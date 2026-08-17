Javier Milei y sus medidas, en vivo: el discurso en el acto homenaje a San Martín y el armado electoral de cara al 2027

Durante largos meses (y años) poco y nada se supo de él, escondido casi por completo de cámaras y flashes, entre su polémico rol de asesor del presidente sandinista devenido en autócrata Daniel Ortega en Nicaragua y sus clases como docente universitario en el sur de España. Hasta que Mario Eduardo Firmenich, el líder de la organización Montoneros, reapareció por estos días en forma de libro, y volvió a generar movimiento entre sus (cada vez menos) soldados en aquella sangrienta aventura guerrillera que “El Pepe” supo comandar, sobre todo en la década del setenta. “No tiene por qué esconderse, no tiene causas abiertas en la Argentina”, murmura sin hacerse ver uno de los peronistas que aún hoy admira el liderazgo de Firmenich, indultado por Carlos Menem en los inicios de su mandato presidencial como modo de “pacificar la Argentina”. Con su nuevo libro, “Orígenes, las raíces de nuestra militancia”, el ex líder montonero-que no se hace ver cuando está en el país- brinda un panorama personal de su infancia y adolescencia, y lo conecta con la historia política nacional. Un modo de justificar, sin demasiados artilugios, su decisión de pasar a la lucha armada, en su pelea frontal contra la “democracia liberal proscriptiva”, y los “gorilas”, como líder del “tsunami de la generación montonera”, según puede leerse en las páginas de su libro.