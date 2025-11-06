Karen Reichardt dijo que aún no leyó el reglamento de la Cámara de Diputados y que le resulta “tedioso”

La diputada electa por la provincia de Buenos Aires Karen Reichardt comentó este jueves que todavía no leyó el reglamento de la Cámara de Diputados, un regalo que recibió días atrás de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Es tedioso, chiquito, de letra chiquita; todo lo feo para los que no somos grandes lectores”, dijo la dirigente de la Libertad Avanza en declaraciones radiales.

Reichardt hizo mención a la reciente reunión de los legisladores electos del oficialismo con Karina Milei en la Casa Rosada. Allí se trataron los lineamentos generales propios de la actividad legislativa. También estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Virginia Gallardo, Karen Reichardt, Karina Milei y Tronco con Thor @KarenReichardt1

En ese encuentro, Karina Milei les regaló un ejemplar de la Constitución y un reglamento de la Cámara de Diputados a cada uno de los legisladores. Además, les obsequió un cuaderno con el logo de LLA.

Cuando le consultaron si ya había leído las normas que marcarán el rumbo de su trabajo en el Congreso, Reichardt contestó que era demasiado pronto. “No, pará. Esto fue el martes. ¿Vos sabes lo que fue desde que dije que sí y firmé? Este fin de semana lo voy a leer. Es tedioso, chiquito, letra chiquita, todo lo feo para los que no somos grandes lectores. Pero tengo que leer mucho ahora. Está bueno [el regalo], atinado", expresó.

Reichardt señaló que siempre dijo que no le gusta la política porque es un “barro terrible” y que no entiende a aquellas personas que “creen que la política es para salvarse”. “Es terrible que piensen eso”, criticó. Con relación al Congreso, sostuvo que Milei les informó que este sería el año “que más iban a trabajar”.

También apuntó contra la política tradicional y sus exponentes, como Ricardo López Murphy y Florencio Randazzo, ambos políticos de trayectoria que quedaron afuera en las últimas elecciones legislativas. “Yo me harté de ver a esta gente hablando en el Congreso”, sostuvo.

Y sumó, en relación a ella y su compañera de banca Virginia Gallardo, que provienen del mundo del espectáculo: “Tiene que haber una renovación. Y nosotras dijimos sí a empezar una actividad distinta. Habrá cosas que aprender y básicamente será seguir el lineamiento del Presidente. ¿Por qué no podríamos entrar nosotros y opinar distinto? Somos de otro palo y hablamos distinto. Esta gente [los políticos de carrera] que está durante tantos años pierde el objetivo, que es poner a la Argentina de pie y pensar en un país".

Llegada de la diputada electa Karen Reichardt a Casa Rosada Ricardo Pristupluk - LA NACION

Sobre la visión de la sociedad sobre Reichardt, expresó que “la gente es menos prejuiciosa que los periodistas” y que a los políticos “les da celos” que entre alguien como ella al Congreso. “Bueno, lo lamento. Llegó el tiempo de que la gente ciudadana esté en la política”, apuntó.

Luego, en relación a su gestión que comenzará el 10 de diciembre, hizo referencia a la astrología. Ante la consulta de si se ve como una diputada que pide la palabra en el recinto, dijo: “Yo creo que sí. No sé, soy Géminis, nunca sé. Pero tengo ascendente en Capricornio, necesito la certidumbre, saber qué quiero”.

Antes de las elecciones, Reichardt estuvo envuelta en distintas controversias por sus declaraciones. Llegó a decir que quienes no votan a La Libertad Avanza tienen una “enfermedad mental” o que no es feminista porque le “encantan los detalles del hombre” como que “le paguen la cena”.