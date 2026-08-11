Javier Milei y sus medidas, en vivo: los acuerdos del Gobierno de cara a 2027 y la agenda legislativa en Diputados
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Los límites del programa de Milei
Hay una característica en la gestión de Javier Milei que resuena también en gobiernos anteriores: entender que el ejercicio del gobierno es la aplicación de una receta científica y que el éxito está determinado por la calidad de esa receta, que se traslada a la realidad de manera mecánica. En comparación con otras administraciones, ese rasgo hoy está acentuado. Es más fuerte.
La idea de que el Gobierno será exitoso porque su receta “economicista” es la correcta es un prejuicio que choca con la realidad. La vida pública y la administración no son un tubo de ensayo. Existen distorsiones ocasionadas, por ejemplo, por peleas de poder.
No es la única razón por la cual este concepto cientificista en el que cree Milei es limitado. Cualquiera que sea la receta, debe estar validada por la gente. La democracia es un sistema por el cual conocimientos técnicos tienen que ser aceptados por grandes masas de personas. La cadena de transmisión entre la ciencia y el consenso popular es la política.
Milei, entre el riesgo Mamdani y el teorema Mirtha
“Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan”. El teorema Mirtha Legrand para la carrera laboral también vale para pensar la confrontación política entre mileísmo y oposición kirchnerista que escaló en las últimas semanas. La coreografía de la previa electoral viene respondiendo a ese ritmo legranista. Sobre el problema de la morosidad y la caída del poder de compra, el kirchnerismo ve una ventana de oportunidad electoral justo cuando creía que estaba todo perdido. Las encuestas que confirman un descenso de la imagen presidencial también les sirven como dato inspirador. El guion dice así: Ante la ortodoxia mileísta en problemas, la salida es el regreso a las fuentes heterodoxas del kirchnerismo.
Del noviembre de victoria electoral a este presente, ha corrido mucha agua bajo el puente del triunfo mileísta. Con todo para consolidar su hegemonía temporaria, el Gobierno hizo lo contrario, lo de siempre: caer en errores políticos que habilitan ensoñaciones opositoras. Otra vez la danza mileísta: un pasito para adelante y unos cuantos más para atrás.
Karina Milei se reunió con la tropa propia de la provincia de Buenos Aires y proyecta acuerdos para 2027
Karina Milei reunió a legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) y ratificó el armado propio de su espacio de cara a 2027. Las reuniones, con diputados y senadores, se registraron en dos tandas consecutivas en la Casa Rosada. Los encuentros ocurrieron a casi un mes de que la presidenta del partido a nivel nacional juntara a los legisladores porteños del mileísmo.
La secretaria de la Presidencia estuvo acompañada por el titular de LLA bonaerense, el diputado y armador Sebastián Pareja, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. “Karina nos dio todo el apoyo para luchar lo que tenemos que luchar, que es la provincia de Buenos Aires”, dijo Pareja en diálogo con los acreditados al término de ambos cónclaves.
El Gobierno se puso a disposición de las autoridades colombianas tras el terremoto y expresó su solidaridad
El Gobierno de Javier Milei, a través del canciller Pablo Quirno, expresó este lunes por la tarde su solidaridad con el pueblo colombiano y se puso a disposición de sus autoridades tras el terremoto que azotó gran parte del país y dejó al menos 111 muertos, además de numerosos heridos de gravedad.
A través de una publicación en la red social X, Quirno señaló: “Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro acompañamiento a todos los afectados”.
Fernández Sagasti presentó un proyecto para que las senadoras embarazadas puedan votar a distancia
La senadora de Unión por la Patria (UxP), Anabel Fernández Sagasti, presentó este lunes un proyecto para que senadoras embarazadas puedan sesionar y votar a distancia. La referente mendocina impulsa la iniciativa días después de haber sido inhabilitada para participar del debate por la ley de propiedad privada, que tuvo lugar el jueves. Fernández Sagasti no podía concurrir al recinto debido a que cursa un embarazo de 32 semanas.
En primera instancia, la senadora opositora había solicitado una habilitación excepcional para sesionar de manera virtual, ya que, por estricta indicación médica, tenía prohibido viajar a Buenos Aires. Y si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel había emitido un decreto para autorizar su participación remota, la medida estaba supeditada a la convalidación del pleno del cuerpo.
Marcela Pagano denunció a Luis Caputo por el destino de $4 billones y el ministro la querellará por calumnias
La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, acusándolos por el presunto manejo irregular de casi 4 billones de pesos del Tesoro. Caputo afirmó que el dinero es rastreable y anticipó que le iniciará una querella por calumnias.
A través de su cuenta de X, la legisladora sostuvo que los fondos carecen de un destino públicamente trazable.
Tolosa Paz denunció ante la Justicia federal el uso indebido de fondos para las rutas y pidió investigar al Gobierno
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz radicó hoy una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y otros delitos ante la Justicia Federal para que se investigue cómo maneja la Casa Rosada los recursos del llamado Sistema Vial Integrado (SisVial), después de que el propio Gobierno admitiera que utiliza parte de los fondos destinados legalmente a las rutas nacionales para “lograr el equilibrio fiscal”.
Tolosa Paz solicitó que la Justicia evalúe si funcionarios libertarios incurrieron en una malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la gestión de $1,038 billones del SisVial que no se han aplicado a la construcción y mantenimiento de rutas nacionales y obras viales.
Pierde impulso en Diputados el proyecto de propiedad privada tras quedar recortado en el Senado
El proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” llegó a Diputados con media sanción del Senado, pero sin el impulso que el oficialismo había buscado darle originalmente. La iniciativa aterrizó en la Cámara baja recortada de sus dos títulos más controvertidos y, aunque en La Libertad Avanza (LLA) descartan por ahora dejarla en el freezer, admiten que quedó relegada frente a la agenda económica que Javier Milei quiere acelerar durante agosto.
“No está frenado, pero tampoco es prioridad”, reconoció a LA NACION uno de los referentes libertarios de Diputados. Otro diputado del bloque fue más explícito: “Veremos. La prioridad ya está fijada en otros cuatro proyectos”. Se trata de la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, un acuerdo entre Mercosur y Singapur, y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés).
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