El vínculo entre Juan Bautista Mahiques y la AFA: el desafío de hacer equilibrio en medio de la pelea entre el Gobierno y Chiqui Tapia

Juan Bautista Mahiques, el flamante ministro de Justicia, tendrá el desafío de hacer equilibrio en la pelea entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, acusado en la Justicia por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta evasión impositiva.

En 2025, Tapia presentó la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa) y anunció a Mahiques como su vicerrector. Fue el martes 11 de noviembre, nueve días antes de que estallara la polémica por el premio a Rosario Central por haber sido primero en la tabla anual del torneo local y de que se abrieran las investigaciones judiciales que involucran a la cúpula dirigencial de la AFA. Mahiques dice que inmediatamente después del lanzamiento, él informó que desistía de seguir integrando la Unafa y pidió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. Su nombre aún figura en la página.

El nombre de Mahiques todavía figura en el sitio oficial de AFA, como vicerector de la "universidad" que abrió Chiqui Tapia

También ocupa el cargo de representante en la Comisión de Ética de la Conmebol, la entidad sudamericana de fútbol que encabeza Alejandro Domínguez, otro dirigente cercano a Tapia.

Mahiques es hijo de Carlos Mahiques, camarista de la Casación Federal, máximo tribunal penal por debajo de la Corte Suprema. Ambos, además, comparten la misma pasión: son hinchas de San Lorenzo.

Carlos Mahiques tenía el mes pasado para resolver la pelea de competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada aPablo Toviggino, tesorero de la AFA, pero dejó el caso el mes pasado, después de queHugo Alconada Monpublicó en LA NACIONque el camarista había festejado el año pasado su cumpleaños en esa quinta. Mahiques padre no dijo que dejaba el caso por eso. Anunció que renunciaba a una suplencia en la vocalía de la Casación donde estaba esa causa.

La quinta de Pilar que se le atribuye a dirigentes de la AFA y en donde el padre de Juan Bautista Mahiques habría festejado su cumpleaños Ricardo Pristupluk

La de la quinta es una de las causas que componen el frente de tormenta judicial que se cierne sobre la AFA. Existen sospechas firmes en la Justicia de que el predio, valuado en más de 20 millones de dólares, con helipuerto, caballerizas y una gran colección de autos de alta gama, no pertenece a sus dueños formales, un monotributista y una jubilada, sino que podría ser propiedad de Toviggino.

En torno a ese expediente, se generó una larga disputa por la competencia que trepó hasta la Casación, máximo tribunal penal del país. La Sala que dejó Mahiques debe resolver si atiende un planteo para que el caso regrese al fuero Penal Económico, con el juez Marcelo Aguinsky, o permanezca en la Justicia de Campana, con el juez Adrián González Charvay, donde los investigados quieren que tramite.

Los vínculos de los Mahiques con la AFA incluyen también a otro de los hermanos: Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería, que fue designado miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA.