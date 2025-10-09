Jorge Taiana evitó condenar la dictadura en Venezuela: “Es una democracia con una serie de fallas”

Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Fuerza Patria y excanciller, calificó de “democracia con una serie de fallas” al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Al contestar sobre los cuestionamientos que recibe desde sectores vinculados a La Libertad Avanza por su presunta cercanía con el régimen bolivariano, afirmó que el gobierno venezolano tiene “cierto carácter autoritario”, pero reclamó que se ponga el foco sobre la “semi amenaza de intervención” de parte de Estados Unidos y se preguntó si no hay violación de los derechos humanos en otros países de la región, como Paraguay y Ecuador.

“Yo era canciller, él era canciller. Tengo fotos con Hillary Clinton, medallas regaladas por George Bush”, respondió Taiana cuando, en una entrevista que concedió ayer al medio digital Cenital, le consultaron por las fotos de él junto a Maduro que se difunden a través de redes sociales de militantes libertarios. Las consideró falsas noticias. “Estamos hablando de una foto que teóricamente me saqué con Maduro ayer”, afirmó.

“Tiene un sistema de democracia que tiene una serie de fallas y cierto carácter autoritario. Hay un argentino que está detenido allí, el gendarme [Nahuel Gallo], que yo no sé qué información hay sobre él. Eso me parece mal. Tiene que haber información y acceso a un juez, haya cometido lo que haya cometido. Si eso es exactamente así, que haya sido un espía o no haya sido, no tiene nada que ver”, argumentó Taiana al referirse al gobierno venezolano. “Hubo elecciones, hay candidatos opositores que ganan y hay denuncias muy fuertes de un sector grande de la oposición de que no se cumplieron requisitos para elecciones transparentes”, añadió.

Taiana, durante la entrevista que concedió al medio digital Cenital

Taiana evitó referirse a Venezuela como una dictadura, pero recordó que Cristina Kirchner dijo “que había que mostrar las actas electorales” y Maduro “no las mostró”. Y pidió: “También concentrémonos en otro problema que hay en Venezuela, que es que hay una semiamenaza de intervención de EE.UU., que ha dicho que puede hacer acciones militares con fuerzas armadas en otros países para atacar el narcoterrorismo. Anunciaron que podrían hacer acciones en México”.

Excanciller durante el kirchnerismo (renunció al cargo en 2010 y lo reemplazó Héctor Timerman), Taiana puso énfasis sobre las situaciones políticas de otros países. “También amerita palabras mas duras el régimen paraguayo. Al que se opuso a Estados Unidos, se lo demoniza y también se defiende a alguno de manera irrestricta. Está mal. ¿Paraguay es un régimen democrático? ¿No hay problemas de violación de derechos humanos en Paraguay? ¿No hay problemas de violación de derechos humanos en Ecuador, donde hubo elecciones turbias, acaban de matar a 70 personas en una cárcel y se ha transformado en un país en manos del narcotráfico? En Bolivia no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es la democracia de Bolivia? Tenemos problemas bastante serios", enumeró.

“En la Argentina, tenemos una deriva autoritaria fenomenal y no veo que se preocupen por eso. Tenemos un gobierno de ultraderecha que se dedica a incitar a la violencia, y desprestigia y ataca a opositores y periodistas. Hay una mirada muy liviana, como frente a [Donald] Trump, que está mandando fuerzas federales a Chicago. ¿Qué tiene que ver eso con la democracia liberal que supo tener Estados Unidos? El problema no es Venezuela simplemente", añadió Taiana.