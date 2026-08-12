Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Gobierno busca retomar la iniciativa en el Congreso y reactiva la mesa política
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Con resultados financieros récord, Marín anticipó ante inversores los próximos pasos de YPF
La escalada del precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, que actualmente se mantiene en torno a US$87 según la cotización Brent, encontró a YPF en el mejor momento para aprovecharla. La petrolera presentó ayer resultados financieros con ingresos récord para el segundo trimestre y, sobre todo, con una caída fuerte de su deuda, que el año pasado había llegado a niveles altos en medio de la transición económica de la compañía.
Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, encabezó hoy la conferencia con inversores en la que contó los futuros pasos de la empresa y dio detalles de los proyectos de exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL) que la firma tiene en danza.
La petrolera obtuvo una ganancia neta de US$1200 millones, el segundo mejor resultado trimestral de su historia, solo detrás del tercer trimestre del año pasado. El resultado operativo llegó a US$1800 millones, un nuevo récord, sobre ingresos de US$6600 millones, un 42% más que un año atrás. El Ebitda ajustado totalizó US$2800 millones, 2,5 veces el de igual período de 2025.
La respuesta del vocero de Milei sobre la denuncia contra Brasil por la campaña antiargentina
El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió este martes una consulta sobre cuáles eran los fundamentos de la acusación de Javier Milei contra el gobierno de Brasil, al que señaló por haber destinado dinero para financiar una “campaña antiargentina”. El funcionario nacional sostuvo que las fuentes de aquella información provenían de “las redes”.
En el marco de una conferencia de prensa, un periodista le preguntó al funcionario en qué elementos se había basado el Presidente para realizar las afirmaciones contra Brasil, que provocaron que desde el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, decidieran retirar al embajador brasileño de la Argentina.
Incertidumbres en la Justicia
La oscuridad es el manto que tendieron sobre la Justicia. La primera responsable de esa opacidad es la política; la segunda cae sobre los propios jueces. Un juez bueno, Martín Irurzun, que fue uno de los magistrados que con más convicción condenó la corrupción política, está en un limbo que seguramente se resolverá, más vale pronto que tarde, en los propios tribunales. Irurzun cumplió 75 años, que es el límite etario que marca la Constitución para ser juez en la Argentina desde la reforma de 1994; antes no existía ninguna limitación que surgiera del mandato constitucional. De hecho, hemos visto aquí como el exjuez de la Corte Suprema Carlos Fayt fue miembro del tribunal supremo hasta los 98 años; renunció poco antes de morir. Tampoco en los Estados Unidos existe esa restricción impuesta por la edad. Hemos visto de igual modo al exjuez senior del tribunal sur de Nueva York Thomas Griesa, célebre en la Argentina por ser quien resolvía sobre el caso de los holdouts (los bonistas que persistían en considerar en default la deuda argentina), morir en el cargo a los 87 años.
Senado: el oficialismo saca del congelador el proyecto de ley de sociedades impulsado por Sturzenegger
El Senado retomó esta tarde el debate del proyecto de ley General de Sociedad, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modernizar el marco normativa, que rige desde 1972, reconociendo la existencia de sociedades gobernadas en su totalidad por tecnología y el uso de la inteligencia artificial (IA) para la ejecución de funciones operativas.
Esta fue la segunda reunión sobre el tema que celebra la Comisión de Legislación General, que preside la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), tras un largo intervalo provocado por la crisis generada por el caso de Manuel Adorni y el trabajoso debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
Tras el revés en el Senado, el Gobierno sumó a Sturzenegger a la mesa política y dosifica los tiempos políticos de sus iniciativas
El Gobierno reunió a su mesa política durante casi tres horas. El encuentro fue el primero después del revés en el Congreso con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que terminó saliendo, pero con dos capítulos cercenados. Esa situación motivó revisiones internas y cuestionamientos a las decisiones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien hoy fue sumado -sin foto oficial y por primera vez- a los cónclaves de la Casa Rosada.
La presencia de Sturzenegger se caía de madura desde el mismo momento en que el Gobierno buscaba digerir los cambios forzados por la oposición en el Senado, donde cayeron la extranjerización de tierras y la reforma de la ley de manejo del fuego. La mesa política será, de acuerdo a las fuentes consultadas por LA NACION, la que dictamine la viabilidad de las iniciativas gubernamentales.
La Rioja anunció que vuelven los “Chachos” para reactivar el consumo y la economía local
El gobierno de La Rioja volvió a reflotar los “Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) con los que buscará reactivar la economía y el consumo local ante una situación de “crisis profunda”.
La administración del peronista Ricardo Quintela justificó la medida a través de un comunicado en el que culpó directamente al gobierno nacional por el “no envío de los fondos” coparticipables, además de “la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que están atravesando todas las provincias”.
La Justicia de EE.UU. descargó el teléfono de un exdirectivo de la AFA y analiza sus movimientos comerciales
Una notebook y un teléfono móvil con información acerca de un tema sensible: los movimientos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2017 hasta el presente ya están en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Ambos dispositivos pertenecen a Leandro Petersen, exdirector de Marketing de la entidad de la calle Viamonte, que los habría entregado en los últimos días a fiscales del Estado de Florida que investigan estos negocios, según informaron a LA NACION fuentes al tanto de las operaciones.
Un padre cruzó a legisladores de La Libertad Avanza tras una presentación del Coro de Niños en Diputados
Un escándalo se registró este martes en la Comisión de Cultura de Diputados, en el marco del debate por la disolución del Coro de Niños, medida que impulsó el Gobierno. El espacio cultural interpretó una canción en medio de la audiencia y el padre de uno de los niños explotó contra un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), a quienes acusó de haber estado hablando durante la actuación: “¡Caraduras!”
El hecho se dio en el contexto de un intercambio entre los diputados por las “implicancias derivadas del Decreto Nº 687/2026″, por el cual se dispuso la eliminación del mismo Coro de Niños.
Ante Santilli y desde la única provincia sin gas natural, los gobernadores del Norte pedirán un subsidio por zonas cálidas
POSADAS.- Los diez gobernadores del Norte Grande se reunirán este miércoles desde las 10 en Posadas, Misiones, para consensuar una agenda de demandas en común a Nación, donde el pedido para una tarifa diferenciada por “zonas cálidas” estará entre las principales solicitudes.
También se evaluará el impacto del fenómeno de El Niño, por el cual se prevén fuertes lluvias y crecidas de los ríos en casi toda la región del Norte, a partir de septiembre próximo.
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