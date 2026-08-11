Javier Milei y sus medidas, en vivo: los acuerdos del Gobierno de cara a 2027 y la agenda legislativa en Diputados

Los límites del programa de Milei. ARGENTINE PRESIDENCY - Argentinian Presidency

Hay una característica en la gestión de Javier Milei que resuena también en gobiernos anteriores: entender que el ejercicio del gobierno es la aplicación de una receta científica y que el éxito está determinado por la calidad de esa receta, que se traslada a la realidad de manera mecánica. En comparación con otras administraciones, ese rasgo hoy está acentuado. Es más fuerte.

La idea de que el Gobierno será exitoso porque su receta “economicista” es la correcta es un prejuicio que choca con la realidad. La vida pública y la administración no son un tubo de ensayo. Existen distorsiones ocasionadas, por ejemplo, por peleas de poder.

Los límites del programa de Milei; el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina