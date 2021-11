Javier Milei y José Luis Espert se concentran en su armado y postergan la definición de alianzas

Mientras Juntos por el Cambio debate su armado nacional de cara al 2023 y a través de algunos de sus dirigentes le hace guiños a José Luis Espert y Javier Milei, ninguno de los dos, por ahora, tuvo un acercamiento a la principal coalición opositora. Ambos entraron en el radar de la fuerza tras su desempeño en las urnas. Espert se definió como el “candidato liberal más votado”. El escrutinio definitivo reveló que con sus 669.865 votos consiguió dos bancas en Buenos Aires. El diputado electo recordó que él había convocado a una interna opositora que Juntos por el Cambio no acepto y sentenció: “Ahora es momento de legislar, no de pensar en 2023″. Milei, por su parte, se consolidó como la tercera fuerza en la Ciudad y tras las elecciones, se concentró en su proyecto nacional. Esa misma noche, en el Luna Park, el libertario porteño anunció que su deseo es que haya en el 2023 “una boleta liberal en cada rincón del país”.

Desde el entorno de Javier Milei, por ahora, no están dispuestos a negociar. “No vamos a cambiar ahora que terminó la campaña”, contesta uno de sus armadores políticos y agrega: “Negociar es de la casta”. El ADN del discurso del economista apuntaba contra “la casta política” pero de Juntos por el Cambio no incluyó a todos. Sus criticas estaban dirigidas a la Coalición Cívica, los radicales y las palomas de Pro, a quienes emparentó con el kirchnerismo, lo que despertó incluso un comunicado de la fuerza que lidera Elisa Carrió. Entre sus víctimas también suele estar el jefe de gobierno porteño a quien los libertarios apodan Horacio “sombrilla” Larreta, de manera irónica por las playas que construyó en la Ciudad en 2018.

Con los halcones se lleva mejor. No descartó una posible fórmula presidencial con Patricia Bullrich, fuentes cercanas al libertario porteño se limitan a decir que “tienen buena onda”. Con Mauricio Macri no volvió a hablar luego de la reunión que tuvo antes de las PASO, pero puso en duda que pertenezca a la “casta política”. El expresidente, por su parte, ya le dedico varios elogios, expresó que le gustaría incluirlo en el armado de 2023 y cuando faltaban solo 10 días para las elecciones aseguró sobre el entonces rival de María Eugenia Vidal: “Las ideas que expresa Milei son las que siempre he expresado yo”.

EL ABRAZO DE MILEI Y PATRICIA BULLRICH EL ABRAZO DE MILEI Y PATRICIA BULLRICH La líder del PRO y el referente liberal tuvieron un cálido gesto luego de las PASO 2021. En el programa de Jonatan Viale por LN+, se abrazaron y ambos se dedicaron elogios. Posted by LA NACION on Tuesday, September 14, 2021

“Mientras estén con la otra parte no vamos a negociar. Que resuelvan sus problemas adentro y una vez que definan quién está adentro y quién esta afuera, ahí vemos”, señalan fuentes de La Libertad Avanza, hoy abocados a recorrer el país. La próxima parada del tour nacional de Milei es Rosario, el 13 de diciembre y antes de terminar el año también visitará Córdoba, pero la fecha aun no esta confirmada. “Que se sumen a nosotros, no tenemos porque acercarnos”, cierran desde el espacio de Milei que consiguió su banca en el Congreso gracias a los 17 puntos que lo posicionaron como la tercera fuerza en la Ciudad.

Al ser consultados por la relación con José Luis Espert desde las filas de Milei todavía contestan: “Vamos a hablar”. Aunque repiten que tienen buena relación el bloque liberal esta lejos de conformarse. Espert sí recibió una oferta por parte de Diego Santilli quien esta semana dijo que tiene ”una visión parecida” a la del diputado electo y la de Cynthia Hotton -salió sexta, sin alcanzar una banca-. “De cara a 2023 tenemos el desafío de consolidar la oposición, pero también ampliarnos para mejorar nuestra representatividad”, agregó. Tanto Hotton como Espert contestaron a LA NACION que no están pensando en el armado para la próxima elección presidencial.

“En 2017 nosotros estábamos unificados en la provincia y sacamos el 42% contra el peronismo dividido. En esta última elección, con la oposición atomizada, logramos llegar al 40% y ganarle al oficialismo que estaba unificado”, argumentó. Aquel año, con la boleta encabezada por Graciela Ocaña, Cambiemos consiguió un 42,15% en el territorio bonaerense. En aquel momento, los libertarios y los “celestes”, hoy representados por Espert y Hotton estaban unificados en las listas de Juntos por el Cambio.

Espert durante una visita al centro de escrutinio definitivo donde se confirmó que se quedó sin una de las bancas que había conseguido según el recuento provisorio

Este año, Espert también lo intentó, quiso convocar a una “megainterna” opositora para enfrentar al kirchnerismo pero se frustró, según el economista, por los radicales y la Coalición Cívica. “En su momento yo propuse crear un frente opositor a [Axel] Kicillof en la provincia y Juntos por el Cambio, donde está Santilli, dijo que no. Lo mismo pasó cuando le propuse una PASO a Gómez Centurión y Hotton, los dos dijeron que no. Ahora es momento de legislar, no de pensar en 2023. Sería una falta de respeto total a quienes nos votaron y yo no soy eso”, dijo el diputado electo de Avanza Libertad a LA NACION.

“Que quede bien claro. Recién acaba de terminar una elección, ni siquiera asumimos y ya están hablando de la próxima elección en 2023. Ni se me pasa por la cabeza hablar de eso en estos momentos. Ahora es tiempo de proyectos legislativos. Vamos a presentar un montón de propuestas. Ahí vamos a ver quiénes están a favor o en contra. Ahí vamos a ver en serio quienes quieren usar a la política para servir a la gente y quienes quieren seguir viviendo del curro de la política”, advirtió Espert en dialogo con LA NACION.

Días atrás, el líder de Avanza Libertad dijo que sería ministro de Economía ante una eventual presidencia de Horacio Rodríguez Larreta solo si el actual jefe de gobierno porteño le dijera “Voy a hacer todo aquello que vos, Espert, tenés en la cabeza y te voy a dar todo el poder político para hacerlo”. Vale recordar que en el 2019, el economista había apoyado a Larreta para su reelección en la Ciudad.

Como no tenemos candidato a Jefe de Gobierno, como creemos que la Ciudad debe seguir con sus transformaciones y como nuestra contribución electoral es decisiva para evitar que CABA vuelva el pasado, decidimos apoyar la candidatura de @HoracioRLarreta a Jefe de Gobierno pic.twitter.com/cCjAzCdq6u — Jose Luis Espert (@jlespert) September 11, 2019

En la misma línea Hotton agradeció los “comentarios favorables” de Santilli, remarcó que hasta el momento “nadie se ha contactado” y apuntó que no es momento de pensar en alianzas electoralistas porque “hay temas urgentes para resolver”. “Tampoco pensamos que es el tiempo de hacer o estar pensando en alianzas electoralistas pero si de ir avanzando en agendas programáticas y en buscar consensos. Seguramente que hay muchos puntos de coincidencia y hay otros en los cuales habría que debatir, queríamos que él nos diga cuales son los puntos que son de conciencia”, dijo a este medio la líder del frente que habló en nombre de todos los partidos con los que se ha aliado tras las PASO y con los cuales sigue trabajando.