las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno se volvió a mostrar tan seguro sobre el futuro de ambos en el máximo tribunal como después de que José Mayans advirtió, en noviembre pasado, sobre que los “voltearían” si los designaban de ese modo. “Aún cuando el Senado los trate y vote en contra, estos jueces van a estar sentados en la Corte hasta el final del período legislativo”, dijeron en el primer piso de la Casa Rosada. Fijaron así la vigencia de ambos nombramientos por decreto hasta el 30 de noviembre de este año .

En noviembre, cuando Mayans, titular del bloque de Unión por la Patria (UP), advirtió al jefe de ministros, Guillermo Francos, en su paso por el Senado sobre lo que pasaría con esas designaciones por decreto, desde la Casa Rosada redoblaron la apuesta y desafiaron: “El Senado no puede voltear un nombramiento en comisión ”. Y agregaron que, “de hecho, ni el presidente puede”. Completaron sosteniendo que “una vez nombrados, así quedarán hasta el fin del período legislativo. No importa qué pase”.

02.15 | Lijo y Mansilla, por decreto: Macri reúne a la cúpula de Pro para discutir la jugada oficial y crece la tensión con Milei

Por Matías Moreno

La decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia tensiona aún más el vínculo con Mauricio Macri, jefe de Pro, cuando se acercan las instancias decisivas para el proceso electoral de este año.

Es que Macri, quien expuso la semana pasada su ira contra Santiago Caputo, principal asesor de Milei, después de que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, lo acusara de complotar para sabotear la fallida licitación de la hidrovía Paraguay-Paraná, ya había explicitado hace seis meses su rechazo a la idea del Presidente de promover la candidatura de Lijo. “Es un error; le dije a Javier que no estaba de acuerdo”, remarcó Macri en agosto pasado, después de que encabezará el acto de relanzamiento de Pro en La Boca.

01.30 | Javier Milei firmó el decreto que nombra en comisión a Alejandro Oxenford como embajador argentino en Estados Unidos

Tres meses después de la designación, Javier Milei firmó el decreto que nombra en comisión a Alejandro Oxenford como embajador argentino en Estados Unidos. “Make America & Argentina Great Again”, escribió el portavoz, Manuel Adorni, al anunciarlo, en referencia al presidente norteamericano, Donald Trump.

A su vez, el flamante ministro expresó: “Gracias Presidente y canciller [Gerardo Werthein] por la confianza. Asumo esta responsabilidad con honor y con mucho entusiasmo por representar a mi país frente a EE.UU.“.

00.45 | Con críticas al Senado, el Gobierno oficializó el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte

Tal como había anunciado horas antes, el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El nombramiento se da en un contexto en el que el Congreso está en receso -hasta el sábado- y luego de que ambos pliegos fracasen en el Senado.

A través del Decreto 137/2025, el Poder Ejecutivo estableció: “Nómbrase en comisión, en los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, a Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Por su parte, cuestionó al Senado, dijo que no realizó un análisis serio y objetivo, y argumentó que “es imperativo” que el Presidente intervenga.

LA NACION