Julio Ferreyra: "Si fuera hipócrita apoyaría a Fernández-Fernández"

El candidato a gobernador del PJ dijo que Morales "llegó al gobierno con muchas promesas que no cumplió" y que "aumentó la pobreza"

Con sus 75 años a cuestas, Julio Ferreyra encara uno de los mayores desafíos de su vida: disputarle la gobernación de esta provincia al radical Gerardo Morales desde un peronismo atomizado y a la retaguardia. Se tiene fe, aunque admitió que la suya no fue una campaña fácil ya que, indicó, fue víctima de una campaña sucia no solo del oficialismo local, sino también por parte de sus excompañeros del partido.

Tras haber conducido las riendas de la provincia por más de 30 años, el peronismo jujeño atraviesa hoy uno de sus momentos más difíciles: un sector, encabezado por el vicegobernador Carlos Haquim, se encolumnó en el frente oficialista Cambia Jujuy, que lidera Morales, y el resto se dividió en al menos cuatro vertientes opositoras. El sector que postula a Ferreyra es el que lleva el sello oficial del PJ y días atrás recibió la bendición del presidente del PJ nacional, José Luis Gioja.

Sin embargo, Ferreyra, a diferencia de Gioja, no se encolumna detrás del binomio que encarnan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. "No estoy convencido", dice, y afirma que hay sectores de su partido a los que tampoco los seduce la fórmula presidencial que auspiciará el justicialismo nacional.

"No me gusta ser hipócrita. Si lo fuese, diría que apoyo la fórmula Fernández-Fernández y quedo bien con todos. Pero tengo mis reservas", asevera este veterano peronista en diálogo con LA NACION.

-¿Por qué está tan dividido el peronismo jujeño?

-Luego de perder el gobierno en 2015, el peronismo se desmoronó. Muchos funcionarios, intendentes y comisionados municipales que llegaron por el voto justicialista se cambiaron de bando por intereses personales. No querían quedar afuera.

-¿Cómo se entiende que un sector del peronismo milite con Morales y otro sea opositor?

-Mire, ahí obró inteligentemente Morales. Se dio cuenta de que solo no llegaba. Entonces hizo alianzas con dirigentes del justicialismo, en este caso, con Haquim. El partido quedó muy golpeado. Tanto que para estas elecciones no contaba con un representante que al menos le garantizara una buena elección. Por eso me buscaron a mí.

-¿Qué déficits le atribuye a la gestión de Morales?

-Morales llegó a la provincia con muchas promesas que no cumplió. Igual que el gobierno nacional: sumó pobres a los millones de pobres que el gobierno anterior dejó. Erró sus políticas económicas: hoy un país rico como el nuestro tiene 13 millones de pobres, con chicos no tienen para comer. La gente está muy golpeada con las tarifas de gas, de luz, de agua, que no puede pagar. La situación del país en general es muy grave.

-Si fuese elegido gobernador, ¿qué haría con la situación judicial de Milagro Sala, hoy presa?

-Yo estoy a favor de una Justicia independiente. Eso no ocurre en Jujuy: Morales amplió la Corte Suprema para tener mayoría. Los gobiernos no deben interferir en la Justicia. Por eso digo que la situación de Milagro Sala es un problema de la Justicia, que la condenó por diversos delitos. Quiero creer que las pruebas que tuvieron para condenarla existen, pero es un tema de la Justicia.