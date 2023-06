Jorge Macri pidió respeto al liderazgo de Mauricio y apuntó a Larreta por criticarlo: “Es un error”

escuchar

La interna en Pro volvió a recrudecerse ayer cuando el precandidato a presidente para esta elección 2023 Horacio Rodríguez Larreta consideró que “fracasó” el modelo de polarización que aplicó el exmandatario Mauricio Macri y consideró que Patricia Bullrich va por el mismo camino. Ayer, su rival interna le respondió y lo tildó de “ventajero total y oportunista”. En tanto hoy, uno de los candidatos a sucederlo en la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, salió en defensa de la gestión de su primo y dijo que “es un error” lo que hizo el jefe de Gobierno porteño.

“Todos tenemos que ser muy respetuosos de lo que fue nuestro primer paso por la Presidencia. Si hoy estamos acá todos nosotros es gracias al liderazgo de Mauricio, que fue el primero que gobernó esta ciudad, nos abrió la puerta a la participación y a una transformación que después continuó Horacio y yo pretendo continuar y superar”, sostuvo esta mañana Jorge Macri en CNN Radio, para diferenciarse de Rodríguez Larreta, quien ayer dijo que era necesario construir una nueva mayoría en la Argentina y pidió terminar con el antagonismo entre fuerzas políticas.

Convencido de que el “primer paso” que dio Mauricio Macri “permite imaginar” una vuelta de Pro al poder cuando termine la administración de Alberto Fernández, el candidato capitalino siguió: “Soy siempre alguien agradecido y respetuoso de nuestra historia, aprendiendo de ella y entendiendo que hay cosas para mejorar, siempre y en todos lados. Poner más el foco en algunos errores que hayamos cometido nosotros, que en nuestro contrincante o enemigo, que es el kirchnerismo, es un error”.

El postulante, que tiene ciertas fricciones con Rodríguez Larreta por apoyar también la candidatura a la Ciudad del radical Martín Lousteau -aliado de su compañero de fórmula Gerardo Morales- marcó que los socios deberán “bajar un poco el tono” porque la competencia es hasta el 13 de agosto, pero después tendrán que estar todos juntos para las primarias. “Competir está bueno; andar a los autazos, no”, resumió Jorge Macri.

La temperatura en la coalición opositora volvió a elevarse ayer, después de que Rodríguez Larreta marcara distancias con Bullrich al anexarla con Macri. Al momento de mostrar contrastes con la exministra de Seguridad, el presidenciable aseguró que los dos son parte de un mismo espacio, que tienen una visión común de hacia dónde debe ir el país, pero que difieren en el cómo.

“Y el cómo hace toda la diferencia, el cómo es la diferencia entre lograrlo y no. Patricia lo propone desde el mensaje fuerte. Así no funcionó, es la historia de la Argentina. Llevamos 100 años de antinomias, peleas; gente que no piensa como yo es el enemigo, que hay que matarlo, que el adversario político todo lo que diga está mal, que el Gobierno tiene que empezar de cero”, enumeró Rodríguez Larreta, que indicó en Radio La Red: “Ese modelo fracasó, mirá como estamos hoy, siguiendo ese modelo”.

Consultado sobre si esa forma de encarar la gestión era la implementada por Macri, el presidenciable de Pro entonces aseguró: “Es lo que intentó Mauricio Macri, yo propongo algo diferente. Que construyamos una nueva mayoría sólida y firme para impulsar algo en la Argentina que tenga gobernabilidad, pero para que el cambio se mantenga en el tiempo. El cambio vale si le cambia la vida a la gente y se mantiene en el tiempo, sino es un ida y vuelta más de este péndulo. La diferencia es clara: el único camino posible es construir una nueva mayoría sólida, que no es unanimidad”.

Tras eso, en diálogo con Clarín, Bullrich dijo que le parecían de una “enorme bajeza moral” los dichos de su contrincante. Lo acusó de oportunista, también, de cometer una falta ética y de hacer “cualquier cosa” con tal de conseguir un voto. “Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable”, sostuvo la antes ministra.

También se plegó su ladero en la boleta, el mendocino Luis Petri, quien manifestó que es “decepcionante” escucharlo a Rodríguez Larreta. “Los verdaderos responsables del desastre del país son el kirchnerismo y Massa. No vale todo, no somos todos lo mismo, no se construyen mayorías con los que desprecian los valores republicanos y alientan el populismo decadente en la Argentina. Se los enfrenta, con coraje y valentía”, indicó.

