Javier Milei y sus medidas, en vivo: el discurso en el acto homenaje a San Martín y el armado electoral de cara al 2027
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Solo en Off | Firmenich se confiesa en un libro y le toma examen a sus exsoldados de Montoneros
Durante largos meses (y años) poco y nada se supo de él, escondido casi por completo de cámaras y flashes, entre su polémico rol de asesor del presidente sandinista devenido en autócrata Daniel Ortega en Nicaragua y sus clases como docente universitario en el sur de España. Hasta que Mario Eduardo Firmenich, el líder de la organización Montoneros, reapareció por estos días en forma de libro, y volvió a generar movimiento entre sus (cada vez menos) soldados en aquella sangrienta aventura guerrillera que “El Pepe” supo comandar, sobre todo en la década del setenta. “No tiene por qué esconderse, no tiene causas abiertas en la Argentina”, murmura sin hacerse ver uno de los peronistas que aún hoy admira el liderazgo de Firmenich, indultado por Carlos Menem en los inicios de su mandato presidencial como modo de “pacificar la Argentina”. Con su nuevo libro, “Orígenes, las raíces de nuestra militancia”, el ex líder montonero-que no se hace ver cuando está en el país- brinda un panorama personal de su infancia y adolescencia, y lo conecta con la historia política nacional. Un modo de justificar, sin demasiados artilugios, su decisión de pasar a la lucha armada, en su pelea frontal contra la “democracia liberal proscriptiva”, y los “gorilas”, como líder del “tsunami de la generación montonera”, según puede leerse en las páginas de su libro.
La batalla inesperada se avecina a su round final
Hay un momento exacto en el que el pasado se cruza con el futuro. Es el punto de inflexión en el que el reloj de arena se da vuelta y la sociedad empieza a mirar al Gobierno con el prisma de la próxima elección. Lo mismo hace cada uno de los actores sociales en particular: inversores, empresarios, sindicatos, oposición. Nombres que asoman, aliados que se desvanecen y alianzas que se gestan. El dólar, los vencimientos, el riesgo país y demás factores que aparecen invisibles en tiempos de calma electoral vuelven a escena y las jugadas preventivas del equipo económico se mueven en esa línea. Ese momento ya llegó.
El Gobierno resigna el plan de colectoras y concentra sus esfuerzos en la eliminación de las PASO
El Gobierno volvió a poner el foco en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a la reelección de Javier Milei. Después de explorar alternativas con gobernadores y aliados, concentrará sus esfuerzos en suprimir esa instancia electoral en 2027 y dejará atrás la idea -que nunca llegó a plasmarse en una propuesta formal- de volver a un sistema de colectoras.
“No terminaba de convencer”, reconocieron distintos actores del oficialismo sobre el plan que se había puesto en discusión para permitir que diferentes listas subnacionales confluyeran en la elección presidencial y “colectaran” votos para la candidatura de Milei.
La industria lidera la pérdida de empleo privado formal con Milei y un informe publicado por Techint alerta por su “extrema fragilidad”
Más de uno de cada tres asalariados privados formales que perdieron su trabajo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno correspondió a la industria manufacturera. El sector lidera la caída y, si se toma como referencia su último máximo, en agosto de 2023, acumula casi 90.000 trabajadores en blanco menos. A ese retroceso se suma un fenómeno de más largo plazo: la informalidad fabril creció casi 10 puntos porcentuales durante la última década.
El escenario también será el telón de fondo del próximo Día de la Industria. La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará el 2 de septiembre su celebración en la planta de Laboratorios Elea, en la provincia de Buenos Aires. Fueron invitados Milei, sus ministros, el gobernador Axel Kicillof, sus funcionarios y las cúpulas de las principales fábricas del país.
Milei retoma la actividad pública y dará este lunes un discurso en el homenaje al general San Martín
Nueve días después de regresar de Colombia, y sin actividades públicas difundidas desde entonces, el presidente Javier Milei encabezará este lunes los homenajes al general José de San Martín. La cita, prevista para las 15 en el monumento al padre de la patria, en el barrio de Retiro, tendrá un condimento adicional: el Presidente dará, según fuentes oficiales, un discurso que inicialmente iba a ser transmitido por cadena nacional, pero que luego se canceló.
Milei encabezará el acto, que comenzará a las 14.45. La última actividad oficial del Presidente fue su asistencia, el 7 de este mes, a la jura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Un día después, el Presidente y su comitiva regresaron a Buenos Aires.
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