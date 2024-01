escuchar

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, apuntó este sábado contra el paro general convocado para el miércoles 24 de enero por la CGT y anunció que se reunirá el lunes con la central obrera para delimitar los alcances de la protesta, bajo los márgenes del protocolo antipiquete establecido por el Ministerio de Seguridad. “Es impresionante el doble estándar de los sindicatos”, señaló.

“Aguantaron cuatro años sin decir ‘ni mu’ y ahora en un mes y medio están planteando el primer paro general. Ese doble estándar me parece injusto para los argentinos en general”, criticó Macri en diálogo con LN+. “Espero una marcha ordenada, como fueron las anteriores”, reclamó el mandatario porteño a cuatro días de la movilización a la que ya adhirieron los principales gremios, organizaciones sociales y la fuerza opositora de Unión por la Patria.

“El lunes vamos a tener un reunión con alguna gente de la CGT que pidió un encuentro con la secretaría de Seguridad y vamos a sentarnos a entender qué es lo que quieren hacer, veremos si cumplen con el protocolo y en función de eso les diremos por dónde se pueden reunir, circular”, anticipó Macri en relación a la reunión que tendrán con referentes de la central obrera.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño descartó la posibilidad de que los manifestantes corten una arteria de forma permanente. “Esa es una lógica que no aceptamos más. Los derechos de alguien a protestar tienen que convivir con los de otros a circular y a pasarla bien”, señaló.

“Nadie tiene que tener miedo o bajar las persianas porque ellos marchan. Obviamente te puede pasar que si son muchos no te alcancen las veredas, las diagonales de la Ciudad tienen veredas de un metro ochenta y no hacés pasar una marcha por allí. En ese caso, les cederemos un carril acompañados por la Policía para que sea prolijo”, aclaró Macri. “Las últimas veces hemos demostrado que los dos derechos pueden convivir”, concluyó el jefe de Gobierno porteño.

A cuatro días del paro general, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, ratificó su línea contra el Gobierno: dijo que no hay forma de dar de baja la protesta y llamó la atención de los bloques que negocian con La Libertad Avanza (LLA) para que camine el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei le giró al Congreso.

Cuando las negociaciones con la Casa Rosada están activadas y ya circuló un borrador con las posibles modificaciones que se plasmarían en conjunto entre el Gobierno y los bloques aliados, para avanzar desde el plenario de comisiones al recinto de la Cámara de Diputados, Daer deslizó: “Con el tema de la privatizaciones me extraña que lo único que quieran sacar es YPF”. Con esto se refirió a que la petrolera quedaría, según ese bosquejo, afuera de la lista de 41 empresas que Milei quiere eliminar del Estado.

“Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Nación. Porque el Banco Nación no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país”, advirtió el sindicalista. La entidad bancaria es otra de las que integra el listado y que quedaría incluida en el dictamen de mayoría.

“En el bloque Hacemos Coalición Federal hay dirigentes con quienes hemos hablado; esperemos que actúen en consecuencia con lo que hablamos. La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no, que están en contra de la ley y del DNU”, les recordó a los aliados en Radio Splendid, cuando el paro del 24 también incluirá una movilización al Congreso para mostrar a los legisladores el desagrado de la CGT con el proyecto, que todavía no está descartado que se trate ese mismo miércoles, pese a los reparos que tienen algunos integrantes de la Cámara baja al respecto.

