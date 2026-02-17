Jorge Macri confirmó al frente de Desarrollo Urbano a la hija de Majdalani, exjefa de los espías

El jefe de gobierno, Jorge Macri, oficializó cambios en su gabinete y confirmó la designación de una funcionaria cercana a Daniel “Tano” Angelici al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Se trata de Agustina Majdalani, hija de la exnúmero dos de la SIDE macrista Silvia Majdalani, que ahora tendrá a su cargo la planificación urbana y el vínculo con los desarrolladores inmobiliarios.

La hija de Silvia “La Turca” Majdalani conducía la Corporación Madero, una sociedad mixta que administran de manera conjunta el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires para el desarrollo urbano de la zona de Puerto Madero. Ahora, con su desembarco en la Secretaría que depende de la jefatura de Gabinete, en manos de Gabriel Sánchez Zinny, Angelici suma una nueva terminal de poder en el gabinete porteño en un área neurálgica por su vínculo con desarrolladores inmobiliarios y constructoras.

El empresario de origen radical −que forma parte de la mesa chica de Macri− ya cuenta con nexos en otras dependencias del gobierno local, como el Ministerio de Justicia, así como también en las áreas que gestionan el presupuesto del Poder Judicial y Legislativo.

Daniel Angelici junto a Genoveva Ferraro (izquierda) y Agustina Olivero Majdalani (derecha) en un evento de la Fundación de la Familia Policial Instagram

Como informó LA NACION, Majdalani asume en reemplazo de Karina Burijson, funcionaria de confianza de Macri que lo acompaña desde que era intendente de Vicente López. Según señalaron un legislador y una fuente del gobierno local, Burijson acumulaba quejas de desarrolladores por demoras en la aprobación de obras y una aplicación discrecional del Código Urbanístico. En su cartera operaba la Dirección de Interpretación Urbanística −que aún conserva Cristina Giraud, también de Vicente López− encargada de analizar los pedidos de excepciones para proyectos inmobiliarios.

El trabajo de Burijson al frente de la Secretaría tampoco contaba con la aprobación del expresidente Mauricio Macri, que digita cómo evoluciona la gestión de su primo en el tradicional bastión de Pro. Ambos dirigentes habían mantenido cierta distancia tras la derrota de Pro en las elecciones porteñas de mayo y la presión para confluir con La Libertad Avanza (LLA) en las listas para los comicios nacionales.

En el entorno del jefe de gobierno, en tanto, niegan las acusaciones contra Burijson y aseguran que el nombramiento de Olivero Majdalani no es más que un “cambio natural” para relanzar la secretaría. “Jorge conoce hace muchos años a Agustina. Esos cambios tienen que ver con darle más empuje al área. Pero se dijeron cosas en contra de Karina que no son ciertas”, explicaron.

Karina Burijson dejó la Secretaría de Desarrollo Urbano y quedará a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur, responsable de la expansión económica y urbana del sur de la ciudad

A pesar de su salida de la Secretaría, Burijson no abandonará la gestión porteña. A través del decreto 62/2026, Jorge Macri la designó, a partir del 14 de febrero, como presidenta de la Corporación Buenos Aires Sur. La entidad es responsable del desarrollo industrial, comercial y urbano de los barrios de la zona sur del distrito.

En la Legislatura porteña, durante la discusión del presupuesto 2026, diputados de la oposición reclamaron por la falta de políticas y obras de infraestructura en este sector de la ciudad. Cuestionaban que la principal inversión prevista en el proyecto fuera la renovación del Autódromo Gálvez.

Hasta la semana pasada, la Corporación Buenos Aires Sur estaba dirigida por Santiago López Medrano, cercano a Cristian Ritondo y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. La acompañó como ministro de Desarrollo Social entre 2015 y 2019, año en que el funcionario se postuló, sin éxito, como intendente de San Martín por Juntos por el Cambio. Volvió a intentarlo en 2023, pero no logró convertirse en jefe comunal.

El exministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, junto la exgobernadora María Eugenia Vidal Archivo

Tras la derrota de Vidal en la provincia, López Medrano recaló en la ciudad, donde Horacio Rodríguez Larreta lo ungió, en 2020, como titular de la sociedad del Estado a cargo del desarrollo de la ciudad. Se mantuvo al frente de la corporación desde entonces.

Macri mantiene una relación compleja con el exjefe de gobierno −que el año que viene buscará volver a conducir la ciudad− y, con la salida de López Medrano, suma un nuevo desplazamiento de un funcionario heredado de la gestión de Rodríguez Larreta. En el entorno del excandidato presidencial de Pro advierten que son pocos los dirigentes −al menos de primera línea− de su administración que conservan sus puestos. El caso más emblemático es del ministro de Salud, Fernán Quirós.