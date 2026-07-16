Javier Milei y sus medidas, en vivo: sesión en el Senado y tensiones en el interior del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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La interna libertaria llega a un momento crítico, entre intereses y negocios
Con la reestructuración de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo ingresó en una zona de mayor densidad. La hermana del Presidente pasa a controlar, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, zonas estratégicas de la administración. No sólo porque las materias que se gestionan en esas dependencias son importantísimas. También por la dimensión de los negocios que se discuten. Y, sobre todo, por la capacidad que tendrá ahora la señorita Milei de revisar operaciones muy controvertidas que se realizaron en oficinas que estuvieron hasta ahora bajo el dominio del “Mago del Kremlin”.
Santilli mantiene una dependencia umbilical con Karina Milei. Viene impuesta por el sueño mayor del jefe de Gabinete: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para cumplir ese deseo, el “Colo” no sólo necesita que la jefa del partido oficial lo postule como candidato. También le hace falta que ella convalide un acuerdo entre La Libertad Avanza, el Pro y la UCR. Sin esa alianza de fuerzas no peronistas el destino de Santilli corre un peligro que no requiere explicaciones, sobre todo por tratarse de comicios que se resuelven en primera vuelta, a simple pluralidad de votos. Estos condicionamientos imponen a Santilli una obediencia absoluta respecto de la secretaria general de la Presidencia.
Senado: fuerte apuesta del Gobierno para aprobar el proyecto de extranjerización de tierras
En una apuesta de riesgo que incluso derivó en un fuerte cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el oficialismo en el Senado intentará aprobar este jueves el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que pretende levantar las restricciones a la venta de tierras rurales a personas físicas o jurídicas extranjeras impuestas por la ley 26.737 sancionada en 2011.
Bullrich (Capital) se muestra confiada en que tendrá el quórum que le permitirá habilitar la sesión, que está convocada para las 12, y las mayorías necesarias para aprobar el proyecto, aún los capítulos más controvertidos, y girarlo en revisión a la Cámara de Diputados.
Cancillería elevó una protesta a Gran Bretaña por la presencia de un buque en Mar Argentino: “Profundiza las tensiones”
El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que el 13 de julio último presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para expresar su “más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Medway”, que fue “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas” y por el que Argentina "no fue debidamente notificada de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes”.
Esas acciones, indicó la Cancillería, “involucraron el tránsito” de ese bique por el Mar Territorial argentino”.
Durísimo cruce de mensajes entre Bullrich y Villarruel por la sesión del Senado y la ley de tierras
La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvieron un durísimo cruce de mensajes, según pudo saber LA NACION. El intercambio, que escaló en fuertes términos, se dio poco después de terminado el partido en el que la Selección argentina de fútbol se alzó con un triunfo frente a Inglaterra y consiguió el pase a la final del Mundial de Fútbol.
Según pudo reconstruir este diario, el cruce por Whatsapp comenzó cuando Villarruel buscó que se suspendiera la sesión prevista para este jueves, en la que el oficialismo buscará tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado y que aún genera resistencia entre opositores y aliados porque elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Tras la victoria, Milei afirmó que “Argentina no se rinde” y criticó a Villarruel
El presidente Javier Milei sostuvo este miércoles que vivió con una “alegría inmensa” y una “emoción infinita” e “imposible de describir” la victoria de Argentina ante Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026.
“Tenía la confianza de que sabía que lo podíamos dar vuelta. Después del gol de ellos, Argentina se lo llevó puesto, los pasó por arriba, los cambios fueron muy precisos y correctos. La verdad es que Argentina lo pasó por arriba, en un momento se había vuelto una situación muy, muy injusta”, expresó Milei en declaraciones a Radio Mitre.
Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a los militantes y le proyectaron una imagen de Malvinas con la leyenda “Son Argentinas”
Minutos después del triunfo de Argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, la expresidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento para saludar a los militantes que permanecían concentrados en las inmediaciones del edificio en la calle San José 1111 del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.
Mientras respondía a los cánticos y saludaba a los presentes, sobre la fachada del edificio se proyectó la silueta de las Islas Malvinas acompañada por la leyenda “Son Argentinas”.
El Gobierno sacó de servicio al avión presidencial para realizar una inspección programada
El Gobierno contrató un servicio de mantenimiento para el avión presidencial con el objetivo de realizarle una inspección y cumplir con los procedimientos establecidos en el calendario técnico.
Según informó el ministerio de Defensa en un comunicado, el Boeing 757-256, matrícula ARG-01, salió ayer hacia el lugar donde se llevará a cabo la inspección programada y regresaría en “aproximadamente dos meses”. De no haber “contingencias imprevistas” volvería el 15 de septiembre.
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