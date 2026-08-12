Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno busca retomar la iniciativa en el Congreso y reactiva la mesa política

La escalada del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, que actualmente se mantiene en torno a US$87 según la cotización Brent, encontró a YPF en el mejor momento para aprovecharla. La petrolera presentó ayer resultados financieros con ingresos récord para el segundo trimestre y, sobre todo, con una caída fuerte de su deuda, que el año pasado había llegado a niveles altos en medio de la transición económica de la compañía.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, encabezó hoy la conferencia con inversores en la que contó los futuros pasos de la empresa y dio detalles de los proyectos de exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL) que la firma tiene en danza.